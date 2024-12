Horváth Dávid: Sikerre éhesnek kell maradnunk!

REMEKÜL SZEREPEL az MTK Budapest, a kék-fehérek jelenleg a harmadik helyen állnak a tabellán. A Horváth Dávid edzette csapat ebben az évben még utazik Paksra, majd fogadja a Fehérvárt.

„Az előző idényben a nyolcadik helyen zártunk, azzal a céllal vágtunk neki az idénynek, hogy előrébb végezzünk – mondta lapunknak Horváth Dávid, az MTK Budapest 39 éves vezetőedzője. – Nagyon fontos kiemelni, hogy nemcsak eredményességben, hanem a mutatott játék minőségében is előreléptünk. Miután kissé szétszakadt a mezőny, mi pedig előkelő helyen állunk, minél tovább ott akarunk maradni az élen. Ez azért kemény feladat! Jó érzés látni, hogy a folyamatos építkezésnek megvan a gyümölcse: egyre több meccsen mi irányítunk, a labdabirtoklásunk egyre magasabb százalékot mutat, csakúgy, mint a kapura lövéseink és a támadásaink száma is. A gólkülönbségünk is plusz nyolc, míg egy évvel ezelőtt ilyenkor mínusz nyolcon állunk… Ez jelentős különbség. Csapatszinten is érzékelhető az előrelépés, de ugrásszerű fejlődést értelemszerűen a fiatalabbak mutatnak: Kata Mihály, Kosznovszky Márk, Molnár Rajmund, Molnár Ádin és Varju Benedek nevét is kiemelném, mindegyikőjük remek statisztikákat mutat.”

Marin Jurina a góllövésben jeleskedik, öt góllal a horvát-bosnyák csatár áll a házi góllövőlista élén.

„Januárban lesz egy éve, hogy hozzánk került, tavasszal háromszor volt eredményes a bajnokságban: ő az a fajta ember és játékos, akinek időre van szüksége, hogy minden szempontból beilleszkedjen. Az idény elején Németh Krisztián játszott többet, de miután Jurina is megkapta a sanszot, élt vele és bennragadt a csapatban. Kellemes helyzetben vagyok, hiszen jó és jó között kell válasszak.”

Az MTK kedden 3–1-re legyőzte a Paksot az 5. fordulóból elhalasztott bajnokin, szombaton 19.15 órától újra a Paks ellen kell helyt állnia, de idegenben.

„Speciális helyzet, hogy egy héten belül kétszer is egymással játszunk: időt spórolunk, hiszen nem emészt fel annyi energiát az ellenfél feltérképezése… Ha a Paks játéka működik, ha megy nekik az agresszív labdaszerzés, akkor bajba kerülhetünk, de ellenfelünk ezen fegyverét kedden hatástalanítottuk, kontrolláltuk a meccset, ezt akarjuk hét végén is. Csütörtökön is beszéltük, hogy nem szabad elkényelmesednünk, és azt hinnünk, hogy innentől minden megy magától, ugyanolyan sikerre éhesnek kell maradnunk!”

Horváth Dávid több mint két éve irányítja az MTK-t, a klub egy hónapja meghosszabbította szerződését 2027 nyaráig – ritka, hogy ennyire bíznak egy edzőben.

„A klub filozófiája kristálytiszta: értéket teremteni, segíteni a fiatalokat, örülök, hogy ebben én lehetek az egyik mozgatórugó. A bizalom elengedhetetlen, ezt szeretném is meghálálni. Persze nem mindig egyszerű az edző sorsa: múlt héten piros lapot kapott Németh Krisztián, reklamálás miatt gyorsan begyűjtött két sárga lapot, végül három bajnokira tiltották el. Rutinos játékosunk fegyelmezetlenséget követett el, ezt kezelnünk kellett, meg is tettük a házirendünk szerinti lépéseket. Ennél sokkal jobban bántja őt és minket is, hogy csak jövőre, februárban térhet vissza a Ferencváros ellen. Hiányzik, hiszen remek csatárról beszélünk, sajnos, hibázott. S hogy ez ritka eset a csapat életében, arra bizonyíték, az előző idényben az MTK kapta a fair play-díjat. Remélem, több ilyen nem fordul elő és a teljesítményünk lesz a fókuszban.”

Az MTK legutóbb a 2015–2016-os idény után szerepelhetett a nemzetközi porondon: az Európa-ligában az Aktobe ellen (3–1) még túljutott a csapat, a Qabala azonban túl nagy falatnak bizonyult (1–4) a második selejtezőkörben.

„Ha a jó formánkat átmentjük tavaszra is, akkor álmodozhatunk a nemzetközi szereplésről. A srácok elérhetik ezt a célt, képesek rá – én pedig hiszek a csapatban!”

1. Puskás Akadémia 15 10 2 3 26–14 +12 32 2. Ferencvárosi TC 14 8 4 2 26–16 +10 28 3. MTK Budapest 15 8 2 5 25–17 +8 26 4. Diósgyőri VTK 15 7 5 3 20–18 +2 26 5. Paksi FC 15 7 3 5 29–25 +4 24 6. Újpest FC 15 6 5 4 18–12 +6 23 7. Fehérvár FC 15 5 3 7 20–22 –2 18 8. Nyíregyháza 15 5 3 7 21–26 –5 18 9. ETO FC Győr 15 3 6 6 17–22 –5 15 10. Zalaegerszegi TE 14 3 4 7 18–22 –4 13 11. Debreceni VSC 15 3 4 8 23–32 –9 13 12. Kecskeméti TE 15 2 3 10 11–28 –17 9 AZ NB I ÁLLÁSA