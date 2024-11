Az NB I-ben a DVTK lenne az első csapat, amelyik kétszer is megveri idén az FTC-t

A válogatott szünet után egy kétnapos fordulóval folytatódik a labdarúgó NB I. A 14. kör szombati kiemelkedő mérkőzése a Fehérvár és az Újpest 125. bajnoki összecsapása, előtte kora délután a Nyíregyháza a Puskás Akadémiát, majd az MTK a nyolc forduló óta veretlen, újonc ETO FC Győrt fogadja. Vasárnap az általában gólokban gazdag Paks–Zalaegerszeg találkozóval indul a program, majd a listavezető Ferencváros azt a Diósgyőrt látja vendégül, amelytől egyszer már kikapott ebben a naptári évben. Ha a DVTK nyer, az első csapat lesz, amelyiknek idén az NB I-ben kétszer is sikerül legyőznie az FTC-t. A forduló a kiesésre álló két alföldi együttes, a DVSC és a KTE találkozójával zárul. A házigazda Lokinál most mutatkozik be az új vezetőedző, Nestor El Maestro, míg az ellenfél először szerezne pontot Gera Zoltán irányításával.

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 14. FORDULÓJA ELÉ SZOMBAT NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC ♦ Ezt a mérkőzést eredetileg augusztusban játszották volna Nyíregyházán, de akkor a Konferencialigában érdekelt felcsúti klub vezetősége a túl sűrű menetrend miatt kérte a pályaválasztói jog felcserélését. ♦ Mindössze 3-szor találkoztak az élvonalban, a mérleg 1 nyíregyházi győzelem, 2 Puskás Akadémia-diadal, 3–5-ös gólkülönbség. A felcsúti odavágón Komáromi György, Jonathan Levi és Jakub Plsek góljaival 3–1-re nyertek a hazaiak. ♦ A szabolcsi városban csupán a 2014–2015-ös bajnokságban csaptak össze az NB I-ben, és Tischler Patrik góljával úgy győztek 1–0-ra a felcsútiak, hogy a végén 35 percet emberhátrányban játszottak. ♦ A 2016–2017-es évadban az NB II-ben meccseltek, Nyíregyházán 2–0-ra, majd otthon 3–1-re nyert a Puskás Akadémia. ♦ A Szpari legutóbb hazai pályán 2–0-ra megverte az MTK-t, és ezzel véget vetett a négymeccses nyeretlenségi sorozatának (2 iksz, 2 vereség). Odahaza most először nem kapott gólt ebben a bajnokságban. ♦ A Puskás Akadémia négyfordulós veretlenségi szériája (2 győzelem, 2 iksz) szakadt meg legutóbb Zalaegerszegen (2–4), és először kapott háromnál több gólt ebben a bajnokságban. Előzőleg még tavaly augusztusban, Kecskeméten szedett be ugyanennyit (1–4). ♦ A Nyíregyháza pontjainak közel háromnegyedét, 15-ből 11-et otthon gyűjtött be. A mérlege pályaválasztóként 3 győzelem, 2 iksz és 1 vereség (október 5-én 0–2 a Diósgyőr ellen). ♦ A felcsútiak ősszel házon kívül hullámzó teljesítményt nyújtanak és még egyszer sem ikszeltek, 3 vereség mellett 2-szer nyertek: a nyitányon Újpesten 2–1-re, majd októberben Kecskeméten 3–0-ra.

MTK BUDAPEST–ETO FC GYŐR ♦ 1937 óta ez lesz a 135. élvonalbeli bajnokijuk, és a kék-fehérek eddig több mint másfélszer annyi diadalt arattak: az örökmérleg ugyanis 62 MTK-siker, 33 döntetlen, 39 ETO-győzelem. ♦ A fővárosiak az NB I-ben 2007 májusától több mint 7 éven át képtelenek voltak legyőzni a győrieket (5 döntetlen, 7 vereség), a legutóbbi 3 NB I-es találkozójukat viszont egyaránt 2–1-re a kék-fehérek nyerték meg. Augusztusban az ETO Parkban az MTK mindkét gólját tizenegyesből Bognár István lőtte. ♦ 2017 és 2023 között összesen 5-ször mérkőztek meg az NB II-ben, és a párharc ott kiegyenlített csatát hozott: mindkét csapat 2-szer győzött, 1-szer pedig ikszeltek. ♦ Az MTK otthonába eddig többnyire kikapni jártak a győriek, hiszen a 68 alkalomból 45-ször vesztesen tértek haza. Emellett 16-szor harcoltak ki döntetlent és mindössze 7-szer tudták hazavinni mind a három pontot (1946-ban kétszer – először az Üllői útról – , majd 1983-ban, 1997-ben, 2001-ben, 2012-ben és 2013-ban). A máig utolsó budapesti NB I-es találkozójukat 2015 áprilisában a régi Bozsik-stadionban 2–1-re a kék-fehérek nyerték. ♦ Egy négyes győzelmi széria után az előző 2 fordulóban már csak 1 pontot tudott szerezni az MTK: ikszelt odahaza a ZTE-vel (1–1), majd két hete alulmaradt az újonc Nyíregyháza otthonában (0–2). ♦ Az ETO legutóbb Eneo Bitri 89. percben lőtt góljával csípett meg egy pontot Debrecenben (2–2), így zsinórban harmadszor játszott döntetlent a bajnokságban. Borbély Balázs együttese már 8 bajnoki mérkőzés óta nem kapott ki (3 győzelem, 5 iksz), ez a leghosszabb veretlenségi sorozat most az NB I-ben. ♦ Bár a kék-fehérek 3–1–1-es mérleggel csak nyolcadikok a hazai tabellán, de holtversenyben a legkevesebb mérkőzést játszották vendéglátóként, csupán ötöt. Az egyetlen otthoni vereségüket az FTC-től szenvedték el (1–3). ♦ A győriek hármas egálban a második legkevesebb gólt kapták idegenben, 6 meccsen mindössze 7-et. Az előző 4 idegenbeli találkozójukból három döntetlen lett.

FEHÉRVÁR FC–ÚJPEST FC ♦ 1968-tól kezdődően a 125. bajnoki összecsapásuk következik, az örökmérleg enyhe fehérvári fölényt mutat: 51 Vidi-győzelem, 26 döntetlen, 47 újpesti diadal, A meccsenkénti gólátlag elég magas, 2.96. ♦ A párharc első és negyedik évtizedében az újpestiek domináltak, majd 2009 és 2021 között a fehérváriak évei jöttek, hiszen 22-szer győztek, miközben a fővárosiak csak 4-szer. Az előző három év aztán ismét a lila-fehéreké volt, hiszen a legutóbbi 11 tétmeccsükből 8-at megnyertek – köztük a 2021-es kupadöntőt – és csak egyet vesztettek el, tavaly novemberben a Sóstói Stadionban 2–1-re. Az Újpest augusztusban 4–1-re lelépte a Vidit, ősszel egyedül ellene tudott 3-nál többször betalálni. ♦ A fehérváriak pályaválasztása mellett 62 bajnoki találkozójuk volt, ezekből 30-at a vendéglátók nyertek meg, 17-szer ikszeltek, az újpestiek 15-ször diadalmaskodtak. 2008 óta a lila-fehérek NB I-es meccsen mindössze háromszor tudtak győzni Fehérváron, ebből kétszer 2022-ben (2–1 és 1–0). Legutóbb, tavaly novemberben hátrányból felállva 2–1-re nyertek a piros-kékek. A győztes gólt az akkor csereként beálló – most már az újpestieket erősítő – Mamoudou Karamoko első labdaérintéséből a 89. percben lőtte. ♦ Ellentétes a két csapat útja mostanában: miközben a Fehérvár az előző 8 bajnokiján egyszer sem ikszelt (3 győzelem, 5 vereség), addig az Újpest 4-szer is, ráadásul 3-szor 0–0-t játszott, például az előző fordulóban otthon a Pakssal. ♦ A lila-fehérek a legutóbbi 9 bajnokijukból csak egyet veszítettek el: 3 körrel ezelőtt az MTK otthonában (1–4). ♦ A Vidi a 15 pontjából 13-at otthon gyűjtött be, 4 győzelme mellett a ZTE-vel ikszelt (1–1) és csak a Pakstól szenvedett vereséget (1–2) – előbbi ellen a ráadásban egyenlített, utóbbival szemben viszont a 96. percben kapott góllal maradt alul. ♦ A Fehérvár otthon legutóbb 6–1-re ütötte ki a KTE-t, ez holtversenyben a bajnokság eddigi legnagyobb különbségű győzelme. Ennek köszönhetően a hazai tabellán most a piros-kékek állnak a legtöbb szerzett góllal (14) és a legjobb gólkülönbséggel (+9). ♦ Az Újpest vendégként eddig közepesen teljesített, a mérlege 2 győzelem, 1 döntetlen, 3 vereség. A KTE és a ZTE otthonában tudott nyerni, legutóbb értékes 1–1-et ért el Felcsúton.

VASÁRNAP PAKSI FC–ZALAEGERSZEGI TE FC ♦ A 3. fordulóban a Zalaegerszeg otthon 3–1-re megverte a kupamenetelés miatt fáradtabb tolnaiakat, és az addig teljesen kiegyenlített örökmérleg ezzel a sikerrel billent a kék-fehérek felé: 9 paksi diadal, 9 iksz, 10 ZTE-győzelem. Ebben a párosításban nem fukarkodnak a csapatok a gólokkal, az átlag ugyanis kiemelkedően magas, 3.86 meccsenként. ♦ 2023-ban a Paks veretlen maradt a ZTE-vel szemben (2 győzelem, 1 döntetlen), ebben az évben viszont fordult a kocka, és háromból egyszer sem tudta legyőzni a zalai csapatot (1 iksz, 2 vereség). ♦ Tizenkétszer csaptak össze úgy, hogy a tolnai zöld-fehérek voltak a házigazdák, ezeknek pontosan a fele, 6 találkozó zárult az atomvárosiak győzelmével. A ZTE csak 3-szor tudott nyerni, 2008-ban Pécsen 3–0-ra, Pakson pedig 2010-ben 2–1-re, majd idén februárban 1–3-ról fordítva 4–3-ra – pedig a legutóbbi mérkőzés előtt a Paks vezette a táblázatot. ♦ A tolnai csapat a DVTK elleni, meglepő hazai 3–4 után az előző körben Kovácsik Ádám kapus hatalmas bravúrjainak jóvoltából kihúzta 0–0-val Újpesten, így már 2 forduló óta nyeretlen, 10 ponttal mégis vezeti az ötmeccses formatabellát. A május 5-i kecskeméti bajnoki óta először fordult elő újra, hogy nem esett gól Bognár György csapatának mérkőzésén. ♦ A ZTE ötmeccses nyeretlenségi szériáját (2 iksz, 3 vereség) zárta le azzal, hogy az előző fordulóban 4–2-re felülmúlta a Puskás Akadémiát. Ezt megelőzően bajnokin legutóbb április 5-én az 5–1-es újpesti sikere alkalmával szerzett háromnál több gólt. ♦ A tolnaiak őszi otthoni mérlege 5 győzelem és 1 vereség, legutóbb a Diósgyőr zsinórban 7 diadal után fosztotta meg hazai veretlenségétől Windecker Józseféket. ♦ A ZTE a május eleji mezőkövesdi sikere óta nyeretlen idegenben, 3 vereség mellett úgy hozott el egy-egy pontot Fehérvárról, Nyíregyházáról és legutóbb az MTK-tól, hogy mind a három ellenfele a hajrában egyenlített. A 75. perc után Márton Gábor együttese kapta a legtöbb gólt a mezőnyben, összesen 8-at.

FERENCVÁROSI TC–DIÓSGYŐRI VTK ♦ Kettős jubileumot ünnepelhetnek vasárnap a zöld-fehérek. A Nemzeti Labdarúgó Archívum kimutatása szerint a vasárnapi lesz a Ferencváros történetének 3200. élvonalbeli mérkőzése, a csapatkapitány Dibusz Dénesnek pedig a 25. DVTK elleni bajnokija, amellyel klubrekorder. ♦ 1940 óta 108-szor csaptak össze az élvonalban, az örökmérleg a ferencvárosiak nagy fölényét mutatja: 70 FTC-siker, 17 döntetlen, 21 diósgyőri győzelem. A döntetlen mostanában nem jellemző ebben a párosításban, legutóbb 2017 áprilisában, a Groupama Arénában fordult elő (1–1), azóta 13-szor nyertek a zöld-fehérek – augusztusban Ben Romdan duplájával 2–0-ra – és csak 3-szor a miskolciak. ♦ A DVTK 57 kísérletből csupán ötször tudta idegenben legyőzni a Ferencvárost: 1941-ben (0:1), 1972-ben (0–1), 1998-ban (3–4), 2009-ben (0–3-mal igazolták a 69. percben 1–3-as állásnál félbeszakadt találkozót) és 2021-ben (0–1). Házigazdaként 44-szer diadalmaskodtak a zöld fehérek, 8-szor pedig egy pontot vittek el a diósgyőriek, legutóbb a már említett, 2017 tavaszán rendezett meccsen. A máig utolsó Üllői úti találkozójukon, idén áprilisban 2–1-re győztek a fővárosiak. ♦ Az FTC 4 forduló óta veretlen (2 győzelem, 2 iksz), és 2024-ben bajnoki meccsen csak kétszer kapott ki: májusban már biztos aranyérmesként a Diósgyőr (0–2), majd októberben a Paks otthonában (1–3). Mivel az utóbbival idén már nem találkozik, így a DVTK lehet az egyetlen olyan magyar csapat, amelyiknek ebben az évben bajnoki találkozón kétszer is sikerül legyőznie a Ferencvárost. ♦ A Diósgyőr az előző 3 fordulóban nem talált legyőzőre és ezalatt 7 pontot gyűjtött, ami a legtöbb a mezőnyben. Legutóbb október 19-én, hazai pályán az MTK-val szemben maradt alul (0–2), az előző 10 bajnokin ez az egyetlen veresége. ♦ A Ferencváros ősszel odahaza még nem veszített az NB I-ben, 5 győzelem után legutóbb 2–2-re végzett a Debrecennel. A Groupama Arénában több mint egy éve, a 2023. november 12-i, Fehérvár elleni 0–1 óta veretlen. ♦ A DVTK idegenbeli mérlege 3 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség, látogatóként a 14. forduló kezdetéig csak az MTK zsebelt be több pontot nála. Az előző 5 vendégfellépésén nem kapott ki, felváltva nyert, illetve ikszelt. Ha a sorminta folytatódik, most egy döntetlennek kellene következnie. A szerb-angol Nestor El Maestro személyében már a negyedik tréner irányítja ősszel a Debreceni VSC-t (Fotó: DVSC/Facebook) DEBRECENI VSC–KECSKEMÉTI TE ♦ Eddig 21 élvonalbeli összecsapása volt a kiesésre álló két csapatnak, az örökmérleg a debreceniek jelentős fölényét mutatja, 11 Loki-győzelem, 6 döntetlen, 4 KTE-siker. ♦ A DVSC a KTE ellen 2011 nyara óta lejátszott 15 NB I-es mérkőzéséből – 8 győzelem és 6 iksz mellett – csak egyet veszített el. Az augusztusi odavágón úgy végeztek 1–1-re, hogy Ferenczi János kiállítása miatt a kecskemétiek a 62. perctől emberelőnyben játszottak. ♦ A Debrecenben lejátszott 11 első osztályú bajnokiból 8-at nyertek meg a házigazdák, 2 döntetlen és a tavaly márciusi, egyetlen kecskeméti siker mellett (1–2). Az Oláh Gábor utcai pályán mind az 5 alkalommal a Loki nyert, az új Nagyerdei Stadionban azonban már szoros a mérleg: 2 hazai győzelem, 2 iksz, 1 KTE-diadal. ♦ A DVSC a beugró vezetőedzővel, Dombi Tiborral az FTC után az ETO-val is úgy végzett 2–2-re, hogy előbb fordítani tudott, majd a hajrában újabb gólt kapott, ezért mind a kétszer be kellett érnie az egy ponttal. Mivel előtte Máté Csabával sorozatban 5 bajnokit vesztett, így a nyeretlensége már 7 mérkőzés óta tart. EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2024–2025-ÖS IDÉNYÉBEN 2024. augusztus 26.: DVSC – Szrdjan Blagojevics helyett ideiglenesen Dombi Tibor

2024. szeptember 1.: DVSC – Dombi Tibor helyett Máté Csaba

2024. október 15-16.: Kecskeméti TE – Szabó István helyett Gera Zoltán

2024. október 27.: DVSC – Máté Csaba helyett ideiglenesen Dombi Tibor

2024. november 11.: DVSC – Dombi Tibor helyett Nestor El Maestro ♦ A KTE ellen már az a 41 éves, belgrádi születésű, de angol állampolgársággal is rendelkező Nestor El Maestro dirigálja a debreceni gárdát, aki vezetőedzőként korábban szlovák, osztrák, szaúdi, török és bolgár csapatokat irányított, és a 167 tétmérkőzésén összességében 1.77-es pontátlagot ért el. Eddig 5-ször győzelemmel indított és csak 1-szer vereséggel. ♦ A Kecskemét az FTC ellen már zsinórban a kilencedik bajnoki vereségét szenvedte el (0–1), ebből a negyediket Gera Zoltánnal a kispadon. Igaz, hogy nagyon közel volt a pontszerzéshez, hiszen Tosin Kehinde a 85. percben talált be a kapujába. A lila-fehérek élvonalbeli történetében még sosem volt példa ilyen hosszú kudarcszériára, az NB I-ben pedig legutóbb a 2019–2020-as idényben a Kaposvár produkált hasonlót. ♦ A Loki otthoni mérlege 1 győzelem, 1 iksz, 3 vereség, ezzel utolsó a hazai tabellán és a legtöbb gólt kapta a mezőnyben, 12-t. ♦ A KTE mind a 6 idegenbeli bajnokiját vereséggel zárta, a legkevesebb gólt szerezte (3) és a Vidivel egálban a legrosszabb a gólkülönbsége (–11). A 14. FORDULÓ PROGRAMJA

SZOMBAT

13.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC, vezeti: Csonka Bence (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: MTK Budapest–ETO FC Győr, vezeti: Derdák Marcell (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Fehérvár FC–Újpest FC, vezeti: Bogár Gergő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

13.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Debreceni VSC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n! AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 11 8 2 1 19– 8 +11 26 2. Paksi FC 12 7 2 3 24–16 +8 23 3. Puskás Akadémia 12 7 2 3 20–14 +6 23 4. MTK Budapest 12 7 1 4 20–13 +7 22 5. Diósgyőri VTK 13 6 4 3 15–14 +1 22 6. Újpest FC 13 5 4 4 17–12 +5 19 7. Fehérvár FC 13 4 3 6 19–21 –2 15 8. Nyíregyháza Spartacus 13 4 3 6 17–21 –4 15 9. ETO FC Győr 12 3 5 4 14–16 –2 14 10. Zalaegerszegi TE 12 3 3 6 16–19 –3 12 11. Debreceni VSC 12 2 3 7 15–24 –9 9 12. Kecskeméti TE 13 1 2 10 7–25 –18 5