Bognár György öt nyeretlen meccs után sem aggódik

A győztes MTK vezetőedzője, Horváth Dávid úgy érzi, nagyon kellett már csapatának a sikerélmény.

„Az elmúlt hetekben bár jól játszottunk, nem sikerült begyűjteni a három pontokat. Úgy gondolom, a három gólra rászolgáltunk, azonban adódtak üresjárataink is. Jól tudtunk kontrázni, ezekből is voltak helyzeteink, elégedettek lehetünk az eredménnyel. Sikerült a Paksot kontroll alatt tartani. Megtörtént, hogy kijátszottak minket, azonban ezekre jól reagáltunk. Ennek tudom be, hogy négy év után le tudtuk őket győzni.”

A szombati „visszavágón” Horváth nagyobb nyomásra számít a Paks részéről.

„Bennük lesz a bizonyítási vágy, hiszen ki szeretnének jutni a hullámvölgyből. Mi azonban ugyanazzal a mentalitással és motivációval készülünk arra mérkőzésre is, mint a maira” – mondta Horváth.