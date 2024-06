NB II: megvan a Gyirmót és a Szeged első nyári érkezője

A Gyirmót két plusz egyéves megállapodást kötött Katona Mátéval. A védelem jobb oldalán és a középpályán is bevethető 27 éves játékos az MTK színeiben is mutatkozott be az NB I-ben 2016-ban. 2021 nyarán a Ferencvároshoz igazolt, ahonnan kölcsönbe került a Soroksárhoz, majd Kecskeméten is játszott kölcsönben. Az előző idényt ismét a Soroksár SC-nél töltötte, ahol meghatározó tagja volt csapatának, hiszen 22 mérkőzésen kezdőként, valamint két alkalommal csereként lépett pályára. Eddig 95 mérkőzésen lépett pályára a másodosztályban és 68 alkalommal szerepelt az első osztályban.

A 20 esztendős támadó középpályás, Varga György Balázs Újpestről érkezett a Szeged-Csanád GA-hoz. A lila-fehéreknél végigjárta az utánpótlás korosztályokat, egy éven át a Vasas Kubala Akadémián pallérozódott, majd 2020-ban visszatért Újpestre, ahol 2020. november 1-én, mindössze 17 évesen az MTK ellen debütált az élvonalban. Azóta összesen 26 NB I-es mérkőzésen összesen 3 gólt szerzett, de az előző idényben főként az NB III-as második csapatban játszott.

„Nagyon pozitív benyomások értek Szegeden. A középpálya tengelyében érzem magam a legjobban, a támadójátékommal szeretnék lendíteni a csapat játékán. Az elmúlt években nagyon stabil játékot produkált a Szeged, bízom benne, hogy a következő idényben bajnokok lehetünk együtt” – mondta a klubhonlapon Varga György Balázs.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A GYIRMÓT FC GYŐRNÉL

Érkezett: Katona Máté (Soroksár)

Távozott: Jova Bálint (?), Kovács Milán (Nyíregyháza Spartacus), Soltész Dominik (Kisvárda Master Good), Szőke Gergő (MTK Budapest – kölcsönből vissza), Takács Ronald (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED CSANÁD GA-NÁL

Érkezett: Varga György Balázs (Újpest FC)

Távozott: Bíró Bence (Kisvárda), Kővári Róbert (?), Földi Dominik (Paks – kölcsönből vissza), Klausz Milán (ZTE FC – kölcsönből vissza), Zuigeber Ákos (MTK Budapest – kölcsönből vissza, onnan Budafok, kölcsönbe)