NB I: a Fradi 10 év után nyerne ismét Kecskeméten, de Gera most a lilákkal lesz

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 13. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–MTK BUDAPEST

♦ A 24. élvonalbeli összecsapásuk jön, a fővárosiak fölénye eddig elsöprő, hiszen az örökmérleg 2 nyíregyházi győzelem, 7 döntetlen, 14 MTK-siker. A kék-fehérek eddig pontosan négyszer annyi gólt szereztek, mint a szabolcsiak, a párharc gólkülönbsége ugyanis 11–44.

♦ 1994 és 2023 között 7 találkozójuk volt az NB II-ben, ezekből 5-öt nyertek meg a budapestiek és csak 2-t a nyíregyháziak. A 2022. októberi sényői 2–0 máig a Szpari utolsó sikere ebben a párharcban. Azóta mindkét tétmeccsükön az MTK diadalmaskodott, tavaly áprilisban – még az NB II-ben – Németh Krisztián két találatával 2–1-re, majd az augusztusi NB I-es találkozón Ilia Beriasvili fejes góljával és Stieber Zoltán duplájával 3–0-ra győztek a kék-fehérek.

♦ Nyíregyházán 11-szer csaptak össze a legfelső osztályban és a Szpari még sosem tudott nyerni: 6-szor ikszeltek, 5-ször pedig a vendég MTK mind a 3 pontot elvitte. Érdekesség, hogy a nyírségiek a legnagyobb hazai vereségüket éppen a fővárosi kék-fehérektől szenvedték el az élvonalban: 2005 májusában úgy kaptak ki 5–0-ra, hogy Kenesei Zoltán kiállítása miatt a 12. perctől emberhátrányban játszottak.

♦ A Nyíregyháza – akárcsak egy héttel korábban odahaza a Zalaegerszeg ellen – Győrben is hátrányból harcolt ki döntetlent (1–1), de így is már 4 forduló óta tart a nyeretlenségi szériája. Legutóbb szeptember végén Kecskeméten tudta begyűjteni mind a 3 pontot.

♦ Az MTK-nak a ZTE elleni hazai 1–1-gyel megszakadt ugyan a 4-es bajnoki győzelmi szériája, de 5 találkozóval így is a kék-fehéreké jelenleg a második leghosszabb veretlenségi sorozat, és 13 pontjukkal vezetik az ötmeccses formatabellát. A klubvezetés annyira elégedett a csapatot irányító Horváth Dávid munkájával, hogy a héten további két évvel, 2027 nyaráig meghosszabbították a vezetőedző szerződését.

♦ A Szpari pályaválasztóként eddig a közepesnél kicsit jobb teljesítményt nyújtott, a mérlege 2 győzelem, 2 iksz, 1 vereség. Máig utoljára szeptember 21-én a kiesésre álló Lokit tudta megverni (3–2).

♦ Az MTK idegenben még nem játszott döntetlent ezen az őszön: 4 győzelem mellett ugyan 2-szer kikapott, mégis listavezető a vendégtáblázaton.



SZOMBAT

ZALAEGERSZEGI TE FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Bár a legutóbbi találkozójukat Nagy Zsolt 91. perces góljával a felcsútiak nyerték, mégis a zalaiak az eredményesebbek ebben a párosításban, az örökmérleg ugyanis 7 ZTE-győzelem, 4 döntetlen, 4 Puskás Akadémia-diadal.

♦ Hullámzó ez a párharc, hiszen a zalaiak 2021 őszétől 5 találkozón át nyeretlenek voltak a felcsútiakkal szemben (2 iksz, 3 vereség), az ezt követő 5 tétmérkőzésükből azonban négyet egy-egy góllal megnyertek ellenük – köztük a tavaly áprilisi kupaelődöntőt is –, egyszer pedig ikszeltek. Augusztusban azonban megtört az utóbbi széria és a Pancho Arénában ismét a Puskás Akadémia diadalmaskodott (2–1).

♦ Zalaegerszegen ennél kiegyenlítettebb nem is lehetne a mérlegük, hiszen mindkét együttes 3-szor nyert, ugyancsak 3 a döntetlenek száma, a gólkülönbség pedig 10–10. A felcsútiaknak mostanáig utoljára 2022 szeptemberében sikerült mind a 3 pontot elvinniük Zalából (1–2). Azóta 1 döntetlen mellett kétszer a ZTE nyert, legutóbb, április végén Sajbán Máté góljával 1–0-ra.

♦ A 10. ZTE a KTE és a Loki után a harmadik leghosszabb ideje, 5 forduló óta nyeretlen gárda most az élvonalban (2 döntetlen, 3 kudarc). Márton Gábor együttese a góljainak majdnem a felét – 17-ből 8-at – a mérkőzések hajrájában, a 75. perc után kapta. Legutóbb az MTK is a 87. percben egyenlített ellene (1–1).

♦ A Puskás Akadémia már 4 forduló óta veretlen, a legutóbbi két bajnokiján egyaránt úgy végzett 1–1-re – a DVTK, majd az Újpest ellen –, hogy az NB I góllövőlistáját 6 találattal vezető támadója, Lamin Colley révén már az első tíz percben vezetést szerzett.

♦ A Zalaegerszeg otthon 3 vereség mellett csupán 2 győzelmet tud felmutatni, így a hazai tabellán is csak a kiesésére álló két riválisát, a Kecskemétet és a DVSC-t tudja megelőzni.

♦ A PAFC házon kívül eddig 50 százalékosan szerepelt (2 diadal, 2 fiaskó), ezzel a középmezőnyben foglal helyet az idegenbeli eredmények táblázatán. A két őszi sikerét a nyitányon Újpesten (2–1) és legutóbb Kecskeméten (3–0) érte el.



DEBRECENI VSC–ETO FC GYŐR

♦ Nyolcvanharmadszor csapnak össze az élvonalban, az örökmérleg az augusztusi győri diadallal billen minimális különbséggel a Loki felé: 29 DVSC-győzelem, 25 döntetlen, 28 győri siker.

♦ Az előző 3 NB I-es találkozójukat úgy nyerték meg a debreceniek, hogy közben gólt sem kaptak (1–0, 5–0 és 3–0). Az ETO a legfelső osztályban legutóbb 2013 szeptemberében, hazai pályán tudta legyőzni a Lokit (3–0). Azóta még egy olyan tétmeccsük volt, amelyen a győriek bizonyultak jobbnak: NB III-as csapatként a 2016. szeptemberi Magyar Kupa-találkozón Magasföldi József góljával (1–0).

♦ Debrecenben kereken 40-szer meccseltek az NB I-ben, a mérleg a hazaiak szemszögéből 19 diadal, 13 iksz, 8 vereség. Az ETO ebben az évszázadban 18 alkalomból csak egyszer (!), 2004 augusztusában tudott győztesen hazatérni a Loki otthonából (1–3), emellett 7-szer ikszelt, 11-szer pedig kikapott ebben az időszakban.

♦ A sors 2023-ban a Magyar Kupában kétszer is összehozta őket, és bár az akkor alacsonyabb osztályú győriek játszottak otthon, mindkétszer a Loki győzött: előbb hosszabbításban 2–1-re, majd a rendes játékidőben annak a Bárány Donát találatával (1–0), aki az ETO elleni előző 5 tétmeccséből 4-en is eredményes tudott lenni.

♦ A menesztett Máté Csabával a kispadon zsinórban elszenvedett 5 bajnoki vereség után, immár Dombi Tibor irányításával szerzett újra pontot a DVSC, ráadásul a címvédő FTC otthonában (2–2), de még mindig kiesésre áll. Az ETO ellen megbízott szakvezetőként továbbra is a korábbi Loki-ikon dirigálja majd a piros-fehéreket.

♦ Bármilyen hihetetlen, de a bajnokságot négy zakóval kezdő, újonc ETO jelenleg az élvonal leghosszabb ideje veretlen csapata. Borbély Balázs együttese 7 forduló óta nem kapott ki (3 győzelem, 4 döntetlen), legutóbb augusztus 16-án Kecskeméten veszített (1–2).

♦ A Debrecen vendéglátóként utolsó a mezőnyben – igaz, a 12 csapat közül a legkevesebb mérkőzést játszotta otthon, négyet. Ezekből 3 vereség mellett mindössze egyet, a ZTE ellenit tudta megnyerni (3–1), azt is Dombival a kispadon.

♦ A győri csapat az 5 találkozón szerzett 5 pontjával a középmezőnyben foglal helyet a vendégtáblázaton, a legutóbbi 3 idegenbeli fellépésén nem kapott ki: 0–0-t ért el Diósgyőrben, majd Újpesten, legutóbb pedig hátrányból 2–1-es sikert aratott Egerszegen.



ÚJPEST FC–PAKSI FC

♦ 2006 óta 46-szor mérték össze erejüket az NB I-ben, az utóbbi években eredményesebb tolnaiak 2022-ben fordították a maguk javára az örökmérleget, amely most 14 újpesti sikert, 15 döntetlent és 17 paksi győzelmet mutat. A meccsenkénti gólátlag kereken 3.0, az előző 11 egymás elleni bajnokijukon mindig legalább 3 találat volt.

♦ A párharc elején a Paks az Újpest mumusának számított, hiszen 2009 és 2013 nyara között 10 meccsükből csak egyet tudtak megnyerni a fővárosiak. 2016-tól 2021 februárjáig viszont a tolnaiak 16 találkozón keresztül képtelenek voltak legyőzni a lila-fehéreket. Az előző 11 bajnoki összecsapásukból egy sem lett döntetlen, a legutóbbi 7-ből 5-öt a zöld-fehérek nyertek meg.

♦ Az előző 4 tétmeccsük (3 bajnoki, 1 kupa) egyformán 2–1-re végződött, háromszor a paksiak javára, akik a 2. fordulóban Windecker József 92. perces góljával harcolták ki a győzelmet.

♦ A lila-fehérek pályaválasztásával a 23. bajnokijuk következik, az eddigi mérleg kiegyenlített, hiszen 8 iksz mellett mindkét csapatnak 7-szer sikerült nyernie. A Szusza-stadionban legutóbb, tavaly decemberben 2–1-re a Paks diadalmaskodott, majd ezt az eredményt hozta a februári Magyar Kupa-találkozójukon is.

♦ Az Újpest ősszel eddig váltakozóan teljesített: az októberben nullára megnyert két bajnokiját követően az előző két fordulóban nyeretlen maradt: 1–4 az MTK ellen, majd 1–1 Felcsúton.

♦ A Paks legutóbb a bajnokság holtversenyben leggólgazdagabb meccsén meglepetésre 4–3-ra kikapott otthon a Diósgyőrtől, ezzel megszakadt a 4-es bajnoki győzelemsorozata és 12. forduló végére rosszabb gólkülönbségével lecsúszott a dobogóról.

♦ A lila-fehérek az otthoni nyitányon 2–1-re kikaptak a Puskás Akadémiától, azóta viszont nem veszítettek a Szusza-stadionban (3 győzelem, 2 döntetlen), ráadásul az utóbbi 4 hazai meccsükön gólt sem kaptak.

♦ A tolnaiak idegenben egyre javuló formát mutatnak: az első 3 fellépésükön még nem tudtak nyerni (1 iksz, 2 vereség), azóta viszont 2–1-re győztek Fehérváron, majd a Nagyerdei Stadionban 5–0-ra kiütötték a Debrecent.



VASÁRNAP

DIÓSGYŐRI VTK–FEHÉRVÁR FC

♦ Kereken 80 találkozójuk volt az élvonalbeli bajnokságban, a mérleg jelentős Vidi-fölényt mutat: 25 diósgyőri győzelem, 11 döntetlen, 44 fehérvári siker.



♦ 2024-ben 3 bajnokit játszottak már egymás ellen, és ezeken mindhárom eredménytípus egyszer fordult elő. Augusztusban úgy nyert a Vidi 3–1-re a Sóstói Stadionban, hogy Nikola Szerafimov révén már a 39. másodpercben vezetéshez jutottak a piros-kékek.

♦ Bő egy hete, ugyancsak Fehérváron csaptak össze a Mol Magyar Kupában, akkor Nejc Gradisar 95. perces találatával hátrányból fordítva 2–1-re nyert Pető Tamás együttese.

♦ A DVTK pályaválasztása mellett is a Vidi szerepelt eredményesebben, igaz, csak minimális különbséggel: a mérleg ugyanis 17 diósgyőri siker, 4 döntetlen, 18 fehérvári győzelem. A gólok számában viszont 51–49-re a miskolciak vezetnek.

♦ A fehérvári együttes legutóbb 2013 novemberében ikszelt a Diósgyőr vendégeként (2–2), azóta 6-szor nyert, 5-ször vesztett. A DVTK hazai pályán legutóbb, idén februárban 4–0-ra kiütötte a Csongvai Áron kiállítása miatt a 18. perctől tíz emberrel játszó Vidit – ez a piros-fehérek rekordsikere ebben a párharcban.

♦ A DVTK az előző körben 4–3-as bravúrgyőzelmet aratott Pakson. Ebben az idényben először ért el kettőnél több gólt, és a tavaly augusztusi mezőkövesdi 4–2 óta most először jutott el újra 4 találatig.

♦ Összességében még így is a diósgyőriek mérkőzésen esett eddig átlagban a legkevesebb gól, 2.33 mérkőzésenként, a fehérváriakén viszont a második legtöbb, 3.64.

♦ A Fehérvár az egyetlen csapat a mezőnyben, amely az előző két fordulóban a maximális 6 pontot begyűjtötte, ráadásul vasárnap fél tucat gólt lőtt a Kecskemétnek (6–1). A piros-kékek a mostanit megelőzően bajnoki mérkőzésen legutóbb több mint kilenc éve, 2015 áprilisában szereztek legalább hat gólt: akkor Joan Carillóval a kispadon 7–0-ra verték meg a Haladást.

♦ A DVTK vendégként több pontot gyűjtött (11), mint odahaza (8), pedig itt is, ott is egyaránt 6 mérkőzést játszott. A hazai mérlege 2 diadal, 2 iksz, 2 vereség, a gólkülönbsége viszont negatív, 5–7.

♦ A Vidi az egyik olyan együttes, amely házon kívül még nem tudott nyerni ebben a pontvadászatban. Négy vereség mellett csupán a KTE és a Szpari otthonából hozott el egy-egy pontot, az előző 3 idegenbeli bajnokiját mind elbukta.



KECSKEMÉTI TE–FERENCVÁROSI TC

♦ Huszadszor találkoznak az NB I-ben, és mivel a kecskemétiek 2022-es feljutása óta lejátszott 7 bajnoki meccsüket egálban hozták le – 1 döntetlen mellett mindkét csapat 3-szor nyert –, így megmaradt a párharcban a zöld-fehérek jelentős fölénye: 10 győzelem, 4 iksz, 5 vereség.

♦ 2006 és 2008 között 4-szer mérkőztek meg a másodosztályban, és akkoriban a fővárosiak egyszer sem tudták legyőzni a KTE-t (1 döntetlen, 3 vereség). Az NB I-et és a NB II-t együttvéve kis különbséggel billen a bajnoki mérleg az FTC javára (10–5–8), a gólkülönbségük viszont kiegyenlített (31–31).

♦ Kecskeméten ez lesz a 10. NB I-es csatájuk, a lila-fehérek 5 diadala és a 2 döntetlen mellett a zöld-fehérek csak 2 győzelmet tudnak felmutatni, az egyiket 2010 augusztusából (2–1), a másikat 2014 júliusából (3–1). Az utóbbi meccsen Böde Dániel triplázott, a kecskemétiek jelenlegi vezetőedzője, Gera Zoltán pedig egy gólpasszal vette ki a részét a ferencvárosiak sikeréből. Azóta az FTC rendre vesztesen távozott a Széktói Stadionból (0–2, 0–2 és 1–2), így a mostani NB I-es mezőnyből a Paks mellett a KTE a másik olyan csapat, amely házigazdaként az előző 3 bajnokiján mindig le tudta győzni a Ferencvárost.

A LEGUTÓBBI FERENCVÁROSI GYŐZELEM AZ NB I-BEN KECSKEMÉTEN

♦ A tabella alján álló Kecskemét sorozatban a nyolcadik bajnokiját is elvesztette legutóbb Fehérváron – az utóbbi hármat már Gera Zoltán irányításával –, ami negatív NB I-es rekord a klub életében. Ráadásul a lila-fehérek 6–1-re maradtak alul a Vidivel szemben, ekkora verést előzőleg több mint 10 éve, 2014. május 17-én, Újpesten kaptak az élvonalban.

♦ A címvédő FTC-vel most először fordult elő a bajnokságban, hogy két egymást követő meccsén is pontot vesztett: Győrben (1–1), majd legutóbb odahaza a Loki ellen (2–2) is hátrányból harcolta ki a döntetlent. Pascal Jansen csapata így a legutóbbi négy NB I-es találkozójából csupán egyet, a Fehérvár ellenit (2–0) tudta megnyerni. Hasonlóra tavaly november–december folyamán volt példa a zöld-fehéreknél.

♦ A KTE mind az 5 pontját otthon gyűjtötte be, és bár az első 3 őszi találkozóján nem kapott ki a Széktói Stadionban (1 diadal, 2 iksz), a legutóbbi 3-at úgy vesztette el, hogy közben csak egyszer, az Újpest hálójába talált be.

♦ A Fradi két mérkőzése elhalasztása miatt még csak 4-szer lépett pályára idegenben, a mérlege 2 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség. A három vidéki fellépéséből csak a diósgyőrit tudta megnyerni, még augusztus 10-én, 2–0-ra.



A 13. FORDULÓ PROGRAMJA

November 8., péntek

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Vezeti: Pillók Ádám

November 9., szombat

13.30: ZTE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport).

16.00: DVSC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport).

18.30: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport).

November 10., vasárnap

15.30: DVTK–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport).

18.00: Kecskeméti TE–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport).