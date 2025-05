Legyőzte a tizenegyest hibázó DVSC-t, továbbra is az aranycsata részese a Puskás Akadémia

A szünet után a Loki mindent megpróbált, hogy valahogy közelebb férkőzzön ellenfeléhez, de úgy tűnt, hiányzik a megfelelő minőség a támadósorból ahhoz, hogy helyzeteket alakítson ki. Tegyük hozzá: Bárány Donát is a kispadon kapott helyet, vélhetően nem volt teljesen egészséges, különben biztosan a pályán lett volna. Több mint egy óra is eltelt, amikor Dzsudzsák Balázs játéklehetőséget kapott, majd öt új labdarúgó állt be egyszerre: hárman a Puskás Akadémia, ketten a DVSC csapatába. A változtatások után élénkebb lett a mérkőzés, feljavult a vendégek játéka, és amire mindig számítani lehet: Dzsudzsák remekül adta be a labdát szögletből, és Christopher Youga közelről szépített. Maradtak izgalmak a mérkőzés utolsó szakaszára, a Puskás Akadémia megszerezte a harmadik gólját is – Levi pedig a maga szempontjából a másodikat –, bár a nézőtérről úgy tűnt, szabálytalanság előzte meg a hazaiak akcióját, de a Lokinak erre is volt válasza Shedrach Kaye révén.

Végül 4–2-re nyert a Puskás Akadémia, köszönhetően annak, hogy Pécsi Ármin óriásit védett Szuhodovszki Soma lövésénél. Az ellentámadásból pedig a felcsúti akadémista, Mondovics Kevin állította be a végeredményt, így a PAFC továbbra is harcban van a bajnoki címért, míg a Debrecen továbbra is rettentően „forró” helyzetben van, nagy kérdés, hogyan alakul a Loki számára a bajnokság vége... Az Újpest viszont megnyugodhat, bent maradt, mivel az utolsó fordulóban Fehérvár–DVSC találkozót rendeznek, tehát a két gárda egyike – a Kecskemét mellett – mindenképp a lila-fehérek mögött végez. 4–2

