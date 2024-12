Kubatov Gábor: Pascal Jansen hasonló szinten van, mint Rebrov

Az FTC elnöke az őszi szezon értékelésével kezdte az M4 Sportnak adott exkluzív interjút.

„Beigazolódik az a mondás, hogy jó játékkal könnyű nyerni, rosszal viszont óriási dolog – nyilatkozta Kubatov Gábor. – Ha pusztán a számokat nézzük, rendben vagyunk, mert az előző évnél jobban szerepelünk a bajnokságban megszerzett pontokat tekintve. A nemzetközi kupában is voltak bravúros eredményeink, de mindig van egy árnyék. A Ferencvárosnál nem jó egy hét alatt tíz gólt kapni. Viszont az is örök igazság, hogy vagy nyerünk, vagy tanulunk, és minden ilyen fájdalmas vagy megalázó vereségből nagyon sok következtetést lehet levonni, de mindenki úgy van vele, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő.”

Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója megkérdezte interjúalanyát, nem bánja-e utólag, hogy annak idején elhangzott tőle az a sokat emlegetett mondat, hogy „magasabb polcon lévő edzőt kell találnia a Ferencvárosnak”.

„Nem. A magasabb polcnak sok szempontja és dimenziója lehet, s mi a csapatunkhoz képest próbálunk magasabb polcon lévő embert keresni. Azért azt se felejtsük el, hogy Dejan Sztankovicsot kivásárolták a szerződéséből, és nem tudom, ilyen fordult már-e elő Magyarországon. Azt tudni kell, hogy ezek tükörszerződések, azaz én olyan feltételekkel küldhetem el az edzőt, mint amilyen feltételekkel ő elmehet tőlünk. Nem azt mondom, hogy a költségvetésünkben ez hatalmas összeg volt, de azért itt néhány száz millió forintról beszélünk. (...) Most is meggyőződésem, hogy a csapatunknál nagyobb tudású edző van nálunk, aki nagyon finom, cizellált lelkű, intelligens ember, és állandóan keresi a problémákra a megoldást. A futball furcsa dolog. A világ legjobb edzőjének tartom Pep Guardiolát, mégis az előző tizenegy meccsén egy győzelmet ért el. Fantasztikus csapatnak tartom a Laziót, amely vezeti a tabellát az Európa-ligában, erre otthon kap egy hatost... Szóval máshol is van kétarcúság, és a fene sem érti ezt. Nem szeretek percenként edzőt váltani, és elég sok csere volt az utóbbi időben nálunk. Kicsit balkáni dolognak is tartom, hogy amikor a csapat nehéz helyzetben van, akkor a menedzsment hozzányúl az edzőhöz, mert az a legegyszerűbb, de a hatás olykor csak néhány hónapig tart, ha a probléma máshol gyökerezik” – fejtette ki a véleményét.

Kubatov elárulta, meglepte a Zalaegerszeg elleni mérkőzésen az FTC-szurkolók transzparense, melyen angolul az állt: „Mi is csak az Európa-ligában szurkoljunk?” Ezzel kapcsolatban kifejtette a filozófiáját.

„Ha a harmincadik percben már k.rva gyengéznek, akkor feladták a lelátón, de ott mindenkinek az a feladata, buzdítsa a csapatot azért, hogy mindent megtegyen a győzelemért. Ha a mérkőzés végén kifütyülik a csapatot, az jogos, de meccs közben nem lehet feladni – majd hozzátette, az obszcenitást, a szexuális tartalmakat ki kell vezetni a lelátóról, és ehhez személyes példát is hozott. – A kislányom, amikor először erre ráébredt, hogy miket énekelnek, láttam az arcán a megdöbbenést. Édesapaként ezt nem volt jó átélni. Ez a Ferencváros jövőjére is hatással van, mert ha a szülők nem hozzák ki a gyerekeiket a csúnya beszéd miatt, akkor ezek a gyermekek nem fogják megszeretni a Ferencvárost, a labdarúgást, a kézilabdát, a vízilabdát, nem jönnek ki a mérkőzésekre, és ha felnőnek, nem hozzák el a gyereküket hozzánk sportolni.”

Szóba került, hogy az elmúlt években a zöld-fehérek tudtak-e előrelépni, ezt a kérdést hogyan látja a klubvezető.

„Rebrovot mint futballról gondolkodó embert nehéz utolérni. Pascal Jansen hasonló szinten van, mint Rebrov. Nála is szabályozva volt a játék, hogy még azt is megadta, egy támadásból milyen útvonalon kell visszatérni. Számon is kérte, és ez Pascalnál is jelen van. Ilyen téren magas színvonalat tudunk elérni, amire mi sem jellemzőbb, mint hogy le tudunk igazolni olyan játékost, mint Naby Keita, aki a Liverpool futballistája volt, Bajnokok Ligáját nyert, Németországban is játszott (...) Hogy elég gyorsan haladunk-e? Nem, öles léptekkel kellene mennünk előre. Például jó lenne menni még jó néhány kört az Európa-ligában, és felhívni a világ figyelmét, hogy itt nyolcaddöntőt, negyeddöntőt tudunk játszani a Ferencvárossal” – fejezte ki reményeit, míg az igazolások kapcsán elmondta, egy játékosért sem kaptak eddig még ajánlatot, így az esetleges távozókról szóló hírek csak pletykák.