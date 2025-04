Bödéék több mint 10 év után győznék le újra a tavasszal még szintén veretlen ETO-t

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 29. FORDULÓJA ELÉ4

PÉNTEK

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DEBRECENI VSC

♦ A bennmaradásért küzdő keleti vármegyeszékhelyek csapatainak párharcában továbbra is hatalmas a Loki fölénye, hiszen 22 találkozó után az élvonalbeli örökmérleg 4 nyíregyházi győzelem, 5 döntetlen, 13 debreceni siker.

♦ Ősszel Máté Csaba bemutatkozó bajnokiján a Szpari 0–1-ről fordítva 3–2-re verte meg a Lokit, és ezzel megszakította az ellene 1999 óta, 11 élvonalbeli mérkőzésen át fennállt nyeretlenségi sorozatát (3 iksz, 8 vereség). Februárban az otthon játszó DVSC 3–1-re visszavágott, a meccs különlegessége a télen szerződtetett brazil Maurides furcsa triplája volt: előbb összehozott egy öngólt, majd kétszer a Nyíregyháza kapujába is betalált.

♦ A szabolcsi együttes pályaválasztása mellett szoros az NB I-es mérlegük, 4-szer nyert a hazai csapat, 4-szer ikszeltek, a Loki 3-szor tudott diadalmaskodni, legutóbb 2010 áprilisában 3–0-ra. Azóta még egy tétmeccsen tudták a debreceniek idegenben legyőzni a nyírségieket, 2016 februárjában egy Magyar Kupa-meccsen (1–2).

♦ A Nyíregyháza Szabó Istvánnal a kispadon az első idegenbeli bajnokiján 7–0-s vereséget szenvedett az FTC otthonában, ami negatív rekord a vezetőedző karrierjében és a klub 1980 óta íródó élvonalbeli történelmében. Eddig ötgólos volt a Szpari legnagyobb veresége, hetet pedig legutóbb 1984-ben Győrben, a Rába ETO-tól kapott (2–7).

♦ Az ismét kiesésre álló újonc, szabolcsi csapat szerezte a legkevesebb gólt az NB I-ben (25) – az előző 8 bajnokiján csupán egyszer tudott betalálni –, és immár neki a legrosszabb a gólkülönbsége is (–23).

♦ A DVSC legutóbb a 87. percben még vesztésre állt otthon a ZTE ellen, ám Domingues duplájával fordított (4–3). Az előző 4 bajnokijából 3-at megnyert – erre rajta kívül csak az FTC és az ETO volt képes a mezőnyből.

♦ Otthoni teljesítménye alapján a Nyíregyháza 10. az élvonalban, a mérlege közepes, 5 győzelem, 4 döntetlen, 5 vereség.

♦ A Loki házon kívüli mérlege 3–3–8, ezzel 8. a vendégtabellán, az előző 3 idegenbeli találkozóján mindhárom eredménytípus előfordult.

SZOMBAT

PUSKÁS AKADÉMIA FC–FEHÉRVÁR FC

♦ Kereken 30-szor rendezték meg eddig a Fejér vármegyei rangadót az NB I-ben, és bár 2021 óta a felcsútiak az eredményesebbek, az örökmérleg még mindig a fehérváriak jelentős fölényét mutatja: 7 Puskás Akadémia-győzelem, 11 döntetlen, 12 Vidi-siker.

♦ A két gárda előző 14 tétmérkőzéséből (13 bajnoki, 1 kupa) csak 2-t tudott megnyerni a Fehérvár: 2023 decemberében Kenan Kodro duplájával 3–1-re, majd idén februárban Katona Mátyás találatával 1–0-ra győztek házigazdaként a piros-kékek.

♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett kiegyenlített a mérlegük: 6 döntetlen mellett mindkét csapat 5 győzelmet aratott. A gólkülönbség 18–15 a felcsútiaknak, akiknek az első siker csak a hetedik hazai próbálkozásra, a 2018. szeptemberi, emlékezetes, verekedésbe torkollott meccsen jött össze (2–1). Ezután háromszor is egy-egy góllal verték meg a Vidit (1–0, 1–0, 2–1), tavaly szeptemberben viszont 3–0-ra.

♦ Nagy Zsolt révén először hibázott tizenegyest ebben a bajnokságban a Puskás AFC Pakson (7/6), viszont hátrányból így is egy pontot megmentett (2–2), ami másodszor sikerült neki ebben az idényben. Hornyák Zsolt együttese 3 forduló óta nyeretlen (2 iksz, 1 vereség), de még így is második a tabellán.

♦ Két vereség után az MTK ellen új vezetőedzőjével, Tímár Krisztiánnal 1–1-es döntetlent ért el otthon a Fehérvár, és már 6 forduló óta képtelen győzni (4 iksz, 2 vereség) – ez a második leghosszabb nyeretlenségi széria most az NB I-ben.

♦ A felcsúti csapat házigazdaként a harmadik legtöbb pontot (30) gyűjtötte a mezőnyben, a mérlege 9–3–1. A Pancho Arénában zsinórban 4 győzelmet követően legutóbb csak ikszelni tudott az MTK-val (1–1).

♦ Pontjainak közel egyharmadát gyűjtötte be idegenben a Vidi, 31-ből 10-et. A mutatója 2–4–8, ezzel 10. a vendégtabellán, legutóbb március 2-án Debrecenből tudott győztesen hazatérni (2–1).

ETO FC GYŐR–PAKSI FC

♦ A tavaszi táblázat első két helyezettje eddig 20-szor csapott össze a legfelső osztályban, ahol az örökmérleg 8 ETO-győzelem, 7 döntetlen, 5 paksi siker.

♦ A győriek szeptemberben épp a tolnaiak ellen szerezték meg az első győzelmüket (2–1) ebben a kiírásban, így a februári atomvárosi 1–1-gyel már 3 találkozó óta őrzik veretlenségüket a tolnaiakkal szemben (1 siker, 2 döntetlen). A paksiak legutóbb 2014 júliusában, hazai pályán tudták megverni az ETO-t (2–0), a mai keretükből Könyves Norbert akkor is játszott.

♦ Győrben 6 hazai siker és 3 iksz mellett csupán egyszer győztek a paksiak: 2013 áprilisában úgy nyertek Könyves 90. perces góljával 4–3-ra, hogy a szünetben még 0–3-ra álltak…

♦ Közös a két együttesben, hogy 2025-ben 7 győzelem és 4 döntetlen mellett egyszer sem kaptak még ki a bajnokságban, a paksiak gólkülönbsége 3-mal jobb (+15, illetve +12). Ha Böde Dánielék nyernek, már biztosan a dobogón zárnak.

♦ A győriek legutóbb 4–2-es győzelmet arattak a DVTK otthonában, először jutottak egy meccsen 4 találatig, valamint Bánáti Kevin lett az első, majd Vitális Milán a második Magyarországon született gólszerzőjük ebben a bajnokságban. Az ETO az MTK-t megelőzve feljött a nemzetközi kupaindulást jelentő 4. helyre, ez az idénybeli legjobb pozíciója.

♦ A kupadöntőbe is bejutott Paks a Puskás Akadémia elleni 2–2-nek köszönhetően az NB I-ben 11 forduló óta nem kapott ki, és ezzel új klubrekordot állított fel. A felkészülési és a kupameccseket is hozzáadva 2025-ben már 18 meccses a veretlenségi sorozata (14 győzelem, 4 döntetlen).

♦ Az ETO az egyetlen csapat most az NB I-ben, amely hazai pályán kevesebb pontot gyűjtött (21), mint idegenben (22). Az otthoni mérlege 6–3–5, ezzel a középmezőnyben van a hazai táblázaton. Legutóbb december közepén a DVTK távozott győztesen Győrből (3–4).

♦ A tolnai csapat idegenben közepes teljesítményt nyújtott, a mérlege 5–4–5, ezzel 4. a vendégtabellán, de a legtöbb gólt szerezte, 24-et.

ÚJPEST FC–DIÓSGYŐRI VTK

♦ A 120. mérkőzésük jön az első osztályban, az örökmérleg a lila-fehérek jelentős fölényét mutatja: 54-et nyert meg az Újpest, 43 végződött döntetlenre és 22 hozott diósgyőri sikert. 2020 őszén sok koronavírusos játékos volt a lila-fehéreknél, ezért a meccset szerették volna elhalasztani. A házigazda miskolci csapat ebbe nem egyezett bele, a fővárosiak végül nem álltak ki, így a 3 pontot 3–0-s gólkülönbséggel a Diósgyőrnek írta jóvá az MLSZ (az örökmérlegben ez DVTK-sikerként szerepel).

♦ Az előző bajnokságban a Diósgyőr ellen mind a 9 pontot be tudta gyűjteni az Újpest, amely tavaly májusban a Szusza Ferenc Stadionban 7–0-s verést mért a miskolciakra. Ez volt a 2023–2024-es bajnoki idény legnagyobb különbségű diadala. Ebben a kiírásban mindkétszer úgy végeztek döntetlenre, hogy az újpestiek a hajrára emberhátrányba kerültek: a Megyeri úti 0–0-s meccsen Tom Lacoux-t a 78., Diósgyőrben (1–1) Kaczvinszki Dominikot a 66. percben állították ki.

♦ Az Újpest pályaválasztása mellett elég pocsék a miskolciak mérlege: 60 meccsből 35 vereség és 20 döntetlen mellett csak 5-öt nyertek meg (1950-ben 0:1, 1954-ben 2:3, 1998-ban 1–3, 2006-ban 0–3, 2019-ben 0–2). Az előző 18 fővárosi találkozójukon csak egyszer tudott győzni a DVTK, akkor is az Illovszky-stadionban.

♦ A lila-fehérek 2 forduló óta nem veszítettek, és a kecskeméti 0–0-val már a 10. meccsüket hozták le ebben az idényben kapott gól nélkül – a FTC-é után ez a második legjobb ilyen mutató.

♦ A Diósgyőr szombaton saját közönsége előtt kapott ki 4–2-re az ETO-tól, Valdas Dambrauskas vezetőedzői kinevezése óta másodszor szedett be 4 gólt, hazai pályán azonban a 2023-as feljutása óta először.

♦ Mindössze 4-szer nyert és csupán 17 gólt hozott össze eddig otthon az Újpest – ezeknél alacsonyabb számokkal csak a KTE rendelkezik a mezőnyben (3 diadal, 16 gól).

♦ Házon kívül közepes teljesítményt produkált mostanáig a DVTK, a mérlege 4–5–4. A legutóbbi 4 idegenbeli fellépésén csak egy pontot kapart össze (0–0 Fehérváron), miközben kétszer is 4 gólt kapott (az MTK otthonában és Debrecenben).

VASÁRNAP

MTK BUDAPEST–FERENCVÁROSI TC

♦ Miután szerdán a Mol Magyar Kupa-elődöntőjében is összecsaptak (3–1-re a zöld-fehérek nyertek), a klubok nyilvántartása szerint, minden tétmeccset beszámítva már a 280. örökrangadó – közte a 227. bajnoki találkozó – következik az MTK és az FTC között, bár a különböző adatbázisokban más-más adatok szerepelnek. Az eltérés oka két 1925-ös mérkőzés, az országos bajnoki döntő – 0:0 és 4:1-es MTK-siker –, de ezeket a bajnokságon kívül bonyolították le a vidék legjobbjainak részvételével. A 226 élvonalbeli összecsapásukból 79-et nyertek meg a kék-fehérek, 53 döntetlen és 94 ferencvárosi siker mellett.

♦ Robbie Keane február 2-i bemutatkozó bajnokiján a Ferencváros hazai pályán nem bírt az MTK-val (0–0), és ezzel megszakadt a kék-fehérek elleni 4-es győzelmi sorozata, amely során a zöld-fehérek mindig kaptak gólt, de legalább 2-t szereztek is. A legutóbbi MTK-siker 2022 májusában jött össze, amikor a bennmaradásért harcoló kék-fehérek a Groupama Arénában 3–0-ra verték meg a már bajnokként pályára lépő ferencvárosiakat.

♦ A két csapat bajnoki párharcának 11 helyszíne volt, és bár a Hungária körúton legutóbb, szeptemberben 3–1-re a vendégek nyertek, a mérleg nyelve továbbra is az MTK felé billen: 75 találkozón 28 győzelem, 21 iksz, 26 vereség. A Ferencváros idegenben legutóbb 2014 márciusában kapott ki, még a régi Hidegkuti Nándor Stadionban (2–3), az új létesítményben viszont még veretlen a kék-fehérekkel szemben (6 győzelem, 3 iksz).

♦ Pályaválasztóként mostanáig utoljára nyolc és fél évvel ezelőtt, 2016 szeptemberében, Dunaújvárosban győzte le az MTK az FTC-t (2–1), a mindent eldöntő gólt akkor és a már említett 3–2-es budapesti találkozón is Torghelle Sándor szerezte.

♦ Az MTK 4 bajnoki óta nyeretlen, mialatt felváltva vesztett, illetve ikszelt. Ha a sorminta folytatódik, most vereségnek kellene jönnie.

♦ Az FTC az előző 5 tétmeccsét legalább kétgólos különbséggel nyerte meg, 11 találkozó óta nem kapott ki (9 siker, 2 döntetlen) – ennél hosszabb veretlenségi sorozata legutóbb tavaly február és május között Dejan Sztankoviccsal volt, amikor zsinórban 14-szer nem maradt alul.

♦ A kék-fehérek a középmezőny elején vannak a hazai táblázaton, az otthoni mérlegük 7–2–4. A Hidegkuti-stadionban legutóbb november 23-án, az ETO-val ikszeltek (2–2), azóta 4-szer nyertek, 3-szor vesztettek.

♦ Az FTC vezeti a vendégtabellát, ráadásul a gólkülönbsége is a legjobb (+7). A 14 házon kívüli találkozójának a felét (7) nyerte meg, 4-szer ikszelt, 3-szor kapott ki, legutóbb február 9-én Felcsúton (0–1).

ZALAEGERSZEGI TE FC–KECSKEMÉTI TE

♦ Eddig 16-szor találkozott egymással az NB I-ben a kiesés ellen küzdő két együttes, a párharc örökmérlege kecskeméti fölényt mutat: 5 zalai győzelem, 3 döntetlen, 8 lila-fehér siker.

♦ A legutóbbi 5 mérkőzésüket mindig az éppen aktuális házigazda nyerte, 3-szor a KTE, 2-szer a ZTE. Februárban a találkozó utolsó negyedét emberhátrányban lejátszó Kecskemét a VAR által a ráadásban megítélt tizenegyessel győzött 1–0-ra.

♦ Amikor a ZTE volt a vendéglátó, élvonalbeli bajnokin még sosem tudott nyerni a KTE! Két döntetlen mellett 5-ször győzött a Zalaegerszeg – ebből 4-szer egy góllal, legutóbb 2–1-re.

♦ Bár a ZTE kétszer is vezetett Debrecenben, a 88. és a 96. percben kapott gólokkal 4–3-ra alulmaradt, így a Loki pontszámban beérte, sőt, több győzelmével meg is előzte. A zalai csapat összesen 17 gólt szedett be a bajnokságban a 75. perc után, ezekből 7-et a hosszabbítások alatt – mindkettő a legtöbb a mezőnyben.

Ifj. Mihalecz István (balra) a Kecskemét ellen mutatkozik be az NB I-ben a ZTE kispadján (Fotó: ztefc.hu)

♦ A kék-fehérek az előző 8 bajnokijukból csak egyet tudtak megnyerni, és miután a keddi Magyar Kupa elődöntőt 2–1-re elbukták Pakson, a vezetőség elköszönt Márton Gábor vezetőedzőtől. Helyére az 51 éves ifjabb Mihalecz Istvánt nevezték ki, aki 2016-tól két éven át dolgozott a klub akadémiáján, sőt, 2016 tavaszán 6 mérkőzés erejéig az első csapatot is irányította az NB II-ben. A mérlege akkor 4 győzelem, 1 iksz és 1 vereség volt. Az élvonalban még nincs vezetőedzői tapasztalata, igaz, a 2007–2008-as idényben a szerb tréner, Szlavko Petrovics segítője volt.

2024. augusztus 26.: Debreceni VSC – Szrdjan Blagojevics (szerb) helyett ideiglenesen Dombi Tibor

2024. szeptember 1.: Debreceni VSC – Dombi Tibor helyett Máté Csaba

2024. október 15–16.: Kecskeméti TE – Szabó István helyett Gera Zoltán

2024. október 27.: Debreceni VSC – Máté Csaba helyett Dombi Tibor

2024. november 11.: Debreceni VSC – Dombi Tibor helyett Nestor El Maestro (angol)

2024. december 31./2025. január 6.: Ferencvárosi TC – Pascal Jansen (holland) helyett Robbie Keane (ír)

2025. február 19.: Diósgyőri VTK – Vladimir Radenkovics (szerb) helyett ideiglenesen Vincze Richárd

2025. február 26.: Diósgyőri VTK – az ideiglenesen megbízott Vincze Richárd helyett Valdas Dambrauskas (litván)

2025. április 7.: Nyíregyháza Spartacus – Tímár Krisztián helyett Szabó István

2025. április 15.: Fehérvár FC – Pető Tamás helyett Tímár Krisztián

2025. április 23.: Zalaegerszegi TE – Márton Gábor helyett ifj. Mihalecz István Edzőváltások a labdarúgó NB I 2024–2025-ös idényében

♦ A KTE leghátul áll a tabellán, és a 8 forduló óta tartó nyeretlenségi szériája (4 döntetlen, 4 vereség) is a leghosszabb jelenleg az élvonalban. Lemaradása a forduló előtt 7 pont a ZTE-től és a DVSC-től, ezért ha most nem nyer, már csak matematikai esélye marad a bennmaradásra.

♦ A Zalaegerszeg pontjai közel kétharmadát otthon gyűjtötte be, 29-ből 19-et. A mérlege 5–4–5, legutóbb az FTC ellen (0–2) egy 6-os hazai veretlenségi sorozata szakadt meg.

♦ A Kecskemét mindössze 6 pontot tudott összekaparni vendégként. Az előző 3 idegenbeli bajnokiját elbukta, az egyetlen házon kívüli sikerét november végén Győrben aratta (2–1).

A 29. FORDULÓ PROGRAMJA

Április 25., péntek

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás

Április 26., szombat

15.15: Puskás Akadémia–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.30: ETO FC Győr–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Április 27., vasárnap

15.30: MTK Budapest–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

18.00: Zalaegerszegi TE FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)