Ezúttal nem kapott ki az Újpest a Ferencvárostól

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–0

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 273 néző. Vezette: Berke

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

ELŐREHOZOTT SZILVESZTERT is rendezhettek volna Újpesten. A Mildenberger és Labdaverő utca környékén megállás nélkül durrogtak a petárdák és a még erőteljesebben üvöltő hanggránátok. A kezdés előtt aztán az újpesti és a ferencvárosi táborban is látványos pirotechnikai előadásra került sor, egymás után gyúltak a görögtüzek, pörgő-forgó fények törtek a magasba, ha a környéken valaki nem tudta, futballderbi van a Megyeri úton, azt is hihette, idén egy hónappal előrébb hozták a szilveszteri mulatságot.

A pályán aztán az FTC is begyújtotta a rakétákat!

Ahogy a Malmö ellen csütörtökön 4–1-re megnyert Európa-liga-mérkőzés elejét megnyomták a zöld-fehérek, úgy az Újpest otthonában is nyomban nekiestek a riválisnak. Tíz perc sem telt el, amikor három-négy nagy gólszerzési lehetőségen is túl voltak; 2 perc 46 másodperc után, Adama Traoré fejesét követően centimétereken múlott a ferencvárosi találat, ha Riccardo Piscitelli nem tolja óriási bravúrral a lécre a labdát, máris előnybe került volna a vendégcsapat. Feszültek is voltak a játékosok: még el sem végezte az első szögletét az FTC, máris tömegjelenet alakult ki a tizenhatoson belül, nem maradhatott el az ilyenkor szokásos lökdösődés. A Ferencvárosnak a bal oldala volt veszélyesebb, Adama Traoré ezúttal nem tükörszélsőként futballozott, hanem az oldalvonal környékéről indulva támadta a kaput, és a találkozó első periódusában egyértelműen neki volt a legtöbb lehetősége. Hol éles szögből, hol a kapuval szemben próbálkozott, ha pedig lendületbe jött, az újpestiek nem tudták szabályos eszközökkel feltartóztatni, a mali szélsőt előbb Fiola Attila, majd Vincent Onovo buktatta sárga lapot érően.

Csakhogy hiába birtokolta többet a labdát a címvédő, hiába volt veszélyesebb a találkozó elején, amint labdát szerzett az Újpest, rögtön látszott, a lilák is ezer fokon égnek. Minden párharcba teljes erővel mentek bele, egyetlen alkalommal sem húzták vissza a lábukat, és ferencvárosi oldalon is jöttek a figyelmeztetések, villantak a sárga lapok. A küzdőszellemre nem lehetett panasz, ilyen hangulatban talán nem is lehet lagymatagon futballozni, a megszokottnál magasabb színvonal pedig leginkább a labdaátvételeknél, passzoknál volt lemérhető. Nem volt idő dédelgetni a labdát, a passzok döntő többsége egy, legfeljebb két érintésből ment tovább a társhoz, ha némelyik játékos kicsit is rosszabb megoldást választott, az ellenfél máris ott volt, és szerelt. A kispad előtt álldogáló Pascal Jansen is alighanem több ilyen tempójú mérkőzést szeretne az NB I-ben látni, a Ferencváros vezetőedzője gyakran beszél arról, színvonalban, gyorsaságban milyen nagy a különbség a hazai és a nemzetközi porondon tapasztaltak között. A harcos, tempós futball a drukkereket is tűzben tartotta, a lelátón kétpercenként ugráltak fel helyükről a szurkolók, hol vélt, hol valós szabálytalanságot követően, vagy éppen egy-egy hiba, vagy szép megoldás láttán. A kora téli időben kellett is a jó futball, a három Celsius-fokos hidegben ki forralt bort kortyolgatott, ki pokrócba bugyolálta magát, de az élvezhető mérkőzés mindenképpen jót tett a lelátón üldögélőknek.

A szünet előtti pillanatokban pedig újpesti össztűz gyúlt: előre megálmodott koreográfia alapján a fél lelátórészen görögtüzek tucatjai villództak, magyar pályákon ritkán látható módon csaknem százméteres piros tűzcsík gyúlt ki, így a játékosok füstfelhőben vonultak szünetre.

Az első negyvenöt percben látottak alapján a Ferencváros veszélyesebb volt, közelebb állt a gólhoz, ugyanakkor az újpestiekben tovább élhetett a remény, hogy a legutóbbi, 2015. decemberi sikerük után megszülethet az újabb győzelem, és megszakítják pocsék sorozatukat.

Tűzijáték a folytatásban is volt.

Csakhogy ekkor már jobbára csak a lelátón volt tapasztalható nagy durranás, a pályán kevesebbet forogtak veszélyben a kapuk. A fordulást követően már Dibusz Dénesnek is el kellett vetődnie – egyszer szabadrúgás után tornázta ki a labdát a jobb felsőből, egyszer jobbra tartó lövést hárított –, de igazi ziccert egyik csapat sem dolgozott ki.

A hajrára érkezett a pályára Matheus Saldanha és Alekszandar Pesics is, Pascal Jansen alighanem abban bízott, a fáradó újpesti védők között a két friss támadó megtalálhatja az utat Piscitelli kapujáig. A kispadoknál Bartosz Grzelak sem bírta ülve, egyre többször állt fel a helyéről. A füst eltakarta a kilátást, de a találkozó utolsó harmadában már egyébként is kevés néznivaló akadt, nagyon úgy tűnt, mindkét csapat elfogadja a gól nélküli döntetlent, vesztesen senki sem akarta elhagyni a pályát, az egy pont pedig mégiscsak jobb a semminél. A hazai és vendégszektorban szurkolók a végére még rátettek egy lapáttal, újabb füstbombák gyúltak, de nagyobb lángja annak volt, amikor egy jobb oldali beadás után mindenki felugrott a ferencvárosi kispadnál kezezést reklamálva – csakhogy Berke Balázs játékvezető és a VAR vissza sem nézte az esetet.

Idővel a drukkerek is beletörődtek abba, és hogy gólt nem látnak, noha énekeltek, buzdították a csapatokat az utolsó percig, de izgulni már nem nagyon volt miért. A játék képe alapján meglepetés lett volna, ha bármelyik együttes gólt szerez, a mérkőzésnek voltak olyan periódusai, amikor egyik fél felülkerekedett a másikon, ám a meccs utolsó perceiben már nem bírtak egymással.

Az idény második derbije nem lesz feledhetetlen…

A hangulat, a körítés hozta a megszokott színvonalat, a mérkőzés összképe azonban nem volt túl lelkesítő. A Ferencvárosnál az Európa-liga-szereplés vigaszt nyújthat még a Megyeri úti 0–0-ra is, míg Újpesten annak örülhetnek, hogy megszakadt a rossz sorozat, és az ősi rivális nem nyerte meg sorozatban a tizennyolcadik derbijét – ez a 2019 óta tartó széria vasárnap este megszakadt a Szusza Ferenc Stadionban.

Nem ért véget a vasárnap esti derbi pályára szaladó szurkoló nélkül. Miközben az újpesti keret tagjai a tábor előtt köszönték meg a biztatást, a szögletzászló irányából valaki beszökött a gyepre, a biztonsági őrök azonban időben kapcsoltak, és még mielőtt odaért volna a csapathoz, lefogták. A drukkert két karjánál fogva kísérték ki, a magyar „futballtörvény” szerint eljárás indul ellene, miután szigorúan tilos a pályára szaladni – alighanem kitiltás vár rá… Gyepre futni továbbra is tilos!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 1. Puskás Akadémia 14 9 2 3 24–14 +10 29 2. Ferencvárosi TC 13 8 4 1 22–11 +11 28 3. Diósgyőri VTK 15 7 5 3 20–18 +2 26 4. Paksi FC 14 7 3 4 28–22 +6 24 5. MTK Budapest 14 7 2 5 22–16 +6 23 6. Újpest FC 15 6 5 4 18–12 +6 23 7. Fehérvár FC 15 5 3 7 20–22 –2 18 8. Nyíregyháza Spartacus 15 5 3 7 21–26 –5 18 9. ETO FC Győr 14 3 6 5 17–20 –3 15 10. Zalaegerszegi TE 14 3 4 7 18–22 –4 13 11. Debreceni VSC 14 2 4 8 18–28 –10 10 12. Kecskeméti TE 15 2 3 10 11–28 –17 9