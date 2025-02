A kárpátaljai Huszton is sokan szurkolnak Toma Györgynek

NYÍREGYHÁZA–ÚJPEST

NAGYSZERŰ GÓLPASSZ VOLT – Toma György átadása után Szlobodan Babics fejelte a labdát a DVTK kapujába a 90+1. percben, azzal győzött a Nyíregyháza Miskolcon. A vereség után a hazai klub elbocsátotta Vladimir Radenkovics vezetőedzőt, vagyis a gólnak jelentős hatása volt. A nyírségiek szempontjából persze másfajta emlék a találkozó, és aligha kétséges: telt ház várja az Újpestet.

„Itthon akarjuk tartani a három pontot – mondta lapunknak Toma György, a Szpari 28 éves középpályása. – Rendkívül kemény mérkőzésre készülünk, az Újpestnek a gyengébb tavaszi rajt után nagyon kell a sikerélmény, de nekünk is kell a győzelem, mögöttünk már a kiesőzóna van. A saját otthonunkban mindig fantasztikus a hangulat, s a drukkereinket is feldobta a DVTK elleni idegenbeli siker, szóval remek légkörben nehéz bajnokira számítunk.”

A futballista elmondta, különleges körülmények között indultak el legutóbb Borsod felé, a nyírségi drukkerek ugyanis az utazás előtt megállították a csapatbuszt, hogy támogatásukról biztosítsák őket.

„Fájt nekik a Debrecenben elszenvedett vereség, ahogyan nekünk is, ez a másik, számukra kiemelten fontos összecsapás, azt várják, hogy szívünket-lelkünket adjuk a győzelemért – folytatta a futballista. – Megnyugtattuk a drukkereket, hogy ezzel nem lesz baj, csúszunk-mászunk, küzdünk mindannyian. Aztán közösen énekeltünk klubunkat éltető dalokat, és feldobva, lélekben megerősödve indultunk el a találkozóra, ahonnan három ponttal értünk haza. Szenzációs volt az utolsó pillanatokban megszerezni a győztes gólt, főleg abba a kapuba, amelyik mögött a nyírségi tábor szurkolt. Többször is ide-oda pattant a labda, amikor hozzám került, láttam, hogy lőni nincs esély, sokan tömörülnek előttem, ám érzékeltem, hogy a túloldalon üresen jönnek a társaim, csak át kellett ívelnem. Óriási boldogság volt megnyerni a mérkőzést!”

Otthon még többen szurkolnak a Spartacusnak: Toma György felesége és két és fél éves kislánya minden hazai mérkőzésen kint van.

Ami különlegessé teszi az élményt: a játékos sokat várt arra, hogy megmutathassa magát a magyar élvonalban. Kárpátalján, Huszt városában született, ott kezdett futballozni, megfordult Munkácson és Ungváron, utóbbi klubnál hét ukrán élvonalbeli bajnokin szerepelt. 2016-ban érkezett Magyarországra, Kisvárdán mutatkozott be, Cigándon folytatta, három évig a Kazincbarcika játékosa volt, két idényen át az ETO FC Győrt erősítette, és 2023-ban szerződött Nyíregyházára. Huszonhat NB III-as és 173 második ligás bajnoki után 2024 augusztusában a Fehérvár FC elleni stadionavatón (3–3), 28 évesen játszhatott először a magyar élvonalban.

„A Magyarországon töltött kilencedik idényemben lettem NB I-es futballista. Hosszú idő? Lehet, de nem nézek visszafelé, így kellett történnie. Alsóbb ligából kétféle módon lehet feljebb lépni: szerződésből kivásárlással vagy feljutással, mind a kettőhöz keményen kell dolgozni, és én hittem ebben. Amint beléptem az anyaországba, az volt a célom, hogy ezen a szinten játszhassak, nem adtam fel egy percre sem. Ennyi idő után az ember még inkább megbecsüli, hogy elért idáig, élvezem az összes pályán eltöltött percet. Az akaraterőnek, a győzni akarásnak köszönhetem, hogy itt lehetek, ez visz előre az Újpest ellen is, és jó érzés tudni, hogy otthon, Huszt városában is sokan szurkolnak a sikereimért.”

MÍG A SZPARI eredményei javuló tendenciát mutatnak a tavaszi szezonban (a debreceni 1–3-ra jött a Kecskemét elleni 0–0, majd a diósgyőri 2–1-es győzelem), az Újpest három meccsen egyetlen pontot kapart össze. Somogyi Zsolt kolléga teóriája szerint a presztízsmeccseken aratott győzelmet követő mérkőzés veszélyes, e szerint most veszít a Nyíregyháza. Én ebben nem hiszek, sőt, az újonc lendületet kap a miskolci sikertől, és ezt a meccset is megnyeri 1–0-ra. NS-TIPP: Bodnár Tibor

PAKS–DVSC

BÖDE DÁNIEL DUPLÁJÁVAL 2–0-ra nyert vasárnap a Paks a Ferencváros vendégeként, ennél jobb „hátszéllel” aligha készülhetne a DVSC elleni hazai találkozóra. A győzelemnek köszönhetően az együttes két pontra megközelítette a második helyezett Fradit, újabb sikerrel pedig megerősítené helyét a dobogón. A klubnál mindenki tisztában van vele, nem vághatnak neki úgy a szombati bajnokinak, hogy csak egy kieső helyen lévő csapat az ellenfél, már csak azért sem, mert a tavaszi Loki nyomaiban sem emlékeztet az őszire.

„Mindig úgy megyünk ki a pályára, hogy nyerni akarunk, nem volt ez másként a Ferencváros ellen sem – mondta lapunknak Osváth Attila, a paksiak remek formában lévő szélsője. – A közelmúltban többször is legyőztük a zöld-fehéreket, a Magyar Kupa döntőjében, majd a bajnokság első körében hazai környezetben is, erre lehetett építeni, ráadásul a Groupama Arénában nem volt veszítenivalónk. Nyilván tisztában vagyunk vele, alakulhatott volna másképpen is, de a fordulópontokból mi jöttünk ki jobban, és ennek három pont lett a jutalma. Ilyenkor szokás azt mondani, a győzelemnek akkor van igazán értéke, ha az utána a következő bajnokit is megnyerjük – természetesen ez a célunk. Próbálunk jó sorozatot építeni, ott akarunk maradni a dobogón, márpedig ehhez a hazai találkozókat hozni kell.”

Ha visszatekintünk a paksiak idényére, alighanem sokan egyetértenek a megállapítással: az egyik legjobb (ha nem a legjobb…) meccsük az volt, amelyet a bajnokság első körében a Nagy­erdei Stadionban játszottak. A Paks már az első játékrész végére háromgólos előnyt harcolt ki, és 5–0-ra kiütötte a Lokit, Osváth Attila húzóembernek bizonyult akkor is. A vezető gólhoz az ő beadása kellett a kilencedik percben (a Windecker József által lefejelt labdát Vécsei Bálint váltotta gólra), a játékrész közepén kapufát lőtt, a második félidőben pedig két olyan beadást is láthattunk tőle, amelynél előbb Papp Kristóf, majd Böde Dániel is betalálhatott volna.

„Ha az a kérdés, az ősszel melyik volt a legjobb mérkőzésünk, nem könnyű választani a Ferencváros elleni három egyes siker, valamint a debreceni öt nullás győzelmünk között – árulta el a 29 esztendős futballista. – A DVSC otthonában minden összejött, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, és közülük sokat gólra is váltottunk, ugyanakkor a szombati találkozó teljesen más lesz. A téli átigazolási időszakban sok labdarúgó érkezett a Lokihoz, velük egyértelműen stabilabb, jobb lett a csapat. Biztos vagyok benne, nehezebb feladatunk lesz, de Bognár György vezetőedző majd kitalálja, hogyan lehetünk eredményesek, mi pedig megpróbáljuk az elképzeléseit megvalósítani. Ahogyan említettem, a dobogón akarunk végezni, ehhez minden pontra, így a Debrecen elleni háromra is szükségünk van.” (CS. A.)

NS-TIPP: ZOMBORI ANDRÁS A FERENCVÁROS IDEGENBELI LEGYŐZÉSE után a paksi szurkolók joggal remélik, kedvenceik újabb sikerrel folytatják a tavaszi menetelést. Erre minden esélyük megvan, hazai pályán játszanak kieső helyen álló csapat ellen, ám ha csak egy pillanatra is elhiszik, hogy a DVSC-vel szemben könnyebb dolguk lesz, mint a címvédő ellen, kellemetlen meglepetésben lehet részük.

PUSKÁS AKADÉMIA–KECSKEMÉTI TE

HA A TABELLÁRA PILLANTUNK, azt gondolhatnánk, sima hazai győzelem várható szombaton Felcsúton, de a listavezető kemény meccsre számíthat az utolsó, ám jó formába lendülő Kecskeméti TE ellen. A lila-fehérek az utóbbi hét bajnokijukon veretlenek (három győzelem, négy döntetlen), az idei három mérkőzésükön pedig hét pontot söpörtek be, ráadásul hat szerzett góljuk mellett egyet sem kaptak. Gera Zoltán vezetőedző együttese legyőzte a ZTE-t (1–0), ikszelt Nyíregyházán (0–0), legutóbb pedig kiütötte az MTK Budapestet (5–0).

„Nem kérdés, nehéz mérkőzés vár ránk – mondta Zsótér Donát, a kecskemétiek 29 éves játékosa a klub honlapjának. – Tisztában vagyunk vele, hogy ellenfelünk a bajnokság megnyeréséért hajt, kell is neki a pont, de nekünk még inkább! Ugyanolyan szervezettnek kell lennünk, mint legutóbb az MTK ellen, és akkor van esélyünk. Ha nem kapunk gólt, bizakodhatunk, mert abban biztos vagyok, hogy egy gólt valahogyan találunk…”

A KTE szakmai stábja már számíthat a hátvéd Katona Leventére, aki letöltötte öt sárga lapos eltiltását.

A hazaiak ötpontos előnyre tettek szert a második helyen álló, gyengélkedő Ferencvárossal szemben. Bár Hornyák Zsolt vezetőedző együttese az első tavaszi találkozón kikapott a Fehérvártól (0–1), utána legyőzte a Ferencvárost (1–0), legutóbb pedig Debrecenben nyert (2–1). A felcsútiaknál Nagy Zsolt az utóbbi nyolc bajnokiján hat gólig jutott, összesen nyolc góllal vezeti a házi góllövőlistát, Lamin Colley héttel követi. (CS. A.)

NS-TIPP: SOMOGYI ZSOLT AZ MTK KIÜTÉSE (5−0) után lehet önbizalma a kecskeméti csapatnak, de most a listavezető otthonában kellene pontot szereznie. A felcsútiaknak reális esélyük van a bajnoki cím megszerzésére, az arany­éremhez éppen ezeket a meccseket kötelező megnyerniük. Megnyeri, ha nehezen is.

NB I

21. FORDULÓ

14.30: Puskás Akadémia FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!