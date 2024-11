Kosznovszky Márk a felnőttválogatottságról álmodik

Ha egy futballistáról azt nyilatkozza a vezetőedzője, ő lehet a klub következő felnőttválogatottja, az illetőnek nyilván feszül a mellkasa a büszkeségtől – Kosznovszky Márk, az MTK Budapest középpályása sincs ezzel másképp

„Természetesen olvastam a cikket a Nemzeti Sportban, nagyon jólestek a szakember szavai, s remélem, igaza lesz… – mondta lapunknak Kosznovszky Márk, az MTK 22 éves játékosa. – Megtisztelő, hogy rám gondolt, hogy elismeri a játékomat, de nem az a fajta srác vagyok, aki megelégszik azzal, hogy volt három jól sikerült meccse, és hátradől, hanem még többet akarok dolgozni. A következő, rövid távú célom nem lehet más, mint hogy az idei négy bajnokin mutassak javuló, fejlődő játékot, és akkor a téli felkészülés után jöhet a kiemelkedő tavaszi idény. Nem rossz mutató a három gólom és a három gólpasszom a bajnoki idényben, középpályásként elfogadható. Nagyon jól érzem magam az új szerepkörömben: Horváth Dávid találta ki, hogy a védekezőbb felfogású Kata Mihály és a támadó Bognár István között helyezkedjek, ha kell, érjek vissza, ha szükség van rá, segítsem az akciónkat, érjek oda a kapu elé. Ennek megfelelően nem meglepő, hogy rendre az én nevem mellett szerepel a legtöbb méter, általában tizenkét kilométer, de ennél sokkal fontosabb, hogy sok a magas intenzitású futásom, a szakemberek szerint ez nemzetközi szintű mutató.”

Hogy idáig eljusson Kosznovszky Márk, igencsak göröngyös és nem szokványos út vezetett.

„Budakalászon nevelkedtem, az édesapám is ott futballozott, és a mai napig utánpótlásedzőként dolgozik a klubban. Már négyévesen játszottam a csapatban, apukám sokat foglalkozott velem külön is, sőt, amikor az elmúlt években nem vagy csak nagyon keveset játszottam, különedzéseket tartott nekem. Ezután következett a Dalnoki Akadémia, ez az MTK-nak amolyan fiókcsapata volt, s ha kiválasztották az embert, tizennégy évesen lehetett menni: engem szerencsére kiszúrtak. Már a Dalnoki Akadémián együtt futballoztunk Kata Mihállyal, aki ma is csapattársam az MTK-ban. Amikor jött a lehetőség, hogy a Parmához próbajátékra utazhatok, éreztem, ezt az esélyt nem szabad elszalasztanom. Mindössze tizenhét voltam, a ma már válogatott védő Balogh Botonddal együtt mentünk ki. Két évet töltöttem el a klubban, rengeteget fejlődtem, láttam, mennyi mindent kell megtenni azért, hogy valaki helytálljon a felnőttek között. Összesen két évet légióskodtam, de miután 2021 nyarán új klubvezetőség érkezett, nem éreztem azt, hogy jutna nekem szerep a felnőttek között – az idény utolsó Serie A-s bajnokiját végigjátszottam a Sampdoria ellen, kikaptunk, a csapat pedig kiesett a második ligába. Visszatértem Magyarországra, tizenkilenc évesen úgy gondoltam, a legfontosabb, hogy a felnőttek között futballozzak. Ebben az időszakban még nem rám építettek az MTK felnőttcsapatánál, előbb Tiszakécskére, majd Kozármislenybe kerültem kölcsönbe, az NB II-ben megedződtem. Az MTK visszahívott, s bár az előző idényben ősszel még kevesebbet, tavasszal már többet és jobban játszottam, így tudtam, a mostani lehet az áttörés évada. Visszanézve a pályafutásomra, nem bántam meg semmit, minden kellett ahhoz, hogy most stabil kezdője lehessek az MTK-nak.”

A mai világban ritka, hogy egy játékos menedzser nélkül próbál boldogulni, márpedig a kék-fehérek labdarúgója így gondolkodik – ha valaki elég jó, játékosügynök nélkül is lehet egyről a kettőre jutni.

„Van, aki segít nekem, de senkivel sem állok szerződésben. Bár a legtöbb menedzser megkeresett itthonról, nem szeretnék ezzel a kérdéssel foglalkozni, a futballra akarok koncentrálni. Végigjártam a ranglétrát, az összes utánpótlás-válogatottban szerepet kaptam, most öregedtem ki az U21-es csapatból – a következő lépcsőfok tehát a felnőttválogatott, álmom, hogy meghívót kapjak. Elsősorban rajtam, a játékomon múlik. Persze, sokat beszélgetek Kata Mihállyal, aki újra ott van a nemzeti csapat keretében, kérdezem, milyen ott lenni a többiekkel, hogyan lehetne odakerülni. Fejlődnöm kell, de rendkívül motivál ez a helyzet. Az a legfontosabb, hogy az MTK-nál jó helyen vagyok, egységes az öltöző, olyan játékosokkal készülhetek együtt, mint például Kádár Tamás, Németh Krisztián vagy Stieber Zoltán, akik korábbi válogatottként rengeteg jó tanáccsal és meglátással segítenek,jól viszonyulnak a fiatalabbakhoz. Ezért is vagyok bizakodó: a negyedik helyen állunk, mindössze egypontos hátránnyal követjük a második Paksot. Ha végig ott maradunk az élmezőnyben, a nemzetközi kupaporondra is kijuthatunk – ebben szeretnék kulcsszerepet játszani.”

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 11 8 2 1 19– 8 +11 26 2. Paksi FC 12 7 2 3 24–16 +8 23 3. Puskás Akadémia 12 7 2 3 20–14 +6 23 4. MTK Budapest 12 7 1 4 20–13 +7 22 5. Diósgyőri VTK 13 6 4 3 15–14 +1 22 6. Újpest FC 13 5 4 4 17–12 +5 19 7. Fehérvár FC 13 4 3 6 19–21 –2 15 8. Nyíregyháza Spartacus 13 4 3 6 17–21 –4 15 9. ETO FC Győr 12 3 5 4 14–16 –2 14 10. Zalaegerszegi TE 12 3 3 6 16–19 –3 12 11. Debreceni VSC 12 2 3 7 15–24 –9 9 12. Kecskeméti TE 13 1 2 10 7–25 –18 5

14. FORDULÓ

November 23., szombat

13.30: Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

16.00: MTK Budapest–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

18.30: Fehérvár FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

November 24., vasárnap

13.00: Paksi FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

15.30: Ferencvárosi TC–DVTK (Tv: M4 Sport)

17.45: DVSC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+)