NB I: „Senki nem becsülhet le bennünket” – Gundel-Takács Bence az Újpest elleni meccs előtt

EMLÉKEZETES MÉRKŐZÉS LESZ. Gundel-Takács Bence 2018. május 12-én az Újpest színeiben mutatkozott be az NB I-ben (Puskás Akadémia 0–1), vasárnap ellenfélként, a Zalaegerszeg kapusaként tér vissza a Szusza Ferenc Stadionba.

„Nagyon várom már a mérkőzést – mondta lapunknak a ZTE játékosa. – Amióta eljöttem Újpestről, hosszú utat jártam be, először térek vissza a Szusza Ferenc Stadionba, ami különleges érzés. Nem számítok könnyű meccsre, főleg azért nem, mert az Újpest döcögősen kezdte a tavaszi szezont, biztosan felszívja magát és javítani akar ellenünk. A Megyeri úton mindig kiváló a hangulat, biztosan sok néző lesz, ráadásul nem szíveli egymást a két szurkolótábor, ez is színesíti majd a körítést. Tudom, hogy legutóbb öt egyre győzött a ZTE Újpesten, akkor még nem voltam a csapat tagja, ám a lelátón ott ültem. Senki sem számított arra a végeredményre, ám a futballban bármi előfordulhat, bízom benne, hogy most is hasonlóan alakulnak az események. Mindamellett nem vagyok telhetetlen, egy nullás győzelemmel is tökéletesen kiegyeznék… Hogy milyen meccset várok? Hajtósat, sok párharccal. Nagyon stabil csapat az Újpest, az utóbbi időben jelentős változásokon ment keresztül, nem sokan szerepelnek a keretben azok közül, akikkel még én is együtt futballoztam. A pénteken visszatérő Giorgi Beridzével még én is játszottam, remélem, nem kap még szerepet, mert nagyszerű futballista.”

A ZTE-nek sűrű programmal indult az év, nyolc napon belül ugyanis három bajnokit játszott: kikapott 1–0-ra Kecskeméten, majd 2–2-es döntetlent ért el a Fradi ellen, legutóbb pedig 2–1-re legyőzte a DVTK-t. Ráadásul a sűrű program mellett az is nehezítette Márton Gábor vezetőedző helyzetét, hogy jó néhány kulcsemberre nem számíthatott sérülés vagy betegség miatt. Mostanra azonban javult a helyzet, többek között Mim Gergely és Bojan Szankovics is visszatérhet a csapatba.

„Nem volt egyszerű a tavaszi szezon rajtja, rövid időn belül három bajnokit is játszottunk, ráadásul rengeteg sérültünk és betegünk volt, gyakorlatilag mindhárom meccsen alig ültek cserejátékosok a kispadon. A csapatunk erejét mutatja, hogy így is szereztünk négy pontot, bárkit küldött fel Márton Gábor vezetőedző a pályára, a szívét-lelkét kitette. Nem sokan gondolták, hogy a Kecskemét ellen pont nélkül maradunk, viszont a Ferencváros és a Diósgyőr ellen négyet is begyűjtünk, ám ilyen a futball, ahogy mondtam, bármi megtörténhet. Többször bizonyítottuk már, hogy noha hátul vagyunk a tabellán, senki sem becsülhet le bennünket. A bennmaradásért harcoló csapatok általában jól kezdték a tavaszt, pontokat szereztek, érződik, senki sem adja fel egy másodpercre sem. Kemény csata lesz.”

FEBRUÁR 16., VASÁRNAP

NB I

20. FORDULÓ

15.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!