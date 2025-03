„Azt se tudom, mi az az xG. Nem is érdekel...” – Bognár György szerint túlzásba viszik a statisztikát a futballban

„Nincs itt semmilyen titok. Nyugalom van, akkor sem görcsölünk, ha kikapunk – mondta el az Indexnek adott interjúja elején Bognár György. – Igaz, ritkán kapunk ki, tavasszal például még egyszer sem. Jól kell felhasználni a vereségeket, azokból lehet a legtöbbet tanulni. Ha szőnyeg alá söpröd a problémákat, amikor kikapsz, és ha próbálod kozmetikázni a vereséget, azzal csak ártasz a csapatodnak.”

A szakember aztán a labdarúgás tudományos oldaláról beszélt, és elmondta, hogy bár nem ellensége az újításoknak, de szerinte egyesek túlzásba viszik a statisztikát, és a különféle adatalapú elemzést: „Sohasem voltam ellensége az újnak a futballban, de az az érzésem, hogy már túlzásba viszik. Abszolút fölösleges, a futball öt százalékát nem teszik ki ezek a statisztikák. Példának okáért, azt se tudom, mi az az xG. Nem is érdekel. Nézd, ha nem keménypapíron van, akkor még hasznosítható...”

„Én már az első évben, amikor megérkeztem Paksra, úgy gondoltam, hogy a játékoskeret, kívülről nézve, az első hat hely valamelyikére predesztinálja a csapatot – folytatta az interjút Bognár György, akinek az irányításával tavaly Magyar Kupát nyert a Paks. – Úgyhogy nálam akkor is az első hat közé kerülés volt a cél, amikor a klub a bennmaradást tűzte ki. És szerintem az reális. Figyelembe kell venni persze a költségvetést, hiszen a profi futball pénzfüggő. Akinek a legtöbb pénze van, az tudja megvenni a legjobb játékosokat.”

A paksiak vezetőedzője külön kiemelte Haraszti Zsolt ügyvezető szerepét a sikerekben: „Ő már jó húsz éve itt van, figyelem kívülről, ő mindig kimaxolja a piacon lévő játékosok közül a legjobbakat, ár-érték arányban. Vele tudok futballról, a futballszakmáról is beszélni, nem csak átigazolásokról. Minden transzfert megbeszélünk, és sohasem az átigazolási időszakban tárgyalunk a szóban forgó játékossal, hanem már fél évvel előtte felvesszük a kapcsolatot. Ez a mi versenyelőnyünk, hogy korábban ébredünk a konkurenciánál. Mi az idővel tudunk másokat megverni, nem a pénzzel.”

Ezen a ponton szóba került a Ferencváros támadója, Varga Barnabás, akit Bognár György éles szemmel szúrt ki még évekkel ezelőtt, majd a Paksban lett befutott NB I-es játékos, később magyar válogatott: „Nincs itt titok, egyszerűen láttam játszani Barnát. És kiszúrtam. Tudtam, hogy a Mattersburgban focizott, meg a Lafnitzban, és azt is tudtam, hogy hazajött Gyirmótra. Ott egyszer láttam játszani, és mondtam Harának, ugorjunk rá azonnal.”

A Paks kilenc fordulóval a bajnokság zárása előtt a tabella harmadik helyén áll, hátránya csupán négy pont az első helyezett Puskás Akadémia FC mögött. Bognár György elmondása szerint a bajnoki cím azonban továbbra sem téma az öltözőben: „Mi semmi olyasmivel nem foglalkozunk, hogy bajnoki cím. Tavaly csak azért beszéltünk róla, mert sokáig vezettünk, de akkor meg azt sulykoltuk, hogy a Fradi úgyis megelőz minket, mert jobb, erősebb. A Paksban mindig benne van egy három-ötmeccses hullámvölgy, a Fradiban eddig a legmélyebb gödör kétmeccses volt. Eddig, mert most egy kicsit hosszabb is lehet. Most hiába nem vezetünk, játékban közelebb vagyunk a Fradihoz és a Puskás Akadémiához is, mint tavaly voltunk. Akkor tudtuk, hogy csak másodikok leszünk. Most sokkal kisebb a különbség a két, előttünk álló csapat és a Paks között.”

A 63 éves szakember úgy gondolja, hogy ilyen erős keret még sosem állt rendelkezésére, mint most, ennek ellenére a Ferencvárost tartja a bajnoki cím legnagyobb várományosának. Arról is beszélt, hogy érzi a szurkolók szeretetét, szavai szerint rokonszenvet kelt az emberekben, hogy a csapatban csak magyar játékosok szerepelnek.

Az interjúból még kiderült, hogy a paksiak mestere Mezey Györgytől tanulta a legtöbbet a szakmából, és méltatta a magyar válogatott szövetségi kapitányát, Marco Rossit is: „Marco Rossival annyi a kapcsolatom, hogy amikor az év edzője lettem kétszer, ő adta át a díjat. Az ő olasz filozófiája rendre ül a nagy csapatok ellen, a válogatási elveit is tökéletesen értem. És ha hibázik, akkor azokat elismeri, amit különösen nagyon becsülök benne.”

A Paks számára szombaton folytatódik az NB I, Bognár György csapata 17 órától a Zalaegerszeg vendége lesz a 25. fordulóban.

NB I

25. FORDULÓ

Március 28., péntek

20.00: Kecskeméti TE–DVSC (Tv: M4 Sport)

Március 29., szombat

14.30: ETO FC Győr–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

17.00: ZTE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Március 30., vasárnap

14.30: Újpest FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.00: DVTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)