Visszatérés az Európa-ligába, de BL-meccsek csak a nőknek jutottak – körkép a magyar játékvezetők őszéről

A magyar játékvezetés a kilencvenes években egyik fénykorát élte, Puhl Sándor, Vágner László és Piller Sándor személyében három BL-szereplőnk is volt. Vágner 1998-as búcsúja után majd egy évtizedig hiába vártunk egy újabb BL-szereplőre, ezt a rossz sorozatot törte meg 2007-ben Kassai Viktor, majd később Vad II István ötödikként csatlakozott az elit társasághoz.

Kassai Viktor 2019-es búcsúja ismét lezárt egy sorozatot, a jelenleg az osztrák bírók főnökeként dolgozó 49 éves exjátékvezető óta nincs magyar sípmester a legrangosabb európai kupasorozatban.

A 2023-as év végképp mélypontot jelentett ebben a tekintetben, hiszen nemhogy BL-, de Európa-liga-csoportmeccs sem jutott Magyarországnak. Szerencsére ez a helyzet egy évvel később valamennyit javult.

A hat férfi bíró közül Berke Balázs és Bognár Tamás található a topkeret mögött „kalapban”, előbbi ősszel bemutatkozhatott a második számú európai kupasorozatban, sőt, két főtáblás mérkőzést is vezethetett, emellett egyszer a Konferencialigában is feladatot kapott. Miután Berke az idén elmúlt 40 éves, ha a következő egy-két év alatt nem jut el a BL-be, akkor vélhetően többé nem lesz rá esélye. Hasonló küldéseket kapott az UEFA-tól Bognár is, ám ő az európai FIFA-keretben is az egyik legidősebbnek számít a 46 évével, emiatt már esélytelen, hogy előrébb lépjen a ranglistán. Bognár a 2025-ös névsorban is szerepel, ennek köszönhetően remélhetőleg tovább gyarapíthatja Európa-liga-meccseit, jelenleg 22-nél jár a főtáblán.

Csonka Bence és Káprály Mihály januárban lett nemzetközi kerettag, így tőlük még nem volt várható az előretörés. Utóbbi két Konferencialiga-selejtező mellett háromszor az ifjúsági Bajnokok Ligájában is érdekelt volt, előbbit sérülés is gátolta az ősszel, a három ifi BL-meccse neki is megvolt, ám felnőttszinten csak egy selejtezőt kapott a harmadik számú európai kupasorozatban.

Az NB I-ben holtversenyben legjobban foglalkoztatott Bogár Gergő itthon remek félszezont zárt, lapunk osztályzatai alapján ő lett az ősz legjobbja. A 33 éves játékvezető tavaly az U19-es Eb-n vezethetett, az idén pedig BL-selejtezőt is kapott (valamint volt egy Konferencialiga-selejtezője is), ám az ősszel sokáig hiányzott a neve a nemzetközi küldésekből, végül november 28-án a Konferencialiga főtábláján fújhatott egy meccsen. Viszont az első kalapba való feljutás és az Európa-liga-bemutatkozás még mindig várat magára.

Vad II István, mint december 12-én kiderült, az utolsó évét töltötte a FIFA-keretben, amelynek 2007 óta volt tagja. A 45 éves Vad, aki korábban BL-meccseket is vezetett és az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában is szerepet kapott, sérülés miatt szinte a teljes őszt kihagyta, egy negyedik játékvezetői feladat mellett videóbíróként működött közre az NB I-ben, csak az utolsó fordulóban tért vissza a pályára. A nemzetközi kupameccseken főleg a monitor előtt ült (egy selejtezőt még vezetett sérülése előtt), az utolsó Konferencialiga-fordulóban a Cercle–Basaksehir meccsen viszont a pályán zárhatta le rendkívül hosszú FIFA-pályafutását. Az ő helyét Rúsz Márton foglalja el, aki 30 éves, tehát szép jövő előtt áll(hat).

Női vonalon jobban állunk, a Bajnokok Ligájában egy honfitársnőnk is szerephez jutott. Kulcsár Katalin szülési szabadság miatt nem vezetett sokáig, ám videóbíróként folyamatosan foglalkoztatták, ősszel pedig a Real Madridnak és a Barcelonának is vezetett BL-meccset, három és fél év után tért vissza a legrangosabb európai kupasorozatba.

A topkeret mögötti kalapban Molnár Rékának és Sipos Katalinnak is egy-egy BL-selejtező jutott, utóbbi 2022-ben már a csoportkörben is bemutatkozott. Molnárt ennek ellenére szépen foglalkoztatták a nemzetközi színtéren, nyáron U19-es Eb-n is vezethetett, és Eb-selejtezőre is kapott küldést. Urbán Eszter, aki a férfi NB I-ben is rendszeresen ellát negyedik játékvezetői és videóbírói feladatot, ezen az őszön feladat nélkül maradt a BL-ben, pedig korábban hét főtáblás mérkőzése is volt.