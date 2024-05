Megvan az NB II-be kieső Kisvárda első új szerzeménye

„Több fővárosi klubot, így a Ferencvárost, a Honvédot és az MTK-t is megjárt, valamint hat évig Portugáliában pallérozódó támadót szerződtettünk Szegedről – Bíró Bence az első nyári szerzeményünk” – olvasható a klub honlapján.

„A támadó az elmúlt két évet töltötte az NB II-es csapatnál, ahol lejárt a szerződése, a 2022–2023-as idényben hét, a most véget ért küzdelemsorozatban nyolc gólt szerzett. A legutóbbi bajnokságban különösen ősszel akadt egy jó periódusa, amikor egymást követő négy meccsen, a Kozármisleny, a Nyíregyháza, a Tiszakécske és a Honvéd kapujába is betalált. A 25 éves Bíró Bence NB I-es meccseit az MTK színeiben játszotta 2020–2021-ben, 2021 tavaszán csapatunk ellen kétszer is pályára lépett” – áll a kisvardafc.hu-n.

„Nagyon örültem a Kisvárda és Révész Attila sportigazgató megkeresésének, mert tisztában vagyok vele, hogy bár az előző év nem sikerült jól a csapatnak, NB I-es klubról van szó, élvonalbeli körülményekkel, erről magam is meggyőződtem – idézte a klub Bíró Bencét. – Az a terv, hogy a klub minél előbb, ha lehet már egy év múlva újra tagja legyen a legjobbak mezőnyének, a céljaink közösek, hiszen én is visszavágyom az NB I-be. Támadó vagyok, talán az ék mögötti pozícióban érzem magam a legjobban, ott többször találkozhatok a labdával. Célom az, hogy napról napra fejlődjek, gólokat szeretnék szerezni, mert akkor a csapatom céljainak megvalósulását is segítem.”