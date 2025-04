Rangos UEFA-elismerést kapott a DVTK

Az UEFA az amatőr labdarúgást támogató legjobb tagszövetségi kezdeményezéseket díjazza a Grassroots-díj keretében, minden évben öt kategóriában oszt ki díjakat. Idén a szövetség a DVTK mellett a női labdarúgással foglalkozó Amazon Focit, illetve az öregfiúk-, old boys-, veteránbajnokságot szervező MLSZ Budapesti Igazgatóságot jelölte, előbbit a „legjobb amatőr klub”, utóbbit a „részvételi kezdeményezés” kategóriában. Az idei díjátadót az április 8. és 10. között rendezett lengyelországi UEFA Grassroots-konferencián tartották.

A diósgyőri sportklub összesen tízezer 14 éven aluli gyermeknek szerez örömet azzal, hogy a miskolci iskolákban, óvodákban heti szinten biztosít sportolási lehetőséget, többek között futballedzések keretében – írja az mlsz.hu. – A sportszervezet célja, hogy a kezdeményezésbe az összes miskolci intézményt bevonja annak érdekében, hogy az örömszerzésen túl fejlessze a 14 éven aluli gyermekek képességeit. A 2020 január 1-től működő program megvalósításában közel százan vesznek részt: edzők, tanárok, szervezők és önkéntesek. A klub fontos célja, hogy a programot, egyúttal a sportolást minél szélesebb körben elterjessze, és minél több gyermekkel megismertesse.

„Óriási megtiszteltetés a díj, büszkék vagyunk arra, hogy az UEFA is elismeri azt a minőségi és szakmai munkát, amit mi itt a DVTK-nál végzünk – idézi a dvtk.eu Sántha Gergelyt, a klub elnökét. – A DVTK Labdarúgó Sportakadémia által működtetett különböző programokon keresztül több mint tízezer fiatalt tudunk megszólítani és mozgásra bírni. A legnagyobb régiós multisport klubként ez alapvető feladatunk és kötelességünk is, ám öröm látni, hogy a kezdeményezéseinkkel és ötleteikkel általában nyitott ajtókon kopogtatunk partnereinknél. Célunk a jövőben nem is lehet más, mint hogy a mostani létező projektjeinket tovább fejlesszük, újakat hozzunk létre, amivel a teljes északkelet-magyarországi régiót meg tudjuk szólítani. Az UEFA Grassroots elismerése remek visszaigazolása annak, hogy jó úton járunk!”

A DVTK a német VfL Bochum mögött, a holland FC Groningen előtt lett második a kategóriájában.

Az elmúlt években többször nyert az MLSZ által támogatott program: 2023-ban a Hátsó füves projekt ért el második helyezést a „legjobb társadalmi kezdeményezés” kategóriában – ennek lelke a Nemzeti Sport főmunkatársa, Csillag Péter és Ringer István, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója –, 2022-ben pedig a Ferencvárosi TC nyert ugyancsak ezüstérmet a „profi futballklub által megvalósított legjobb Grassroots-kezdeményezés” kategóriában.