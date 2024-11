Dombi Tiborért is hajtanak a Debrecen futballistái

Nagy lökést adhat a Debreceni VSC-nek a Ferencváros elleni múlt heti pontszerzés. A hajdúságiak sorozatban négy szerzett gól nélkül elveszített tétmérkőzés után utaztak a Groupama Arénába, ahol 2–2-es döntetlent értek el úgy, hogy a hazaiak csak a 85. percben egyenlítettek. A címvédő otthonában szerzett egy pont az előzmények ismeretében kimondottan értékes, a DVSC megmutatta, sokkal több van a csapatban, mint amit az utóbbi hetek eredményei sugallnak. Ferenczi János gólpasszal vette ki a részét a sikerrel felérő döntetlenből, és úgy érzi, a múlt heti csata jó hatással volt az együttesre.

„Nagyon jót tett nekünk a Ferencváros elleni mérkőzés, abban a hangulatban a döntetlen nekünk győzelemmel ért fel – mondta lapunknak a kétszeres válogatott balhátvéd. – Sokkal kellemesebb volt így készülni, az edzések is jobb hangulatban teltek. Mindenkin érződött, nagyobb önbizalommal végzi a feladatokat és magabiztosabban várja a hétvégi találkozót. Nehéz lesz a Győr ellen, itthon elvárás, hogy győzzünk, ezért nagyobb lesz a nyomás, mint a múlt héten a Fradi ellen.”

A Debrecen augusztus elején 3–0-ra nyert a Győr otthonában, azóta csak a Zalaegerszeget győzte le (3–1), és kieső helyről várja a hétvégi találkozót. A nyári összecsapás óta két edzőváltás is volt a Lokinál, Szrdjan Blagojevicset Máté Csaba váltotta, jelenleg pedig megbízott szakvezetőként Dombi Tibor irányít. Úgy tudni, a jövő héten bejelentik az új edző érkezését, azt viszont továbbra sem lehet tudni, ki ül le a kispadra.

„Én is csak a sajtóból értesültem a jelöltekről, nem tudom, ki lesz az edző, egyelőre nem is foglalkozom vele – mondta Ferenczi János. – Dombi Tibor nagyon sokat segít mindenkinek, miatta is összefogtunk, érte is küzdünk. Szeretnénk megmutatni, hogy többre vagyunk képesek, győzni akarunk a Győr ellen, hogy elkezdjük a felzárkózást. Az augusztusi mérkőzésből nem érdemes kiindulni, azóta jelentősen kicserélődött a győriek kezdőcsapata. Masszív, jó együttes az ellenfél, de ha nyerünk, az újabb lendületet és önbizalmat ad a folytatásra.”

A debreceniek abban is bízhatnak, hogy az ETO emberemlékezet óta nem nyert élvonalbeli mérkőzést a Hajdúságban. Legutóbb húsz évvel ezelőtt, 2004 augusztusában volt rá példa, akkor Stark Péter, Vincze Ottó és Jäkl Antal góljával győztek 3–1-re a győriek, míg a DVSC-nél csereként kapott lehetőséget a mostani megbízott edző, Dombi Tibor.

NB I

13. FORDULÓ

13.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Debreceni VSC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!