Csontödéma miatt több hétig nem játszhat a Nyíregyháza fiatal játékosa

A hétvégén a Nyíregyháza a Nagyerdei Stadionban volt érdekelt – ahol 3–1-re kikapott a DVSC-től vasárnap –, Farkas Bendegúz viszont Székesfehérváron járt orvosi vizsgálaton. Mint a Nyíregyháza honlapja írja, a fiatal védő múlt szerdán éles fájdalmat érzett a jobb bokájában, és sejtette, hogy nagy a baj, dr. Abkarovits Géza specialista pedig megállapította, csontödéma okozza a problémát.

„Már ősszel is éreztem fájdalmat a lábamban, a szerdai viszont nagyon ijesztő volt. Attól tartottam, hogy meg kell majd műteni a bokámat, de szerencsére operációra nincs szükség, ám az orvosok szerint így is több hetet vesz igénybe a teljes felépülés. Most egy ötnapos infúziós kezelés következik, melynek során gyógyszereket kapok, utána pedig öt hétig pihentetnem kell a lábam, ezt követően edzhetek újra” – mondta a 20 éves futballista, akinek felkészülése jól sikerült, így bosszús, hogy egy ideig nem léphet pályára, az egészség azonban mindennél fontosabb.

A hátvéd immár a harmadik szezonját tölti Nyíregyházán a Puskás Akadémia kölcsönjátékosaként, ősszel nyolc élvonalbeli találkozón jutott szóhoz a Szpariban.