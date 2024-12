Tímár Krisztián idegenben is otthon lesz Székesfehérváron

Több mint tíz évvel a 2014. november 22-én játszott Pécsi MFC elleni bajnokit (4–0) követően szerzett ismét négy gólt az élvonalban a Nyíregyháza Spartacus, amely a múlt héten pénteken 4–2-re győzte le a Paksi FC-t. Más kérdés, hogy az azóta eltelt éveket alacsonyabb osztályban, döntően az NB II-ben töltötte a Szpari. A gólzáporos folytatásra az alapján most is van esély, hogy a vasárnapi rivális, a Fehérvár FC ellen 3–3-as döntetlent ért el a csapat a nyíregyházi stadion augusztus 25-i avatóján.

„A mostani forgatókönyv is alakulhat hasonlóan, de akkor lennék igazán elégedett, ha csak elöl lennénk gólerősek, hátul már kevésbé – mondta lapunknak a felvetésre Tímár Krisztián, a Spartacus vezetőedzője. – Azon a meccsen két öngólt szereztünk, és egy gólpasszt is adtunk a Vidinek, nagyon bízom benne, hogy azokat az egyéni hibákat nem követjük el újra.”

Már a Paks elleni mérkőzést követő sajtótájékoztatón arról beszélt, mennyire fontos mérkőzés vár rájuk Székesfehérváron. Netán a saját szempontjából is kiemeltnek tekinthető a vasárnapi összecsapás?

„Nem erre gondoltam elsősorban, de kétségtelen, fehérvári a bejelentett lakcímem, játszottam is a Vidiben, amiként segítőm, Szalai Tamás, aki edzőként is dolgozott már Fehérváron – fogalmazott Tímár Krisztián. – Ennél azonban fontosabb, hogy a két csapat azonos mutatókkal áll a tabellán, úgyhogy fontos pontokat szerezhet egymás ellen. Nagyon úgy néz ki, csaknem egyforma játékerőt képviselnek a felek, ilyenkor az is dönthet, milyen taktikai újításokkal sikerül meglepni a másikat. Úgy érzem, a mi játékunk kialakult, persze mindig van miben fejlődni és előrelépni, ezen fáradoztunk az elmúlt napokban is.”

Gondjai kellemesek, hiszen a Paks elleni meccset sárga lapos eltiltás miatt kihagyó csapatkapitány, Nagy Dominik helyettese, Beke Péter pályafutása első dupláját ért el a honi első osztályban.

„Minden élvonalbeli együttesre elmondható, hogy versenyhelyzet van a kezdő tizenegybe kerülésért, így van ez nálunk is – mondja a Szpari 45 éves szakvezetője. – Ebből a csapat csak profitálhat, nekünk, edzőknek kell megtalálnunk az ebben a helyzetben célravezető megoldást.”