Belgiumba szerződött az MTK korosztályos válogatott kapusa

Az MTK mellett az FC Bruges (Brugge) is beszámolt a hírről, a belga klub közölte, hogy a labdarúgóval hároméves szerződést kötött.

A 16 éves kapus idén az U17-es és az U16-os csapatban is pályára lépett, az elmúlt időszakban többször is a hónap legjobbja lett a korosztályában. Az U16-os válogatottnál is számításba vett játékos elmondta, a Sándor Károly Labdarúgó Akadémián elvégzett munkának és az ottani szakmai stílusnak köszönhetően folyamatosan tudott fejlődni.

„Öt éve vagyok az MTK-nál, mindig mindenki jól bánt velem, nagyon sokat tanultam az edzőimtől és a csapattársaimtól, nélkülük nem tartanék itt. Gecse Gyula, Ambrusics Róbert és Csuhai Géza bácsi különösen sokat segített nekem a pályafutásom során – mondta Ostoici Stefan az MTK honlapjának. – Mindenben sokat fejlődtem, mióta itt vagyok, a kapuslét minden aspektusára nagy hangsúlyt fektetve dolgoztunk a klubnál. A lábjátékot kiemelném, mert az MTK filozófiájában, illetve az egész modern futballban ez már nagyon fontos, és ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy lehetőségem nyílt külföldre igazolni.”

Ostoici elmondta, olyan fejlődésen ment keresztül az utóbbi években, hogy fiatal kora ellenére a cél az, hogy a felnőttfutballban is szerepet kapjon már a belga klubnál: „A szintlépés is nagy lesz, hiszen az FC Brugge második csapatába kerülök, tehát egyből a felnőttfutballban lesz lehetőségem bemutatkozni. Ezzel együtt sem hinném, hogy probléma lenne megugrani a szintet, mert készen állok. Nagy váltás vár rám a pályán kívül is, hiszen más kultúrába csöppenek, ráadásul egyedül is fogok élni.”

A fiatal kapus hozzátette, a nemzetközi futballba az elmúlt időszakban már volt lehetősége belekóstolni, mivel az MTK akadémiája folyamatosan külföldön is megmérettette magát.

„U14-gyel is voltunk Spanyolországban edzőtáborozni, az nagyon nagy élmény volt, illetve U13-ban is jártunk spanyol tornán, ami szintén rendkívül kedves emlék, szakmai és emberi szempontból is. Innen lettem válogatott, az U15 óta többször megfordultam a válogatottban, sőt, volt, hogy én vezettem ki csapatkapitányként az együttest. A klubnál is többször kapitányként léptem pályára, amire szintén nagyon büszke vagyok. Köszönöm a bizalmat a klubnak és az akadémiának” – mondta a szerződés aláírását követően Ostoici.

„Hatalmas lehetőségnek tartom, hogy Ostoici Stefan olyan klubhoz tudott szerződni, amely Belgiumban az első, de Európában is az élmezőnybe tartozik a saját nevelésű fiatalok első csapatban való szerepeltetésében, még a Bajnokok Ligájában is. Az, hogy ennél a klubnál a felnőttmásodosztályban szereplő második csapatban edződhet, hatalmas fejlődési lehetőség” – nyilatkozta a kapus ügynöke, Filipovics Vladan.