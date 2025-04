Bakti Balázs tudja, a Fradi elleni mérkőzés extra motiváció; Nagy Zsolt: Győrbe is a három pontért megyünk!

ZTE–FERENCVÁROS

Bravúros győzelmet aratott a ZTE legutóbb a Fehérvár FC vendégeként: a 2–0-s siker azt jelenti, hogy az együttes öt pontra eltávolodott a már kiesést jelentő 11. helytől, ráadásul a nyolcadik székesfehérvári klubot egy, a hetedik Újpestet két pontra megközelítette. A Sóstói Stadionban mindkét gólt Yohan Croizet szerezte (az elsőt csukafejessel, a másodikat kapásból), a gólpasszokat pedig Dénes Vilmos és Mim Gergely adta, azonban mások mellett Bakti Balázsnak is jár a dicséret, aki az első találat előtt remek indítással vétette észre magát, míg a másodiknál szabadrúgásból ő ívelte kapu elé a labdát.

„Nagyon örülünk a múlt heti győzelemnek, a bennmaradás szempontjából fontos három pontot szereztünk – mondta lapunknak a 20 éves támadó. – Egy fokkal boldogabb lennék, ha góllal vagy gólpasszal tudtam volna segíteni, ám úgy érzem, nekem is jól ment a játék. Természetesen tudom, a játék sohasem tökéletes, a fehérvári sem volt az, de például jó volt látni, hogy az a szabadrúgás-variáció, amit azon a héten találtunk ki, tökéletesen működik és góllal végződik. Talán mondanom sem kell, a Ferencváros elleni bajnokinak nem mi vagyunk az esélyesei, ám ettől még minden pontra szükségünk van. A Fradi ellen mindig extra motiváció van a játékosokban, sokan lesznek a stadionban, pazar lesz a hangulat, ezek azok a mérkőzések, amelyeket kivétel nélkül mindenki vár!”

Talán sokan emlékeznek, a bajnokság első körében a zöld-fehérek nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztották a két csapat meccsét, decemberben 1–0-ra nyert az FTC az Üllői úton, az elmaradt mérkőzés pótlása pedig 2–2-es végeredményt hozott Zalaegerszegen februárban. Utóbbi összecsapáson Dénes Vilmos már a 7. percben vezetést szerzett a ZTE-nek, a Ferencváros Varga Barnabás két góljával fordított, és még csak a 35. percben járt a találkozó, amikor az újabb Dénes Vilmos-találattal kialakult a végeredmény.

Hogy az esetleges újabb döntetlennek örülnének-e Zalaegerszegen?

„Minden pontot meg kell becsülni, de nem mehetünk fel úgy a pályára, hogy nekünk jó a döntetlen. Aztán persze alakulhat úgy a mérkőzés, hogy örülünk az egy pontnak… – folytatta Bakti Balázs. – A Ferencváros egyre jobb formát mutat, kezd kiegyenesedni, ám le akarjuk győzni! Ez a találkozó mindig jó visszajelzés, mert ha valamit jól csinálsz, az működhet más csapatok ellen is. A győzelem azért is érne sokat, mert a pontszámunk jól mutatna, ráadásul lökést is adna ahhoz, hogy a céljainkat a lehető leghamarabb elérjük.”

NS-tipp: Judi Ádám Menekül a veszélyzónától a ZTE, amely szombaton hazai pályán játszik, márpedig odahaza az utóbbi hat bajnokiján veretlen. Csakhogy az FTC érkezik Zalaegerszegre, a zöld-fehérek a bajnoki címre hajtanak, s szerintem ezúttal nem is botlanak, megnyerik a mérkőzést.

Nagy Zsolt góljai is kellenek ahhoz, hogy a tabella élén álló Puskás Akadémia akár bajnoki címet ünnepelhessen (Fotó: Dömötör Csaba)

ETO FC GYŐR–PUSKÁS AKADÉMIA

Kemény erőpróba vár az NB I-es tabella élén álló Puskás Akadémiára: az ETO FC Győr formájáról mindent elárul, hogy tavasszal még veretlen (ezzel még a Paksi FC büszkélkedhet a mezőnyben), kilenc bajnokija közül ötöt megnyert, négyszer döntetlent játszott, s ha a jó sorozat kitart, a nemzetközi szereplést is kiharcolhatja! Igaz, az együttes az előző fordulóban minden korábbinál közelebb állt ahhoz, hogy a nagyszerű sorozata véget érjen, hiszen Kecskeméten még a 95. percben is hátrányban volt a KTE ellen, ráadásul a tartalék játékvezető öt perc hosszabbítást jelzett, ám a vezetőbíró, Zierkelbach Péter még engedett egy partdobást, Paul Anton középre adott, Eneo Bitri pedig szép fejessel egyenlített. Felcsúton mindenki tisztában van azzal, nehéz feladatnak ígérkezik az idényben másodszor is nyerni Győrben, azonban a csapat egyértelműen erre készül.

„Jó visszaemlékezni a decemberi, ETO elleni idegenbeli bajnokira, hiszen jó futballal győztünk – idézte fel a 2–0-ra megnyert találkozót a felcsútiak 29-szeres válogatott labdarúgója, Nagy Zsolt. – Nekem is jól ment a játék, vezető gólt szereztem, és bőven volt lehetőségünk arra, hogy több góllal ellépjünk már az első játékrészben. Aztán három nappal később hazai pályán simán kikaptunk, messze voltunk attól a teljesítménytől, amit Győrben nyújtottunk, ellenfelünk viszont mindenben előrelépett. Akkor már egyértelműen látni lehetett, a rossz indulás után kiegyenesedik a győri csapat, ugyanakkor nem fordult meg a fejemben, hogy a tavasza ennyire kiemelkedő lesz. Amikor sok új játékost kell beépíteni, az sohasem megy egyik pillanatról a másikra, Borbély Balázs vezetőedzőt dicséri, hogy az ETO-nak van stílusa. Nem kérdés, nagyon stabil csapat vár ránk, de meg akarjuk mutatni, miért a Puskás Akadémia áll az első helyen!”

S ez nem akármilyen teljesítmény 26 forduló után!

Hornyák Zsolt vezetőedző lassan már hozzászokhat, a kezdő tizenegy kijelölésénél a sérülések, eltiltások és betegségek alaposan behatárolják a lehetőségeit, s mivel a keret alaphelyzetben sem bő, a szereplés túlzás nélkül bravúrosnak mondható. A felcsúti együttes veretlenségi sorozata amúgy egyelőre négy bajnokit számlál, ugyanakkor a legutóbbi, MTK Budapest elleni hazai 1–1 miatt van hiányérzetük a játékosoknak. Az ETO elleni siker azért is érne sokat, mert utána a Paks elleni idegenbeli bajnoki jön, aztán a Fehérvárral szembeni hazai presztízsmeccs és a Ferencváros elleni rangadó – nem akármilyen sorozat.

„Nagyon kemény mérkőzések előtt állunk, már az első kettő meghatározhatja a sorsunkat, a Ferencváros elleni meccsel bezárólag pedig eldőlhet, merre nézelődhetünk: nem tagadom, ilyen év után nem lennék boldog a harmadik hellyel – folytatta Nagy Zsolt. – Sajnos a legutóbbi, MTK elleni mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, én is betegség után vállaltam a játékot, és ez nyomot hagyott a teljesítményemen. Kevesebb helyzetünk volt, mint az előző fordulókban, ebben javulnunk kell. Nekem extra motiváció, hogy megjavítsam a tavalyi tizenegy gólos idénycsúcsomat, ehhez még kétszer kell eredményesnek lennem, de nyilván a csapat sikere mindent felülír. Győrbe is a három pontért megyünk, ennél most semmi sem lehet fontosabb.”

NS-tipp: Mohai Dominik Az ETO-nak az élmenők elleni hat (a Fradi elleni kupameccsel együtt hét) meccse alapján nem kell szégyenkeznie, két győzelem és három döntetlen mellett csak szombati ellenfele, a Puskás Akadémia verte meg még az ősszel 2–0-ra, igaz, néhány nappal később Felcsúton az ETO nyert 3–0-ra. A bajnokságot nem Győrben bukja el a Puskás, de a céljához sem kerül közelebb: Borbély Balázs vezetőedző csapata ezúttal a PAFC fölé kerekedik.

NB I

27. FORDULÓ

14.15: ETO FC Győr–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

19.45: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!