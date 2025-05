A piros lap okozta sokkból még felállt a Paks, de a hajrában kicsikarta a győzelmet a Ferencváros

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

Paksi FC–Ferencvárosi TC 2–3 (1–0)

Paks, Paksi FC Stadion, 4500 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Gyurkits (27.), Hinora (89.), ill. Szalai G. (57.), Joseph (72., 90+3.)

Kiállítva: Vécsei (64., Paks)

A fordulónak még listavezetőként futott neki a Ferencváros, ám szombaton kora délután a Puskás Akadémia 4–2-re legyőzte a Debrecent, pontszámban beérte a címvédőt, sőt több győzelmének köszönhetően meg is előzte. Hogy az FTC sorsa a saját kezében legyen, mindenképpen pontot kellett szereznie egy olyan stadionban, ahol az utóbbi időben nem sok sikerélménye volt…

Egyébként nem akármilyen lehetőség előtt állt a Paks: az esetleges győzelem a Ferencváros ellen azt eredményezte volna, hogy az idényben harmadszor is legyőzi riválisát, márpedig amióta 12 csapat alkotja az élvonal mezőnyét (a 2015–2016-os bajnoki évad volt az első), erre egyetlen csapat sem volt képes! Tíz év alatt négy klub mondhatta el, hogy az adott bajnoki esztendőben kétszer is megverte a zöld-fehéreket, ám egyetlenegyszer sem fordult elő, hogy a harmadik egymás elleni összecsapáson még volt esély a triplázásra. A 2015–2016-os idényben a Vasas kétszer is 2–1-re nyert, ám a két meccs közé beékelődött egy 2–2-es döntetlen, ugyanebben a kiírásban a Paks 0–0-t játszott elsőre, utána nyert 2–1-re, majd 3–1-re. Hét év telt el, mire újra előfordult, hogy két csapat is kétszer borította a papírformát a Ferencváros ellen: a 2022–2023-as idényben a KTE kétszer is 2–0-ra győzött, ám közte a Groupama Arénában meg kellett elégednie az 1–1-es döntetlennel, pályaválasztóként a Mezőkövesd két találkozón hat pontot gyűjtött (2–1, 1–0), ám a két siker közé beékelődött az idegenbeli 1–1.

Nos, a mostani idényben a Paks megteremtette magának a lehetőséget, hiszen előbb hazai pályán nyert 3–1-re az akkor még Pascal Jansen irányította címvédő ellen, aztán februárban a Groupama Arénában is megszerezte a három pontot, így történelmi lehetőség kapujába érkezett. Noha a Ferencváros három döntetlen mellett idegenben is majdnem kétszer annyiszor verte meg a Paksot, mint ahányszor kikapott tőle (tizenegy FTC-siker a hat paksival szemben), pikantériát adott a találkozónak, hogy az utolsó három bajnokit Pakson kivétel nélkül a házigazda nyerte meg, kétszer 3–2-re, legutóbb pedig 3–1-re. Persze a Ferencváros a bajnokságban hosszú ideje mindenki ellen esélyesként lép pályára, és az sem tűnt elhanyagolható szempontnak, hogy remek sorozatban, tíz veretlen bajnokival a háta mögött érkezett – legutóbb még február 16-án, éppen a Paks ellen maradt pont nélkül (0–2).

A két csapat kezdő tizenegyét látva többen is felkapták a fejüket. A házigazdánál nem Szappanos Péter állt a kapuban, hanem Kovácsik Ádám, a védelem alapembere, Vas Gábor éppúgy a kispadon kezdett, mint a 14 gólos Böde Dániel és a 12 találatot jegyző Tóth Barna, míg Szabó János, Windecker József és Papp Kristóf még a keretbe sem került be. A másik oldalon Robbie Keane kevésbé nyúlt bele a megszokott kezdő tizenegybe, igaz, az utóbbi időben többnyire kispadozó Adama Traoré, Kristoffer Zachariassen és Matheus Saldanha is ott volt a kezdő sípszó pillanatában a pályán.

Bogár Gergő játékvezető már az ötödik percben sárga lappal büntette Ötvös Bencét, ami befolyásolhatta a hazai védő későbbi mozgásterét. A 12. percben Varga Barnabás fejese jelentette az első veszélyt, nem sokkal később Matheus Saldanha már a hálóba is talált, ám (a VAR szerint…) néhány centiméteres lesről indult, így a nagyszerű testcsele és a magabiztos befejezése nem ért gólt a brazil támadónak. Inkább a hazaiak térfelén zajlott a játék, mégis a 18. percben Ötvös Bence beadása után Könyves Norbert kevéssel fejelte a labdát a jobb sarok mellé. A játékrész közepén Gyurkits Gergő jobb oldali beadására senki sem érkezett középen, majd egy szögletet követően Ádám Martin veszélyeztetett fejjel, hogy aztán néhány pillanattal később tomboljon a hazai szurkolósereg. Mezei Szabolcs a jobb szélről hozta játékba Gyurkits Gergőt, aki 20 méterről lövésre vállalkozott, és a labda a blokkolni igyekvő Adama Traoré lábáról védhetetlenül vágódott a jobb felső sarokba.

Az első játékrész után a virtuális tabellán a Paks két pontra megközelítette a Puskás Akadémiát és a Ferencvárost, nehezen volt elképzelhető, hogy Robbie Keane nem próbál majd változtatni, mondjuk, az utóbbi időben remek teljesítményt nyújtó Alekszandar Pesics becserélésével. Az ír tréner aligha lehetett elégedett az első 45 percben látottakkal, mégis a csapat változatlan összetételben jött ki a folytatásra, a másik oldalon ugyanakkor Bognár György vezetőedző Tóth Barnát küldte be Ádám Martin helyére. Nagyjából fél perc után jó helyről jutott szabadrúgáshoz a Paks, és bizony Gyurkits Gergő szitáló lövésénél Dibusz Dénesnek nagyot kellett védenie. A következő percek sem azt mutatták, hogy a Fradi sebességi fokozatot váltott volna, és a riválisára erőlteti akaratát. Bő tíz perc elteltével pályára lépett Abu Fani és Lenny Joseph, és az izraeli középpályás szöglete máris egyenlítést hozott. Kovácsik Ádám rosszul mozdult ki a kapujából, az utóbbi időben a vendégeknél stabil kezdőjátékossá váló Szalai Gábor pedig a hálóba fejelt.

Nem sokkal később érkezett a góllövőlistát vezető Böde Dániel, aki mindkét szurkolótáborból hatalmas tapsot kapott – aligha kell részletezni, miért. A 25-szörös válogatott csatár az idényben már háromszor is betalált a Fradi ellen, és Ötvös Bence indításánál Dibusz Dénesnek résen kellett lennie, hogy ne kerüljön szinte azonnal helyzetbe. A 64. percben Vécsei Bálint megmozdulását Saldanhával szemben azonnal piros lappal büntette a játékvezető, nem akármilyen lehetőséget kapott az emberelőnyben futballozó Fradi. A hazai szurkolók nehezen viselték a történteket, a VAR azonban helyben hagyta a játékvezető döntését. A paksiak szakmai stábja azonnal reagált, a becserélt Tóth Barnának véget ért a mérkőzés, a védő Vas Gábor érkezett a pályára, ám ez sem segített. A szabálytalanságért megítélt szabadrúgásból Lenny Joseph közelről megszerezte a vezetést, abban azonban nem vagyunk biztosak, hogy a beívelésnél az FTC brazil támadója szabályosan tartotta távol a labdától Vas Gábort.

Messze került a Paks attól, hogy az idényben harmadszor is legyőzze a Fradit, sőt a pontszerzés is távolinak tűnt, ám óriásit küzdött, és ez eredményt hozott. Gyurkits lövésénél Dibusz még bravúrral védeni tudott, ám egy bal oldali beadás után Hinora Kristóf közeli lövésénél már nem volt ellenszer.

És ezzel még nem volt vége!

Egy újabb szöglet megint kisegítette a Ferencvárost: Abu Fani beadására Szalai Gábor érkezett, fejesét a léc még mentette, ám Lenny Joseph közelről a kapuba lőtte a labdát. Újabb fordulatot már nem hozott a találkozó, a Ferencváros három elbukott mérkőzés után rangadót nyert Pakson, és óriásit lépett a bajnoki cím megszerzése felé. Nem kell sokat várni a meccs „visszavágójára", szerdán 19 órakor kezdődik ugyanis a Mol Magyar Kupa-döntő a Puskás Arénában – a Ferencváros és a Paksi FC főszereplésével. 2–3



