Kovács Patrik a Loki elleni győzelemben és dobogós hely elérésében reménykedik

Kiválóan kezdte a tavaszt az MTK Budapest: pontot szerzett a Ferencváros vendégeként, ráadásul kapott gól nélkül fejezte be a mérkőzést. Horváth Dávid együttese emlékezetes őszt tudhat maga mögött, a 4. helyen fordult 2025-re (egy pont hátránnyal a harmadik helyezett DVTK mögött), és mivel a téli felkészülés is jól sikerült, a kék-fehérek játékosai bíztak benne, hogy a Groupama Arénában is lesz esélyük jó eredményt elérni. Tény, az FTC az előző idényben a két csapat mindhárom egymás elleni párharcát megnyerte (6–1, 5–1 és 2–1), ráadásul szeptemberben a Hidegkuti Nándor Stadionban is győzött 3–1-re, vasárnap azonban nem tudta feltörni az MTK védelmét – ebben a 19 éves Kovács Patriknak is jelentős szerepe volt.

„A Ferencváros ellen nehéz futballozni, hiszen a mi játékunk a labdabirtoklásra épül, ám ezt nem könnyű megvalósítani az FTC ellen, főként idegenben… – mondta csapata csütörtöki edzése előtt Kovács Patrik. – Három nappal korábban az ellenfelünk Európa-liga-mérkőzésen lépett pályára az AZ ellen, kevés idő jutott a regenerációra, éreztük, lehet esélyünk a pontszerzésre, sőt, talán a győzelemre is. Óriási energiát fektettünk a meccsbe, kapott gól nélkül hoztuk le a találkozót, ami nagy szó, főleg azért, mert az előző összecsapásainkon rendre sokszor betaláltak ellenünk a zöld-fehérek. A bajnoki első szakaszában többnyire Tosin Kehindével találkoztam, aki ugyan kevesebbet szokott játszani, ám nagyon agilis volt, később a rengeteget mozgó Kristoffer Zachariassen jött velem szembe, majd Adama Traorét kellett semlegesítenem. A döntetlen jó eredménynek számít, ugyanakkor hazai pályán nyerni akarunk a DVSC ellen.”

Ha teljesül a hazaiak vágya, Kovács Patriknak emlékezetes hétvégéje lehet, hiszen két nappal később, vasárnap lesz húszéves! Nem biztos, hogy sokan tudják, a kék-fehérek ballábas védője 16 évesen már a klub U19-es együttesében futballozott, mi több, bajnok lett vele, majd 2021 nyarán átigazolási díj fejében a Red Bull Salzburghoz távozott. Két évet töltött az osztrák klub akadémiáján, lehetőséget kapott a második ligás Lieferingben is, majd 2023 nyarán visszatért, és azóta 31 bajnokin kapott lehetőséget az első osztályban. 2023. augusztus 19-én, a KTE ellen 1–0-ra megnyert találkozón mutatkozott be az NB I-ben (kilencven percet kapott Horváth Dávidtól), második bajnokiját pedig egy héttel később éppen a Loki ellen játszotta, az MTK akkor 3–1-re győzött a Nagyerdei Stadionban.

„A Debrecen alaposan megerősítette a játékoskeretét, rutinos labdarúgókat igazolt, egyértelműen brusztolós, hajtós meccsre számítok ellene – folytatta Kovács Patrik. – Ez már nagyon más csapat, mint az őszi, de a célunk az, hogy legyőzzük. Szeretnénk ráerőltetni az akaratunkat a riválisra. Mindenki láthatja, mennyire szoros a mezőny, a dobogóra több együttes pályázik, köztük mi is. A lehető legtöbbet akarjuk kihozni az idényből, de ha az első öt között végzünk, elmondhatjuk, rendben volt az évünk.”

Jól kezdte a szezont a DVSC, hazai pályán 3–1-re legyőzte a Nyíregyháza Spartacust, ám még mindig kieső helyen áll, így minden pontra szüksége van. Nestor El Maestro vezetőedző a klub honlapján elmondta, fizikailag és érzelmileg is megterhelő volt a múlt heti találkozó, ugyanakkor a győzelemnek köszönhetően nagyszerű volt a hangulat a hétközi edzéseken. Az biztos, hogy a megsérülő Ferenczi János pótlásáról gondoskodni kell, ugyanakkor az együttes kapitánya, Dzsudzsák Balázs ismét bevethető, és a bolgár Krisztijan Malinov is egyre jobb állapotban van, az ő játékára is van esély. A cél egyértelműen újabb pontok megszerzése, ám ehhez mindenkinek a maximumot kell nyújtania. Dzsudzsák Balázs ismét bevethető

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

Február 7. (péntek)

20.00: MTK Budapest–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

Február 8. (szombat)

14.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

17.00: Paksi FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC Győr–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Február 9. (vasárnap)

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

18.00: Puskás Akadémia–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)