Közel 80 percet emberelőnyben focizva nyert, és feljutott a Szentlőrinc

NB III, OSZTÁLYOZÓ

VISSZAVÁGÓ

SZENTLŐRINC–PUTNOK FC 2–0 (0–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 1300 néző. Vezette: Pintér Csaba (Becséri Gergely, Rózsa Dávid)

SZENTLŐRINC: Héninger – Miklós P., Keresztes B., Tamás L., Kiss-Szemán – Medgyesi M. (Múcska, 77.), Hleba (Sághy, 77.), Kesztyűs M. (Kiss K., a szünetben) – Novák Zs. (Szabó Z., 90+1.), Csörgő R. (Heles, 65.), Pataki B. Vezetőedző: Pichler Gábor

PUTNOK: Mészáros D. – Galacs, Szabó K., Tordai, Nemes – Lőrincz A. (Dobrovolszki, 34.), Vattay, Mrva (Pápai, 16.) – Korbély, Boros G., Pócsik (Kovács D., 88.). Vezetőedző: Szala Ákos

Gólszerző: Tamás L. (51.), Heles (88. – 11-esből)

Kiállítva: Mészáros D. (13.)

MESTERMÉRLEG

Pichler Gábor: – Természetesen hatalmas a boldogság azért, mert visszajutottunk oda, ahová valók vagyunk. Ilyenkor kár lenne futballról meg szakmáról beszélni, inkább a lelki és fizikai, mentális tényezők döntik el a hasonló csatákat.

Szala Ákos: – A két találkozó alapján többször is közel álltunk a sikerhez. Ha csak a második összecsapást nézem, ott is üldözött minket a balszerencse, kiállítással meg kihagyott tizenegyessel is. Szomorú, hogy egy egész bajnoki sikert veszítettünk így el. Ennek ellenére gratulálok a szentlőrincieknek.

A párharc győztese: a Szentlőrinc, 3–1-es összesítéssel

ÖSSZEFOGLALÓ

A nyári forróság ellenére nagy iramban kezdte a Szentlőrinc és a Putnok az NB II-be jutásukról döntő találkozót, az első lövés a hazaiaké volt. Ekkor Csörgő labdája még messze elkerülte a kaput.

A vendégek hálóőre, Mészáros Dávid a 13. percben – mint utóbb kiderült – döntő előnybe hozta a Lőrincet. Egy hosszú kiugratásnál a tizenhatoson kívül a kapus lába csípőmagasságban találkozott a berobbanó Csörgő Rauléval, és a játékvezető azonnal előrántotta a piros lapot.

Mészáros Dávid kapus (balra) kevesebb mint negyedóra alatt a kiállítás sorsára jutott (Fotó: Löffler Péter)

A kiállítás utáni perceket Noák Zsomborék uralták, de emberelőnyüket nem tudták gólra váltani gyorsan, a Putnok pedig rendezte a sorait. Annak ellenére sem rogytak össze a vendégek, hogy Lőrincz Attila hordágyon hagyta el a pályát úgy húsz perccel később. Sőt, egyre veszélyesebb kontrákat vezettek, és sikerült összehozniuk a játékrész legnagyobb ziccerét is a ráadásban. Egy kiugró támadót Hleba elkaszált becsúszva a tizenhatoson belül, s ugyan kicsit kivárt a játékvezető, végül is a büntetőpontra mutatott. Ekkor viszont a hazaiak kapusa vált főszereplővé: az erősen a bal alsó sarok irányába lőtt labdára nagyon ráérzett Héninger Bendegúz, hárítva Boros Gábor kísérletét.

A Szentlőrinc felőrölte tíz emberrel játszó ellenfelét (Fotó: Löffler Péter)

A második játékrészben már felborította a pályát a Szentlőrinc. Főleg miután az 51. percben Tamás László a kapu közepébe fejelt egy balról érkező szögletből.

A folytatásban számos lehetősége volt a hazaiaknak, hogy bevigyék a kegyelemdöfést, Heles pedig a hajrához közeledve gyönyörű lövéssel talpra ugrasztotta a rajongókat. Ekkor viszont a kapufáról még kifelé pattant a tekerése.

Sokáig jól tartotta magát a Putnok, de a kiállítást és a kihagyott tizenegyest nem bírta el (Fotó: Löffler Péter)

A mérkőzést csak a 88. percben tudta lezárni a Lőrinc, amely büntetőt harcolt ki, és Heles elképesztően magabiztosan lőtt a kapu bal oldalába. Az utolsó percekben állva tapsolhatták a lelátón helyet foglalók a Délnyugati bajnokot, amely kiharcolta az NB II-es tagságot. A Putnok vereségével marad a harmadosztályban. 2–0

A másik osztályozón

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 1–2