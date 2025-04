Szabó Istvánnak szüksége volt a nyomásra, most megkapta

– Túltette magát a csapat a Ferencváros elleni hét-nullás vereségen?

– Úgy érzem, igen, de mindenkit megrázott ez a kudarc – mondta lapunknak adott interjújában Szabó István, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. – Kritikán aluli teljesítményt nyújtottunk, nemcsak a játékosok, hanem a szakmai stáb is. Nem akartam kivonni magam a felelősség alól, eszem ágában sem volt. A meccs után elmondtam a csapat előtt, a tervezett program szerint haladunk tovább: nem azért nem kaptak szabadnapot, mert megbüntettem volna őket, hanem a vasárnap, péntek ritmust kellett tartanunk. Nem ordítottam, nem kiabáltam, amúgy sem szokásom. A múltat lezártuk, nem hiszem, hogy lett volna értelme különösebb elemzésbe belemenni, pedagógiai szempontból így láttam helyesnek. A Ferencváros a legerősebb csapat idehaza, nemcsak nekünk, másnap is rúg három-négy gólt – kétségtelen, a hét nagyon sok. Korábban, még a Kecskemét vezetőedzőjeként jó néhányszor borsot törtünk az FTC orra alá, ez most nagyon nem sikerült – méltatlan teljesítményt nyújtottunk. A jövő úgyis eldönti, ki alkalmas arra, hogy felvehesse a Szpari mezét, illetve ki az, aki nem.

Szabó István a 7–0-s vereség után sem kiabált (Fotó: Kovács Péter)

Fotó: Kovacs Peter

– Pénteken itt a javítási lehetőség: a Debrecen érkezik Nyíregyházára. Nem csupán rangadó, hanem ha a tabellára nézünk, kiemelten fontos mérkőzés is a bennmaradás szempontjából. Egyetért?

– Természetesen, hiszen ha nyerünk, biztosan megelőzzük a DVSC-t. Minden rosszban van valami jó: miután október közepén felmentettek a munkavégzés alól Kecskeméten, nem a lábamat lógattam, hanem minden NB I-es mérkőzést megnéztem a televízióban vagy a helyszínen. Nyomon követtem a Debrecent is, nem a véletlen műve, hogy az utóbbi négy bajnokiból hármat is megnyert, de nem is magasztalnám annyira, hiszen mégiscsak két ponttal áll előttünk. Természetesen átmentem Debrecenbe a múlt héten, a lelátóról figyeltem a ZTE elleni bajnokit: fordulatos, izgalmas meccset láthattam, amelyen négy-háromra nyertek a hazaiak, de lássuk be, lehetett volna fordítva is. Megpróbáljuk semlegesíteni a legjobbjaikat, és akkor idehaza tarthatjuk a három pontot.

– Sejtem, leginkább Brandon Dominguesre és Bárány Donátra gondol.

– Igen. Ők ketten összesen huszonöt gólt szereztek a bajnoki idényben, ez figyelemre méltó. A francia szélső gyors és technikás, míg a magyar csatár jól fordul le a védőiről, erőszakos, kemény játékos, de mint mindenkinek, nekik is vannak gyenge pontjaik, ezt próbáljuk minél inkább felfedezni és megmutatni a játékosainknak a videóelemző segítségével. Bár még nem vettem részt keleti rangadón, tudom, érzékelem, hogy ez mennyire fontos a klub és a szurkolók életében. Ennek megfelelően kőkemény, szenvedélyes meccsre számítok, mindenkinek oda kell tennie magát és átéreznie a rangadó súlyát. Nagy lépést tehetünk az NB I-ben maradás felé, de ha győzünk, akkor sem dőlt el semmi, nem nyugodhatunk meg.

– Furcsa érzés lesz Szuhodovszki Soma ellen újra meccselni? Amikor együtt dolgoztak Kecskeméten, a középpályással kifejezetten jó viszonyt ápoltak.

– Amikor még a KTE-ben edzősködtem, ő pedig a Lokiban játszott, már találkoztunk egymással. Szoktunk beszélgetni, de a meccs közeledtével nem kerestük egymást, ez normális. Mindig is szerettem a futballját, nagyon intelligens, aki remekül látja a játékot. Kívánom neki, hogy legyen a DVSC erőssége, de csak szombattól… Célunk nem lehet más, mint hogy elszívjuk előle a levegőt, ne engedjük kibontakozni.

– Min múlhat a bennmaradás? Nagyon szoros a verseny, a sereghajtó Kecskemét helyzete tűnik kifejezetten nehéznek.

– Fontos az egymás elleni meccsek kimenetele, s mi három közvetlen riválissal is játszunk: fogadjuk a Debrecent, majd utazunk Kecskemétre, a záró fordulóban pedig a ZTE érkezik hozzánk. A Diósgyőrrel itthon, az Újpesttel a Megyeri úton játszunk – a Ferencváros elleni kudarc után is elmondtam, a saját kezünkben a sorsunk. Az első lépést pénteken kell megtennünk, és ez sikerülhet is a szurkolóink támogatásával – csodálatos élmény volt az első mérkőzésem a csapat kispadján, amikor legyőztük a Fehérvárt egy-nullára. Azt az meccset sohasem feledem.

– El tudja képzelni, hogy az utolsó fordulóban dől el, benn marad-e a csapata vagy sem?

– Igen, mert tényleg szoros a csata a hátsó régióban.

– Gondol már a jövő heti, Kecskemét elleni meccsre?

– Még nem, de biztosan érzelmekkel teli mérkőzés vár rám. A KTE-vel csodás sikereket értünk el, feljutottunk az NB II-be, majd az NB I-be is, amelyben előbb a második, majd a hatodik helyen zártunk. A Kecskemét is nehéz helyzetben van, de arra a kilencven percre félreteszem a múltat és csak a győzelem megszerzése foglalkoztat majd.

– Mennyire ismerkedett meg Nyíregyházával?

– Még egy hónapja sincs, hogy itt vagyunk a feleségemmel, sok időm még nem volt. Amúgy sem vagyok az a kávézgatós típus, aki a belvárosban sétálgat: egyelőre a stadion felé vezető úton jártam a legtöbbet… Kedvesen fogadtak az emberek, ezt jó eredményekkel és sok munkával akarom meghálálni.

– A sérültek terén nincs túl szerencsés helyzetben: a házi gólkirály, hatgólos Kovácsréti Márk továbbra sincs bevethető állapotban, csakúgy, mint a háromgólos Szlobodan Babics.

– És ez nem is változik már az idény hátralévő részében. A támadójátékunk messze elmarad a várttól, ők ketten sokat segíthettek volna. Kovácsréti Márk rúgótechnikája átlag feletti, míg Babics gyorsasága, üres területekre bemozgása segíthetett volna. Bizonyíthat más helyettük, hogy helyük van a csapatban!

– Volt már ilyen nehéz helyzetben edzőként?

– Amikor tizenegy évvel ezelőtt Paksról Ceglédre mentem tíz fordulóval a vége előtt, sikerült benn maradni az NB II-ben – az hasonlóan nehéz feladatnak ígérkezett. Inkább hosszú távon építkező, mint beugró edzőnek tartom magam, de már nagyon hiányzott a munka, így belevágtam a nyíregyházi feladatba. Ha nagy kockázatot is vállaltam, remélem, jól döntöttem – szükségem volt a nyomásra, a tétmeccsek hangulatára.

A Nyíregyháza legyőzésével egyenesedne ki az idény végére a Loki A DVSC-nél is a pénteki rangadó van a középpontban, a klub szervezésében különvonat indul Nyíregyházára. A fergeteges hangulat garantálva van, ám kérdés, melyik csapat nevethet a végén, vagy legalábbis tehet nagy lépést a bennmaradás felé vezető úton. „Több tényező miatt is különleges meccs vár rám – mondta lapunknak Szuhodovszki Soma, a Loki egyszeres válogatott középpályása. – Nagyon várom, hogy pályára lépjek a rangadón, hiszen óriási a tétje, győzelemmel ugyanis valamelyest fellélegezhetnénk a kiesés elkerüléséért zajló versenyfutásban. Annak viszont nem tulajdonítok olyan nagy jelentőséget, hogy korábbi edzőm, Szabó István csapata ellen léphetek pályára – ez inkább foglalkoztatott, amikor még a Kecskemétnél dolgozott, viszont picit furcsa, hogy éppen a rivális Szparinál nevezték ki. Biztos vagyok abban, hogy kiélezett, feszült mérkőzés lesz a pénteki a párharc múltja és a két klub helyzete miatt. Remélem, a Zalaegerszeg legyőzése lendületet ad nekünk, merítenünk kell abból, hogy nem zuhantunk meg attól, hogy a hajrában hátrányba kerültünk, és nagy erőket mozgósítva fordítottunk. Az idényben több olyan meccsünk volt, amelyen jobbak voltunk az ellenfélnél, ám veszélyben forgott a pontszerzésünk. Sajnos ez egy ilyen évad, de bízom benne, a végére kiegyenesedünk és pénteken rangadót nyerünk. Ez nem lesz egyszerű, hiszen a nemrégiben kinevezett szakmai stáb új elképzeléseket próbál átadni a csapatnak, amelytől nem tudjuk, milyen játékra számíthatunk – nyilván nem indulhatunk ki a Ferencváros elleni vereségéből –, mindenesetre a célunk nem lehet más, mint a Nyíregyháza legyőzése.”