Döntetlent játszott a Honvéddal, benn maradt a BVSC

LABDARÚGÓ NB II

34. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–BUDAPEST HONVÉD 0–0

Budapest, Szőnyi út, 1515 néző. Vezette: Bognár Tamás (Rózsa Dávid, Ország Péter)

BVSC: Csenterics – Benkő-Bíró, Hesz, Vinícius, Király Á. – Tóth K. (Deutsch B. 66.), Hidi P. (Szilágyi M., 66.) – Májer, Mitrovics (Nagy J., 90.), Mucsányi Márk (Kelemen P., 73.) – Bacsa P. (Nwachukwu, 73.). Vezetőedző: Kincses Ádám

HONVÉD: Tujvel – Eördögh (Kovács N., 88.), Pekár I. (Szabó T., 88.), Benczenleitner, Kulbacsuk – Keresztes N., Adorján (Nyitrai, 53.), Lőrinczy A. – Kundrák, Simon B. (Krajcsovics, 53.), Kerezsi. Vezetőedző: Csertői Aurél

MESTERMÉRLEG

Kincses Ádám: – Sokat dolgoztunk azért, hogy valóra váltsuk álmainkat − sikerült! Gratulálok a játékosainknak!

Csertői Aurél: – Uraltuk a mérkőzést, sok helyzetünk volt, de egyiket sem tudtuk gólra váltani.

ÖSSZEFOGLALÓ

Saját kezében volt a sorsa a kiesés elől menekülő újonc BVSC-nek az utolsó forduló előtt: úgy lépett pályára, hogy ha pontot szerez a Honvéd ellen, biztossá teszi a bennmaradását. Az első negyedórában érződött, hogy a házigazdáknak volt fontosabb a mérkőzés, Bacsa Patrik hamar megszerezhette volna a vezetést, és a folytatásban is lendületesebben játszottak a zuglóiak. A játékrész felénél átvette az irányítást a Honvéd, de a szünetig csak távoli lövésekkel tudott veszélyeztetni – a legközelebb Adorján Krisztián állt a gólszerzéshez, ám Csenterics Adrián nagyot védett.

Időközben a Pécs előnybe került a Szeged ellen, tehát a BVSC-nek nagyon kellett a pont. A második félidőben is szervezetten, fegyelmezetten játszottak a hazaiak, nem sok területet engedtek a Honvédnak, amely hiába igyekezett fokozni az iramot, nagy helyzet egyik oldalon sem alakult ki. A hajrában aztán felpörögtek az események: a Szeged kiegyenlített Pécsett, így a vereség is belefért volna a zuglóiaknak, a Honvéd pedig kétszer is közel járt a győztes gólhoz, de Kerezsi Zalán fejesét Csenterics bravúrral hárította, Kovács Nikolasz pedig a kapufát találta el.

Maradt a 0–0, az egy ponttal a BVSC-Zugló megőrizte másodosztályú tagságát, a Honvéd pedig a kilencedik helyen zárta a bajnokságot, míg a Szegeddel döntetlent játszó Pécs kiesett az NB III-ba.

1. Nyíregyháza Spartacus 34 24 7 3 69–27 +42 79 2. ETO FC Győr 34 22 3 9 65–37 +28 69 3. Vasas FC 34 19 10 5 72–33 +39 67 4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 34 15 15 4 35–23 +12 60 5. Kozármisleny 34 15 7 12 55–45 +10 52 6. Gyirmót FC Győr 34 12 13 9 49–45 +4 49 7. Soroksár SC 34 12 9 13 39–45 –6 45 8. Budafoki MTE 34 12 8 14 37–44 –7 44 9. Budapest Honvéd 34 11 11 12 39–36 +3 44 10. Kazincbarcika 34 11 11 12 38–41 –3 44 11. FC Ajka 34 13 4 17 30–33 –3 43 12. FC Csákvár 34 12 7 15 39–45 –6 43 13. BVSC Zugló 34 10 8 16 27–40 –13 38 14. Szombathelyi Haladás 34 9 11 14 42–52 –10 38 15. Pécsi MFC 34 8 12 14 20–39 –19 36 16. Tiszakécske 34 7 13 14 33–40 –7 34 17. BFC Siófok 34 8 7 19 36–60 –24 31 18. Mosonmagyaróvár 34 5 6 23 29–69 –40 21 Az nb ii VÉGEREDMÉNYE