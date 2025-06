NB I-es élcsapat szerződtetheti a Mezőkövesd házi gólkirályát

Mezőkövesdi forrásból úgy értesültünk, hogy jó eséllyel a Paksi FC nyerheti a 22 éves Szalai Józsefért folyó versenyfutást. A középcsatár 27 bajnokin tíz gólt és három gólpasszt ért el ebben az idényben az NB II-es Mezőkövesdben, amivel házi gólkirály lett és kulcsszerepet játszott abban, hogy a csapat a 6. helyen végzett a másodosztályban.

Ezek után nem meglepő, hogy Szalai iránt több NB I-es klub is érdeklődött az elmúlt napokban, így a Debrecen és a Nyíregyháza is, jelen állás szerint azonban a Paksi FC áll közel ahhoz, hogy szerződtesse a játékost, miután a futballista visszatér a nyári szabadságáról. Szalait 2026-ig köti szerződés Mezőkövesdre, tehát először a két klubnak kell megállapodni, úgy tudjuk, közel a megegyezés a felek között.

A Pakssal kapcsolatban korábban már jeleztük, hogy az NB II csákvári gólkirálya (18 találattal), Nagy Zoárd iránt is érdeklődik a tolnai klub. Nem kizárt, hogy mindkét csatárt szerződteti a Paks. A tolnaiak ügyvezetője, Haraszti Zsolt még februárban nyilatkozott arról a Nemzeti Sportnak, hogy a jelenlegi idényben szerepelt az eddigi legerősebb keret Pakson, úgy, hogy 14 játékost, a további fejlődésük érdekében még kölcsön is adtak, akik közül a nyáron többen is bizonyíthatnak Bognár György vezetőedzőnek. Tehát az eredményesen működő paksi gépezetben mindenkinek megtalálják a helyét.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Debreceni Ákos (Kolorcity Kazincbarcika), Debreceni Zalán (Kozármisleny), Kocsis Bence (BVSC-Zugló), Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Nyíregyháza Spartacus), Lapu Andor (Opus Tigáz Tatabánya), Lépő Kristóf (Kozármisleny), Nyári Patrik (Szentlőrinc), Simon Barnabás (Diósgyőri VTK), Skribek Alen (Diósgyőri VTK), Szabó Bálint (Fehérvár FC), Szendrei Ákos (Mezőkövesd Zsóry), Volter Patrik (VSC 2015 Veszprém)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Szalai József (Mezőkövesd), Nagy Zoárd (Csákvár, szabadon igazolható)

Távozók: Hegedűs János (FK Csíkszereda – Románia, kölcsön után végleg), Ötvös Bence (Ferencváros),

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Balogh Balázs (lejár a szerződése), Könyves Norbert (magyar-szerb, lejár a szerződése), Tóth Barna, Varga Roland (lejár a szerződése)