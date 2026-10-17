Colley egy percen belül kiállíttatta magát, de így is nyert a Puskás Újpesten

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

ÚJPEST FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5207 néző. Vezette: Zierkelbach Péter

ÚJPEST: Szappanos – Ujváry (Bodnár, 68.), Heitor, Stronati, Zeke – Ljujics (Scharmer, 76.), Szendrei N. – Matko, Amenyido (Maier, 68.), Horváth K. (Krajcsovics, 63.) – Vlijter (Tijani, 68.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Farkas B., Golla, Harutjunjan, Szolnoki (Pál, 13.) – Duarte, Okeke (Nissilä, a szünetben), Kern (Varga Zs., 80.) – Dárdai (Vékony, 73.), Lukács – Németh A. (Colley, 80.) Vezetőedző: Babó Levente

Gólszerző: Németh A. (61.)

Sárga lap: Matko (28.), Horváth K. (45+1.), ill. Farkas B. (7.), Pál (45+3.), Varga Zs. (80.), Colley (82.), Duarte (84.), Nissilä (90+2.)

Kiállítva: Colley (84.)



ÉLŐ SZÖVEGES ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Csak megenyhült Szélesi Zoltán újpesti vezetőedző szíve, és azok után, hogy a csapat suriname-i csatára, Gleofilo Vlijter az utóbbi négy mérkőzésén csereként egyaránt góllal vagy gólpasszal jelentkezett, a felcsútiak ellen a kezdőcsapatba vezényelte. Vele pedig a szokásosnál is támadóbb szellemben kezdett el futballozni az Újpest, és ami talán ennél is fontosabb, igen nagy tempóban – ehhez pedig kiváló partner volt a Puskás Akadémia. S ha gyors a játék, az alapvetően növeli a meccs élvezeti értékét, úgy pedig az egy-egy gyengébb megoldást is könnyebben megbocsátja az ember.

Az első, helyzettel végződő villámgyors hazai akcióra mégis a 15. percig kellett várni, Horváth Krisztofer lövését remek vetődéssel védte a 19 éves Lehoczki Bendegúz. Meglehet, az újpesti elánt a lila-fehérek a felcsútiakkal szembeni közelmúltbeli sikertelensége is szülte – ami azt illeti, a hatmeccses nyeretlenségi széria után lett is volna miért törleszteniük.

Miközben a Fejér megyeiek lelkesen hárították az újpesti offenzívákat, veszélyes kontraakciókkal igyekeztek közbeszúrni, persze az egész idényben jellemző rájuk, hogy az ellentámadásokra bazíroznak. Mi tagadás, jól is áll nekik, és ahogy a játékot, az idei szereplésüket sem bonyolítják túl: vagy nyernek, vagy veszítenek, a döntetlent nem ismerik. Sőt, ennél is egyszerűbb idén az „akadémiai képlet”: ha vezetést szereznek, nyernek, ha az ellenfél talál be először, elbuknak.

Ezért is bírt különös jelentőséggel, hogy melyik csapat szerzi meg az első gólt, amire hazai oldalon, Horváth Krisztofer mellett Szendrei Norbertnek is lehetősége nyílt egy jó szögletvariáció után. A vendégek részéről Laros Duarte és Kern Martin került lövőhelyzetbe, előbbi a kapusba, utóbbi a léc fölé rúgta a labdát.

Az első félidő összegzéseként megállapíthattuk, hogy a futásmennyiség abszolút rendben van, az iram szintén, már „csak” az kéne, hogy a támadásépítéseket be is tudják fejezni a felek, ehhez persze nagyobb technikai tudásra és jobb döntésekre lenne szükség. Az utóbbi is képesség kérdése, és nehezebben fejleszthető, mint az előbbi.

S bár nem kímélték egymást a játékosok az első félidőben, a szünetben a sajnálatos sérülést szenvedő Szolnoki Roland felkötött karral is kedélyesen beszélgetett a kispadok közt Dárdai Pállal. Nem a csapattársával, az újpesti sportigazgatóval. Aki azért némileg meghasonulhatott, és alighanem valami olyasmit kívánhatott, hogy a legnagyobb fia szerezzen két gólt, az Újpest meg négyet. Persze, hol volt az az egy?

A „kis Dárdai” nem járt attól olyan messze, de a második félidő elején a tizenhatoson belülről a kapu mellé tüzelt, majd még nagyobb helyzetben Urho Nissilä és Lukács Dániel is tévesztett. Az Újpest Matija Ljujics lövésével válaszolt, de a hazai mezőnyfölény ellenére a vendégek veszélyesebbnek mutatkoztak. Olyannyira, hogy Németh András a „Baross utcából” eleresztett lövésével a vezetést is megszerezték (0–1).

A képletet pedig ismerjük: ha a Felcsút előnybe kerül, nyer – a tételre a negyedik kerületben sem tudtak rácáfolni. Pedig Lamin Colley kiállítása miatt a hajrában emberelőnyben támadhattak a lila-fehérek.

ÉLŐ SZÖVEGES ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!