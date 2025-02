Nagy Zsolt a Puskás Akadémiával gyűjtené be hiányzó aranyérmét

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–0 (1–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 3821 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Nagy Zs. (35.)

A FORDULÓ BOLDOGSÁGA

Szűcs Tamás: Magabiztosabbak vagyunk és jobban is játszunk

Két tavaszi győzelmével elmozdult a kieső helyről a Debrecen, az MTK ellen újból betaláló Szűcs Tamás szerint több összetevős a jó forma oka.

Bekezdett a Loki. A debreceniek a téli szünetet még kieső helyen töltötték, ám a tavaszi szezonban előbb legyőzték a Nyíregyházát (3–1), majd az MTK-t (2–0), s máris elmozdultak a vonal alól.

„Ilyen szezonkezdetre készültünk – mondta Szűcs Tamás, a DVSC középpályása. – Boldogok vagyunk a két győzelem miatt, Nestor El Maestro vezetőedzővel beszéltünk róla, hogy nekünk a két nyert meccs már sorozat, hiszen ősszel nem volt hasonlóra példa, úgyhogy ezt kell tovább építenünk. Hogy mi az oka a jó formánknak? Több összetevő járul hozzá: egyrészt az érkezők egytől egyig erősítést jelentenek, a kapuban Hegyi Krisztián stabil és jó teljesítményt nyújt, ahogyan a védelem közepén a Lang Ádám, Maximilian Hofmann duó, s ott van a pálya közepén a szintén kiváló játékos Amos Youga és Krisztijan Malinov is. Mauridesről nem is beszélve, aki két góllal és egy gólpasszal kezdett. Sokkal magabiztosabbak vagyunk, mint ősszel, jobban is játszunk.”

Szűcs Tamás pénteken a Loki második gólját szerezte, a 20 éves középpályásnak ez volt az idénybeli második találata – mindkettőt az MTK-nak lőtte.

„Az MTK jól játszott, remekül hozta ki a labdát, ami nem meglepő, hiszen nagyszerű futballistái vannak – folytatta Szűcs Tamás. – Szerencsére az első félidőben meg tudtuk szerezni a vezetést, a szünetben arról beszéltünk, hogy eddig rendben volt a játékunk, így kell folytatnunk. A letámadást erőltettük, úgy éreztem, a hazaiak elfáradtak, majd megszereztük a második gólt, Molnár Ádin kiállítása pedig eldöntött mindent. Külön öröm, hogy kapott gól nélkül nyertünk. A gólom? Dzsudzsák Balázs szöglete után Szuhodovszki Soma fejesét követően még mentettek a hazaiak, ám a kipattanó éppen elém került, nem volt nehéz dolgom, közelről be kellett passzolnom a labdát a kapuba. Nagy boldogságot éreztem, hatalmas feszültség szabadult fel bennem. Türelmetlen voltam, amiért korábban nem jött a gól, most, hogy sikerült, ki tudtam volna szaladni a világból örömömben. Hogy mindkét gólomat az MTK-nak lőttem? Higgyék el, nincs semmi problémám a fővárosiakkal, örülnék, ha nem csak ellenük szereznék gólokat!”

Hétvégén sem lesz könnyű dolga a DVSC-nek, ugyanis a listavezető Puskás Akadémiát fogadja.

„Ha úgy játszunk, mint a Nyíregyháza és az MTK ellen, reális esélyünk van a győzelemre. A lényeg, hogy a védekezésünk rendben legyen, a letámadásunk működjön, és jól használjuk ki a helyzeteinket. Erős csapat a PAFC, de le tudjuk győzni.” (J. Á.)

A FORDULÓ EDZŐI HÚZÁSA

Az ETO új erőre kapott Vitális Milánnal

Vitális Milán sokoldalú játéka már az Újpest ellen is megmutatkozott, és a következő hetekben hozzásegítheti egyre jobb formában futballozó régi-új csapatát ahhoz, hogy ne hátrafelé kelljen nézegetnie a tabellán.

Jó értelemben vett agresszivitás költözött az ETO FC Győr középpályájára. Ezt a csapat vezetőedzője, Borbély Balázs nyilatkozta az Újpest elleni 3–0-s sikert követően a mérkőzés előtt két nappal kölcsönvett és némileg váratlanul azonnal a kezdőbe jelölt Vitális Milánról. A meccsen több kiemelkedő teljesítményt láthattunk a győriektől: Claudiu Bumba góllal és gólpasszal, Daniel Stefulj két gólpasszal, Zseljko Gavrics pedig góllal és kitűnő játékkal vette ki a részét a sikerből, de a DAC-tól visszatérő középpályást mintha a csapat 4–2–3–1-es formációjába, a csatár mögé öntötték volna. Szinte tökéletesen passzolt, az első félidőben nem sokon múlt, hogy góllal térjen vissza. Mivel edzője is védekező erényeit emelte ki, szakmai partnerünk, a Cube adatainak segítségével mi is megvizsgáltuk, hogy teljesített a játék ezen szegmenseiben. Kilenc sikeres szerelési kísérletéből hat az ellenfél térfelén történt, emellett hét labdaszerzése is volt (a két statisztikai mutató különbözik egymástól, hiszen a labdaszerzés az ellenfél passzainak elcsípésére vonatkozik, míg a szerelés az ellenfél elválasztása a labdától). Bár nem feltétlenül számít pozitív adatnak a szabálytalanság, feltűnő, hogy mind a négy faultját az ellenfél térfelén követte el.

Az ősszel a csapat támadóhármasát leggyakrabban Vazsdi Szahli, Zseljko Gavrics és Nadir Benbuali alkotta, Claudiu Bumba visszatérésével, és a keret további téli erősödésével félre lehetett tenni a három-/ötvédős rendszert, s így a center mögött nem kettő, hanem három játékosnak is jut hely. Az ősz legvégén már próbálkozott ezzel Borbély Balázs, a legutóbbi négy bajnokin 10 gólt és hét pontot eredményezett az újítás. Szahli a partvonalon kívülre került, az első tavaszi fordulóban pedig Gavricsnak kellett volna irányítania Bumbával és Bánáti Kevinnel a széleken, de az Újpest elleni összecsapásra megérkező Vitális Milán eltüntette Gavrics Paks ellen megmutatkozó súlyos hiányosságait a poszton, a szélen pedig így villoghatott, igaz, ezt a fiatal Bánáti játékpercei sínylették meg. Bár a mezőny hátsó felében, úgy tűnik, bármi megtörténhet, nem lenne meglepetés, ha az ETO FC Győr és a Debreceni VSC néhány fordulón belül eltávolodna a kiesőzónától és csatlakozna a középmezőnyhöz. (M. D.)

1. Puskás Akadémia 19 12 2 5 30–19 +11 38 2. Ferencvárosi TC 19 10 6 3 30–19 +11 36 3. Paksi FC 19 9 4 6 37–31 +6 31 4. Diósgyőri VTK 19 8 7 4 27–24 +3 31 5. MTK Budapest 19 9 3 7 30–25 +5 30 6. Újpest FC 19 7 7 5 22–18 +4 28 7. Fehérvár FC 19 7 3 9 25–27 –2 24 8. ETO FC Győr 19 5 7 7 27–27 0 22 9. Zalaegerszegi TE 19 5 5 9 24–28 –4 20 10. Debreceni VSC 19 5 4 10 30–38 –8 19 11. Nyíregyháza 19 5 4 10 22–32 –10 19 12. Kecskeméti TE 19 3 6 10 13–29 –16 15 A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA