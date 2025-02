Grzelak bocsánatot kért; Bognár szerint az ETO alkalmazkodott hozzájuk

PAKSI FC–ETO FC GYŐR 1–1

Paks, Paksi FC Stadion, 2510 néző. Vezette: Erdős

Gólszerző: Ötvös (76.), ill. Benbuali (79.)



BOGNÁR GYÖRGY, a Paksi FC vezetőedzője

– Sokáig úgy tűnt, egygólos mérkőzés lesz…

– Az egy pont kevés. Persze mégiscsak több, mint a semmi. Közepes színvonalú meccs volt, az első félidő utolsó negyedórájában nyomás alá helyeztük az ellenfelet, a második félidő kiegyenlítettebb volt. Nem tudtuk odapréselni a győrieket a kapuhoz, ahogy szoktuk.

– Igazságos eredmény született?

– A felkészülés alatt jobban nézett ki a csapat. Az is igaz, külföldi ellenfeleink ki akarták hozni a labdát, ezúttal az ETO alkalmazkodott hozzánk, és a védők, ha kellett, kirúgták a félpályáig, így a kezdeményezés szempontjából távolabb voltunk a kapujuktól.

– Ádám Martin visszatért a csapatba: milyennek látta a játékát?

– Októberben játszott legutóbb tétmérkőzést, ez meglátszott a teljesítményén, de becsületesen dolgozik, hamar utoléri magát. Most is nagyon hasznos volt, viszont a kapu előtt lehetett volna határozottabb, de ennek is eljön az ideje.



BORBÉLY BALÁZS, az ETO FC Győr vezetőedzője

– A Paks otthonában pontszerzéssel kezdték a tavaszt – elégedett az eredménnyel?

– Összességében igen. Jó mérkőzést játszottunk, nézői szemmel talán érdekes is volt a kilencven perc. Benne volt a meccsben az is, hogy megnyerjük, ahogy az is, hogy a hazaiaké lesz a három pont.

– Sok hibával játszott a csapata. Hogyan látja, miben kell leginkább javulniuk?

– A szezon első mérkőzése volt, nyilván nem vagyunk csúcsformában, és a pálya talaja sem volt ideális. A védekezésünk rendben volt, támadásban kell javulnunk. Odaértünk az ellenfél tizenhatosának előterébe, az utolsó passzok azonban pontatlanok voltak. Ott kellett volna némi higgadtság és jobb döntések.

– Ötvenedik mérkőzésén ült felnőttcsapat kispadján. Így képzelte edzői karrierjét?

– Nekem minden mérkőzés élmény. Minden egyes edzéssel fejlődöm, olyan, mintha iskolapadban ülnék. Élvezem a munkát.

BORBOLA BENCE