„Nehezen kaptam levegőt, homályosan láttam” – ezért cserélték le 20 perc után a Fehérvár a gólszerzőjét

Katona Mátyást arról kérdeztük, hogy van, hiszen 20 perccel beállása után le is kellett cserélni.

„Köszönöm szépen, jól vagyok most már. Fura volt, ilyet még nem éreztem, nehezen kaptam levegőt, meg kicsit már homályosan kezdtem el látni, ezért cserét kértem. Az lehet az oka, hogy pár hete már egy köhögős betegséggel küzdök, meg volt egy esésem, amikor majdnem sikerült elérnem a labdát, és beszorult oda a levegő, legalábbis ezzel magyarázták az orvosok. Szerencsére nem súlyos a dolog, és most már jól vagyok.”

Videónkban beszélgetünk arról, hogy azért 20 perc alatt is mély nyomot hagyott, hiszen még gól nélküli állásnál küldte őt pályára Pető Tamás vezetőedző. Megtudjuk, mennyire kellett neki, hogy augusztus után újra eredményes legyen, de értékeli is a téli szezont, amit a csapata és saját teljesítménye szempontjából is csalódásként élt meg. És arról is beszél, hogy volt mélypontja is a télen, de már próbál visszajönni.

LABDARÚGÓ NB I

16. FORDULÓ

FEHÉRVÁR FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–0 (0–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion. Vezette: Derdák

Gólszerző: Gradisar (70.), Katona M. (81. – 11-esből)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!