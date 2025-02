Lendületben a Loki, ám a listavezető ellen nehéz dolga lesz

DEBRECEN–PUSKÁS AKADÉMIA

A TAVASZI FOLYTATÁS egyik legnagyobb meglepetése mindenképpen a DVSC remek szezonkezdése. A Nestor El Maestro vezetőedző irányította együttes előbb 3–1-re legyőzte a Nyíregyháza Spartacust, majd idegenben 2–0-ra az MTK Budapestet, ennek köszönhetően a 11., kiesést jelentő helyről elmozdult, s bár a veszélyes zónában maradt, a két győztes meccs után bizakodva várhatja a Puskás Akadémia elleni szombati bajnokit. A debreceniek szerb származású szakvezetője a bajnokság 14. fordulójában ült először a csapat kispadján, ám felemásra sikerült a bemutatkozása, irányításával öt meccsen csupán négy pontot szerzett az ősszel a Loki, igaz, egyetlen győzelmét a Ferencváros ellen aratta. Adódik a kérdés: vajon mi történt a téli felkészülés alatt, mitől vált hirtelen eredményessé a korábban bukdácsoló együttes?

„Nagyon fontos volt a felkészülési időszak – nyilatkozta a klub honlapjának a 41 éves szakember. – Végre intenzív munkát végezhettünk, novemberben és decemberben erre sajnos nem jutott idő. A javuló erőnlétet is megemlíthetem, ez elengedhetetlen a sikerekhez, de ennél is fontosabb, hogy összeállt a csapatjátékunk, örömmel tölt el, hogy működik mindaz, amit elterveztünk. Ennek köszönhetően mi kezdtük a legjobban a tavaszi szezont, úgyhogy elégedettek vagyunk és élvezzük a pozitív légkört, amelyben dolgozhatunk, ugyanakkor tudjuk, éppen csak a vonal felett vagyunk. A most szerzett önbizalommal remélhetőleg tovább gyűjtögetjük a pontokat. Egyébiránt egyértelműen látszik, megváltozott a csapat, sok új játékos érkezett, s elmondható, mindannyian remek munkát végeznek.”

Természetesen Nestor El Maestro beszélt a szombati ellenfélről is: „Jelenleg a Puskás Akadémia a legjobb magyar csapat, nem véletlenül áll a tabella élén. Sok jó labdarúgó található a keretében, egyszerű, ám szervezett és hatékony futballt játszik. Viszont mi is jó formában vagyunk, ráadásul hazai pályán játszunk, s ha megint győztes mentalitással futballozunk, meglehet az újabb siker.”

Az MTK Budapest elleni meccsen második NB I-es gólját szerezte Szűcs Tamás, a DVSC 20 éves középpályása, aki a Loki Tv-nek elmondta, az FTC legyőzése még több önbizalmat adhat a Puskás Akadémia játékosainak, ám ezen e téren Debrecenben is jól állnak:

„Jó érzéssel töltött el, hogy gólt szereztem, de mindennél fontosabb, hogy nyertünk az MTK otthonában. Fontosnak tartjuk, hogy a sikeres szezonnyitó meccs után újra győztünk, s remélem, egy jó sorozat kezdetén járunk, amelynek köszönhetően eltávolodhatunk a kiesőzónától. Persze nehéz meccsre számítunk, a Puskás Akadémiának a támadósorban magas labdarúgói vannak, hátul pedig nagyon stabilak, barátomat, a kapus Pécsi Ármint is beleértve. Ha úgy megyünk ki a pályára, mint a Nyíregyháza és az MTK ellen, van esélyünk a győzelemre.”

Gruber Zsombor akár már szombaton pályára léphet az MTK-ban (Fotó: MTK Budapest)

KECSKEMÉTI TE–MTK BUDAPEST

GYORSAN ZAJLOTTAK AZ ESEMÉNYEK. Gruber Zsombor csütörtökön még FTC-játékosként izgulta végig a kispadon a Plzen elleni El-mérkőzést, pénteken pedig már újdonsült csapatával, az MTK-val edzett.

„Szerdán már hallottam ezt-azt, s habár maximálisan a Plzen elleni meccsre készültem, tudtam, hogy jó eséllyel péntektől máshol folytatom – mondta Gruber Zsombor, aki az idény végéig kölcsönbe került az MTK-hoz. – Az Európa-liga-mérkőzés után elköszöntem a srácoktól az öltözőben, sok sikert kívántunk egymásnak. A futballban ez benne van, most az MTK-hoz tartozom fél évig, teszem a dolgom ott is becsülettel. Pénteken már együtt edzettem új csapatommal, jók az első benyomásaim, erős együtteshez kerültem, nagyszerű a közeg, s ami fontos, megfelelő az idősebb és fiatalabb játékosok aránya. Jól éreztem magam rögtön az első napon, a beilleszkedéssel nem lesz probléma, sok ismerős van a keretben. Tudom, hogy az MTK jó futballt játszik, szereti birtokolni a labdát, amivel könnyen tudok azonosulni. Az őszi szezon jól sikerült, remélem, tavasszal is megfelelően szerepelünk. Hogy volt-e másik ajánlatom is? Több NB I-es csapat is szóba került, de mindent mérlegelve az MTK mellett döntöttem. Nagyon szimpatikus a klub, sokat fejlődhetek, ami igencsak fontos.”

Ha Horváth Dávid, az MTK vezetőedzője úgy dönt, már a KTE elleni mérkőzésen pályára küldheti Gruber Zsombort, akinek a legfőbb személyes célja az, hogy ismét bekerüljön a válogatottba.

„Az NB I-ben nincs könnyű mérkőzés, nehéz lesz a Kecskemét elleni összecsapás is – folytatta az egyszeres válogatott támadó. – Tudjuk, hogy a KTE a kiesés ellen harcol, mindegyik mérkőzése élet-halál harc, de ha jó napot fogunk ki és betartjuk a szakmai stáb utasításait, akkor jól jövünk ki a meccsből. Minél előrébb szeretnénk végezni a bajnokságban, ehhez pedig nyernünk kell szombaton is. Tudom, hogy az MTK a két tavaszi bajnokin csak egy pontot szerzett, úgyhogy nem kérdés, el kell kezdeni nyerni és három pontokat gyűjtögetni. A személyes céljaim? A lehető legtöbbet szeretnék a pályán lenni, gólokkal, gólpasszokkal segíteném az együttest. Természetesen a legfőbb vágyam az, hogy ismét ott legyek a válogatott keretben, ám tudom, ahhoz játszani kell és jó teljesítményt nyújtani.”

Bárdos Bence (jobbra) már nagyon várja a Nyíregyháza elleni meccset (Fotó: Szabó Miklós)

DIÓSGYŐR–NYÍREGYHÁZA

KELETI RANGADÓT rendeznek szombat délután Diósgyőrben, a DVTK a Nyíregyháza Spartacust fogadja 17 órakor. A hangulat parázs lesz, kemény mérkőzés várható – a hazaiak tájékoztatása szerint péntekig több mint hétezer jegy talált gazdára.

„Nagyon várom már a meccset, ez a párharc már az utánpótlásban is presztízscsatának számított – mondta lapunknak Bárdos Bence, a DVTK 27 éves saját nevelésű belső védője. – Amúgy sem kell motiválni senkit, a keleti rangadó előtt pedig végképp nem: a légiósok is tudják, ez a meccs itt más, mint a többi. Őrült hangulat várható, ez mindenkit feldob, de nem szabad, hogy elvigyen minket a hév, ésszel kell futballoznunk. Ami minket illet, fájó vereséget szenvedtünk a múlt héten a Zete ellen, vezettünk, mégis kikaptunk kettő-egyre. Igaz, előtte nyolc bajnokin veretlenek maradtunk, négy-négy alkalommal nyertünk és ikszeltünk, persze ha minden kilencedik meccsen kapunk ki, azt azért aláírnám… Ám ez már a múlt, előre kell tekintenünk, a Szpari elleni meccsel kell foglalkoznunk. Ellenfelünk jó csapat, és nem tagadom, egyáltalán nem bánjuk, hogy két meghatározó játékosa, Aboubakar Keita és Kovácsréti Márk eltiltás miatt nem játszhat ellenünk. Akik helyettük pályára lépnek, nyilván bizonyítani akarnak, biztos vagyok benne, a szabadrúgások és szögletek Kovácsréti Márk távollétében is fontos fegyverei lesznek a Szparinak.”

Bárdos Bencének tehát koncentrálnia kell, de nemcsak a saját, hanem az ellenfél kapuja előtt is: az utóbbi három bajnokiján három gólt szerzett, ami hátvédként extra teljesítmény. Az sem lenne meglepetés, ha a házi góllövőlista élére kerülne, hiszen négy góllal áll az első helyen Elton Acolatse és Bright Edomwonyi.

„Az ETO ellen dupláztam, legutóbb Egerszegen is betaláltam. Mindenképpen meg kell említenem Póti Krisztiánt, a videóelemzőnket, aki minden meccsre kitalál valamit, hogyan lephetnénk meg az ellenfelet szöglet- vagy szabadrúgásból. Most már elmondhatom, a Zeténél észrevette, hogy a hazaiak rendre a rövid sarokra helyezkednek, így középen nagy terület marad szabadon, így nekem oda kellett befutnom az emberemet megelőzve – sikerült is leráznom magamról Szendrei Norbertet, Jurek Gábor pedig oda rúgta a labdát, ahová kellett. Jó érzés, hogy a sok gyakorlásnak meglett az eredménye. A Szpari ellen is készülünk, igaz, már nyilván jobban figyelnek rám, de nem baj, tartsanak csak tőlem!”

Érdekes adat a DVTK-val kapcsolatban, hogy az idényben már a negyedik kapus áll a gólvonalon: Karlo Sentic, Artem Odincov és Braniszlav Danilovics után legutóbb Simon Barnabás kapott lehetőséget.

„Ritka az ilyen, de az első számú kapusunk, Karlo Sentic megsérült, ezért is alakulhatott úgy, hogy többen védtek. Úgy érzem, az újonnan érkező Simon Barnabás gyorsan beilleszkedett, így nem meglepetés, ha ő áll mögöttünk a kapuban.”