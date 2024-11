Háromgólos hátrányból állt fel a Ferencváros, döntetlen a Diósgyőr ellen

NB I

14. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3–3

Budapest, Groupama Aréna. 8723 néző. Vezette: Karakó Ferenc

Gólszerző: Varga B. (42.), Rommens (68.), Abu Fani (70.), ill. Acolatse (7.), Huszár (19.), Bényei (41.)

Egy félidő alatt három gólt kapott a Ferencváros hazai pályán. A vendégek talán nem is álmodoztak arról, hogy a szünet előtt háromszor is Dibusz Dénes kapujába juttatják a labdát, még akkor sem, ha a háromból kettőhöz jókora szerencse (is) kellett. Az elsőnél Elton Acolatse jobbal próbálkozott, végül ballal perdítette a labdát a kapuson túlra, ne szépítsük, a holland légiós gyakorlatilag nem találta el a labdát, ami így vált védhetetlenné. Ha a mozdulat tudatos, az idény legpimaszabb gólja születik, így azonban az egyik legszerencsésebb lett. A diósgyőri Acolatse olyan napot fogott ki, amikor sikertelen próbálkozásai is gólt értek, a második találat előtt el akarta húzni a labdát Dibusz Dénes mellett, csakhogy hosszan tette, ami így éppen jó lett a 19 éves Huszár Marcellnek.

A harmadik vendéggól azonban annál szebb volt.

Bényei Ágoston élete egyik legjobban eltalált kapáslövésével háromgólos előnyhöz juttatta a Diósgyőrt, de aztán jött Varga Barnabás, aki idénybeli harmadik gólját szerezve szépített. Pascal Jansen nem sokat várt a cserékkel, a második félidőre pályára küldte Cristian Ramírezt, Ibrahim Cissét, s Varga Barnabás mellé Matheus Saldanhát is. A zöld-fehérek megkezdték a diósgyőri kapu rohamozását, előbb Kristoffer Zachariassen, majd Matheus Saldanha szerezhetett volna gólt, a 68. percben Philippe Rommens azonban nem hibázott, néhány másodperccel később pedig a nem a fejjátékáról híres Mohammad Abu Fani bólintotta a labdát a kapuba – hat diósgyőri védő között. Sejteni lehetett, hogy a DVTK-nak nem lesz egyszerű dolga a második félidőben: érkeztek a beadások jobbról és balról is a kapu előterébe, a hazaiak mindent bevetettek, hogy a diósgyőri kapuban álló – egyébként remekül védő – Artem Odincov még egyszer kapituláljon. Matheus Saldanha a hajrában a kapuba sodorta a labdát, Karakó Ferenc játékvezető elsőre megadta a találatot, a VAR azonban érvénytelenítette, a brazil csatár lesen volt.

Remek mérkőzést játszott tehát a két csapat, a látottak alapján alighanem mindkét oldalon erős lehetett a hiányérzet, hiszen a DVTK háromgólos előnyről sem nyert a Groupama Arénában, az FTC pedig hiába egyenlített, a szépítés után a fordítás már nem sikerült.

ÖSSZEFOGLALÓ