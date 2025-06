Eppel Márton: Böde Dániel teljesítménye is motivál

Van mire emlékeznie Eppel Mártonnak, különleges bajnoki esztendő van ugyanis a nyolcszoros válogatott támadó mögött. Az előző idényt még légiósként a lengyel első osztályú Warta Poznanban töltötte, nyáron pedig aláírt az élvonal újoncához, a Nyíregyháza Spartacushoz, aztán augusztusban majd’ három év elteltével lépett pályára az NB I-ben. Az új nyíregyházi stadion avató meccsén ő szerezte az első gólt – amely nem mellékesen az ötvenedik volt neki az élvonalban –, aztán az ősz utolsó fordulójában lejátszotta a kétszázadik bajnokiját is. Tavasszal is nagyszerű pillanatokat élhetett át, hiszen csapata az ő góljával nyerte meg a DVSC (1–0) és a DVTK (1–0) elleni találkozót; alighanem felesleges ecsetelni, az ország keleti részében mekkora rangjuk van ezeknek a párharcoknak…

„Hosszú idő elteltével tértem vissza az NB I-be, miután 2022-ben eljöttem a Honvédtól, másfél évet az NB II-es Diósgyőrnél, utána pedig egy idényt Lengyelországban futballoztam – kezdett a történetébe Eppel Márton. – Erős bajnokságból jöttem haza, óriási motiváció dolgozott bennem, szó sem lehetett arról, hogy csak levezetek. Az átigazolási időszak végén érkeztem, természetesen meg kellett harcolnom a helyemért, aztán az ötödik fordulóban a Fehérvár ellen már ott lehettem a kezdőben, sőt gólt is szereztem. Talán az egész idényt tekintve is az a találat a legkedvesebb, hiszen először játszottunk az új stadionunkban, és fantasztikus volt a körítés, a hangulat. Sorozatban háromszor kezdő voltam, ahogy a Magyar Kupában a Vasas ellen is, szereztem két gólt, a folytatásban mégis kevesebbet játszottam, mint szerettem volna, pedig úgy éreztem, jó formában vagyok. Az őszt jó pozícióban, nyolcadikként zártuk, aztán tavasszal negatív spirálba kerültünk, egymás után hat bajnokin nem nyertünk, de még gólt sem szereztünk, és kieső helyre csúsztunk vissza. Edzőt váltott a klub, Tímár Krisztián helyére érkezett Szabó István, és sokat jelentett, hogy vele mindjárt az első bajnokit megnyertük. Az első pillanattól látszott, hogy »szedegetjük össze« magunkat – igaz, a Ferencváros elleni meccs kilógott a sorból… –, éreztem, hogy bíznak bennem, hatalmas örömöt szerzett, hogy a góljaimmal rangadókat nyertünk. Az idény előtt nyilván elfogadtam volna, ha valaki azt mondja, az utolsó fordulónak már benn maradóként megyünk neki, ám menet közben láttam, stabil, jó csapatunk van, és ha nem kell nagyon mélyről visszajönni, feljebb is végezhettünk volna. Hogy mi lett volna, ha nincs az edzőváltás? Utólag könnyen okos az ember. Tímár Krisztián az NB II-ben nagyon jó munkát végzett, a bajnokság első fele is jól sikerült vele, ugyanakkor a mélyponton a csapatnak jót tett a váltás, Szabó István nagyon sokat tett a bennmaradásért!”

Nem biztos, hogy sokan tudják, de Eppel Márton 2009. április 25-én éppen Nyíregyházán mutatkozott be az első osztályban, így elmondhatja magáról, a régi és az új stadion is sokat jelent neki. Tisztában van vele, korai még arról beszélni, a Spartacus mire lehet képes a 2025–2026-os idényben, de nagy várakozás van benne, és a paksiak ikonja, Böde Dániel teljesítménye is motiválja.

„Nagyon sok múlik azon, a vezetők milyen keretet tudnak összerakni, de biztos, hogy nagyon motiváltan várom a következő bajnoki évet – folytatta a nyíregyháziak harminchárom éves futballistája. – Hallom én is, hogy lesznek távozók, de örülök is ennek, hiszen azt jelenti, szintet tudnak lépni. Egyébként az előző idény alatt rengetegszer eszembe jutott, annak idején tizenhét évesen az MTK-ban éppen Nyíregyházán mutatkoztam be az NB I-ben, vártam a kék-fehérek elleni hazai bajnokit, nagyon sajnáltam, hogy nem kaptam lehetőséget… Hihetetlen, de azóta tizenhat év elrepült, a Szpari játékosa vagyok, élvezem, hogy itt lehetek, jó látni, érezni, a városban mennyire rajonganak a futballért. Annak is örülök, hogy sok keleti csapat lesz jövőre a mezőnyben, ellenük mindig sokan kijönnek a stadionba, parázs párharcokra van kilátás. És még valami: megragadnám az alkalmat, hogy gratuláljak Böde Daninak a gólkirályi címhez, a teljesítményéhez, nem tagadom, hatalmas motivációt jelent, amit a pályán látok tőle. Próbálok figyelni magamra, mindent megteszek, hogy kitoljam a pályafutásomat, jó játékkal, gólokkal akarom segíteni még a Nyíregyházát.”