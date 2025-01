Az argentin légióst is a második csapathoz irányította a DVTK

Komoly átalakuláson esik át a Diósgyőr együttese, eddig Kállai Kevin és Skribek Alen érkezett, és időrendben Mohammed Rarszalla, Herbák Máté, Valentino Adedokun, Doru Popadiuc és Argirisz Kampecisz távozott.

„Ahogy korábban jeleztem, idén télen a keret megerősítése és a csapat értékeinek megtartása mellett a létszám racionalizálása a cél – nyilatkozta Horváth Csenger, a DVTK sportigazgatója a klub hivatalos honlapján. – Ennek eredményeként öt labdarúgó távozott, és még lesznek követőik. A már nyáron szabadlistára került Farkas Dániellel mindenben megállapodtunk, amint meggyógyul, alá is írjuk a szerződésbontást. Rajtuk kívül Francisco Feuillassier, Uros Drezgics, Fekete Vince és Ferencsik Bálint is a DVTK II F4R csapatával kezdi el a felkészülést, és nem utaznak el a csapattal a téli edzőtáborba sem. A külföldiekkel közösen keressük a legjobb megoldást az elválásra, mert például a szerb védő sajnos azelőtt megsérült, hogy igazán megmutathatta volna a képességeit, és mivel csak kölcsönben szerepel Diósgyőrben, nincs értelme tovább itt tartani. Az argentin középpályás távozása elé sem gördítünk akadályt, mert pozíciójában többen is előtte állnak (többek között Jurek Gábor és Rudi Pozeg Vancas), így várhatóan tavasszal sem tudná beverekedni magát a kezdőcsapatba, és senkinek sem ideális, ha a kispadon ül. Ferencsik Bálint és Fekete Vince pedig a DVTK II F4R csapatában kapja meg az ilyen korban elengedhetetlen játékperceket.”

A sportvezető az érkezőkről is beszélt.

„Ami az érkezőket illeti, két új igazolást már bejelentettünk, akik mindketten reményteljes fiatalok – ráadásul Kállai Kevin Diósgyőrben tanulta a labdarúgás alapjait –, és tovább folytatjuk a tárgyalásokat. Egy külföldi kiszemelttel jól haladunk, de legalább ilyen fontos, hogy ezzel párhuzamosan folyamatosan egyeztetünk a nyáron lejáró szerződésű labdarúgókkal is a hosszabbításról. Amint megállapodunk velük, és aláírjuk a papírokat, természetesen tájékoztatjuk a szurkolóinkat. Végül, de legkevésbé sem utolsósorban felkerül a DVTK II F4R-től az első csapathoz Szakos Bence és Sáreczki Szabolcs, valamint Diósgyőrben kezdi el a felkészülést két akadémistánk, az ősszel Kazincbarcikán sokat fejlődő Demeter Milán és Bánhegyi Bogdán. Majd az edzőtábort követően a szakmai stábbal közösen döntünk arról, hogy mi szolgálja leginkább utóbbi két fiatal fejlődését: maradnak tavasszal a DVTK-nál, vagy továbbra is Kazincbarcikán szerepelnek kölcsönben.”

A DVTK a héten otthon edz, majd vasárnap utazik a dél-spanyolországi edzőtáborba.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Kállai Kevin (Mezőkövesd)

Kölcsönbe érkezők: Skribek Alen (Paks)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek:

Távozók: Argirisz Kampecisz (görög, szabadon igazolható), Doru Popadiuc (román, szabadon igazolható) Mohammed Rarszalla (marokkói, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók:

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Valentino Adedokun (ír, Brentford – Anglia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Farkas Dániel, Francisco Feuillassier (argentin, a DVTK II-höz került), Uros Drezgics (szerb, a DVTK II-höz került)