Belényesi Csaba: Együtt kerültünk a gödörbe, együtt is kell kimásznunk!

NEM TÖRTE MEG rettentő sorozatát a Kecskeméti TE, a csapat sorozatban kilenc (!) bajnokin szenvedett vereséget, a lila-fehérek legutóbb három hónapja, az ETO FC Győr ellen nyertek (2–1). Az első öt mérkőzésen még a sikeredző Szabó István ült a kispadon, az utóbbi négy összecsapáson pedig az őt váltó Gera Zoltán.

„Pályafutásom során még sosem fordult elő, hogy kilencszer kapjak ki a csapatommal egymás után, talán négy-öt kudarc jött sorozatban – mondta lapunknak Belényesi Csaba, a KTE harmincéves belső védője. – Nem elég, hogy kilenc meccs óta nem nyertünk, még pontot sem gyűjtöttünk. Nagyon rosszul érint minket ez a negatív sorozat, de a futballban az a jó, hogy szinte minden hét végén ott az újabb lehetőség a javításra. Védőként különösen fájó, hogy sok gólt kapunk, összesen huszonötöt, a legtöbbet az NB I-ben, de együtt kerültünk ebbe a mély gödörbe, együtt is kell kijönnünk belőle! Nagyon fontos, hogy ebben a szituációban sem estünk össze, van bennünk tartás és a csapategység sem bomlott meg – sőt! Még jobban összezárt az öltöző, nem szidjuk, hanem buzdítjuk egymást, próbálunk pozitívak maradni. Persze nem azt mondom, hogy remek hangulat van az öltözőben, de előre akarunk nézni, nincs más út. Próbáljuk megfejteni, mi lehet a legfőbb gond, miért nem jönnek az eredmények; az egészen biztos, hogy a helyzetkihasználásunkon javítani kell, s nekünk a hátsó sorban is jobb teljesítményt kell nyújtanunk. Hihetetlen, hogy csupán egy bajnokit, még a Fehérvár elleni meccset fejeztük be kapott gól nélkül az első fordulóban… A szerencse sem áll mellettünk, tényleg minden labda kifelé pattan.”

A Kecskemét az utolsó helyen szerénykedik a tabellán öt szerzett ponttal, a már bennmaradó ZTE FC tizenkettőt gyűjtött, ráadásul egy bajnokival kevesebbet is játszott. A KTE sorsolása nem könnyű, hiszen ebben az évben háromszor lép pályára idegenben (Debrecen, ETO FC Győr, Újpest), s egyszer otthon, a Diósgyőr ellen.

„Egyelőre a Debrecen elleni bajno­kira koncentrálunk, nyugodtan mondhatjuk, élet-halál meccs vár ránk. Nem lehet mellébeszélni, sorra kell nyerni ahhoz, hogy reális esélyünk legyen benn maradni. A játékrendszerünk nem változott, de Gera Zoltán irányítása mellett azért minimális különbségek vannak, ami természetes, hiszen minden edző más és más. Nem kérdés, a télen szükség lesz erősítésre. A rúgott góljaink száma mindössze hét, ez nagyon alacsony, sokkal hatékonyabbnak kell lennünk. Meglátjuk, mit hoz a jövő, mindent megteszünk, hogy az NB I-ben maradjunk.”

Ebben az évben már nem segíthet a csapatnak Vágó Levente, a középpályás a Ferencváros elleni (0–1) múlt heti bajnokin sérült meg, miután összefejelt Eldar Civiccsel. A kecskeméti futballistát kórházba szállították, s járom­ívtörést állapítottak meg az orvosok, megműtötték, a tervek szerint a januári felkészülésre térhet vissza.

NB I

14. FORDULÓ

November 23., szombat

13.30: Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

16.00: MTK Budapest–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

18.30: Fehérvár FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

November 24., vasárnap

13.00: Paksi FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

15.30: Ferencvárosi TC–DVTK (Tv: M4 Sport)

17.45: DVSC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 11 8 2 1 19–8 +11 26 2. Paksi FC 12 7 2 3 24–16 +8 23 3. Puskás Akadémia 12 7 2 3 20–14 +6 23 4. MTK Budapest 12 7 1 4 20–13 +7 22 5. Diósgyőri VTK 13 6 4 3 15–14 +1 22 6. Újpest FC 13 5 4 4 17–12 +5 19 7. Fehérvár FC 13 4 3 6 19–21 –2 15 8. Nyíregyháza Spartacus 13 4 3 6 17–21 –4 15 9. ETO FC Győr 12 3 5 4 14–16 –2 14 10. Zalaegerszegi TE 12 3 3 6 16–19 –3 12 11. Debreceni VSC 12 2 3 7 15–24 –9 9 12. Kecskeméti TE 13 1 2 10 7–25 –18 5