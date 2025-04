Szolnoki Roland a pályán kívülről segíti a bajnokaspiráns Puskás Akadémiát

A felkészülés a célja Szolnoki Rolandnak. A Puskás Akadémia játékosa összesen 13 éven át volt a Videoton játékosa, 2018 óta a felcsútiakhoz tartozik, neki tehát mindig különleges a két csapat összecsapása. Bár most rossz emlékei fűződnek ehhez a párosításhoz: februárban éppen a Vidi elleni bajnokin szenvedett elülső keresztszalag-szakadást, az esztendő első bajnoki mérkőzése 19 percig tartott a 33 éves futballistának.

„Már látom az alagút végét, bár kétségkívül messze van még – mondta Szolnoki Roland a klub honlapján. – Tíz héten át rehabilitációs munkát végeztem Sörös Kata fizioterapeutával, a napokban csatlakoztam a többiekhez, ezután Purger Szilárd rehabilitációs edzővel folytatjuk a munkát.”

A védő rendkívül balszerencsés: 2022. július 28-án a Pancho Arénában a portugál Guimaraest (0–0) fogadta a Puskás Akadémia a Konferencialigában, és az első félidő hajrájában egy párharcot követően fájdalmas arccal terült el a játéktéren, hordágyon vitték le a pályáról. Kiderült, elszakadt az elülső keresztszalagja és a porc is megsérült a térdében. Két és fél évvel később, 2025 februárjának első napján a Fehérvár elleni bajnoki rajton (0–1) ugyanilyen sérülést szenvedett, ezúttal a másik, a bal lábában.

„Miután két és fél évvel ezelőtt már visszakapaszkodtam egy ugyanilyen sérülésből, tudtam, mi vár rám, nem engedtem, hogy lelkileg összetörjön – mondta Szolnoki Roland még a paksi, 2–2-re végződő bajnoki mérkőzést követően, ahol a helyszínen szurkolt társainak. – Erősítés, a térdem egyre nagyobb terhelése, kondiedzések – ez a programom. Bizakodom, hogy hamarosan a futást is elkezdhetem, kimehetek a pályára és a labdás gyakorlatokban is részt vehetek. Igyekszem addig is hasznos tagja lenni a csapatnak, a magam módján segítem a többieket: biztatással próbálom növelni az önbizalmukat, noha tapasztalt, összeszokott csapat vagyunk. Reménykedem, hogy jó játékkal megnyerjük a hétvégi mérkőzést, és aztán felkészülünk a Ferencváros elleni idegenbeli bajnokira.”

A Fehérvár FC honlapján Simut Ma­rio arról beszélt, hogy az U19-es válogatottban már volt az edzője Tímár Krisztián, így őt nem lepte meg, hogy a Pető Tamást váltó szakvezető a letámadást gyakoroltatja velük.

„Nekem ismerős volt az a formáció, amit az új edzőnk kért tőlünk – mondta a 21 éves játékos. – Nem akarunk időt adni a Puskás Akadémia játékosainak, agresszívan meg kell zavarnunk a labdakihozatalukat, és a kapujuk előtt határozottabbnak kell lennünk.”

NB I

29. FORDULÓ

Április 25., péntek

Nyíregyháza Spartacus FC–DVSC 1–0

Április 26., szombat

15.15: Puskás Akadémia–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.30: ETO FC Győr–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Újpest FC–DVTK (Tv: M4 Sport)

Április 27., vasárnap

15.30: MTK Budapest–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

18.00: ZTE FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)