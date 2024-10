Paks: Kovácsik Ádám négy évet várt a nagy sikerre

Aligha álmodhatott szebb bemutatkozásról Kovácsik Ádám: a Paks labdarúgójaként október 6-án, a Ferencváros ellen lépett pályára először az NB I-ben, és több bravúros védést is bemutatva segítette csapatát 3–1-es győzelemhez! A 33 esztendős, egyszeres válogatott kapust azt követően szerződtette az előző idényben ezüstérmes, Mol Magyar Kupa-győztes klub, hogy Szappanos Péter Szaúd-Arábiába, az Al-Fateh csapatába igazolt, három bajnokin, a Puskás Akadémia (2–1), az ETO FC Győr (1–2) és a Fehérvár (2–1) ellen a kispadon ült, majd amikor Bognár György vezetőedző először lehetőséget adott neki, bizonyította, kiemelkedő teljesítményre képes.

„A meccs utáni napokban többször is lepörgettem magamban a Ferencváros elleni meccsünket, de aztán igyekeztem lezárni, hiszen sosem jó, ha az ember beleragad a történtekbe – mondta lapunknak Kovácsik Ádám. – Az biztos, hogy ennél jobb bemutatkozást nem remélhettem, ami a legfontosabb, legyőztük a Fradit, sok lövés érkezett a kapunkra, és jó pillanatokban védtem nagyokat. Miután nyáron eljöttem Mezőkövesdről, sokáig nem volt csapatom, de a III. Kerületnél nagyon rendesek voltak, lehetőséget adtak az edzésre, én pedig hittem benne, ha belerakom a munkát az egyéni felkészülésbe is, azt idővel visszakapom. Visszagondolva a történtekre nyilván örülök, hogy így alakult a sorsom, de amikor teltek a napok, hetek, hónapok, és azokban a klubokban, amelyekről azt gondoltam, lehet esélyem, mégis mást választottak, egyre többször elgondolkodtam rajta, miért nem kellettem ide vagy oda. Ha akkor valaki azt mondja, az előző idény ezüstérmese, a bajnokság második legjobb csapata hív, amelyben csakis magyar játékosok vannak az öltözőben, csukott szemmel aláírtam volna.”

Kovácsik Ádám sokáig biztos pontnak számított a Videotonban, négy idény alatt a lehetséges 132 bajnokiból 127-en védett, ám 2020 októberében egy Magyar Kupa-találkozón súlyos térdsérülést szenvedett, és megkezdődött a kálváriája… Két éve az akkor NB II-es ETO-hoz igazolt, tavaly nyáron pedig a Mezőkövesd Zsóry szerződtette, és bár a klub végül búcsúra kényszerült, tavasszal tíz meccsen is lehetőséget kapott.

„Nem kérdés, a kövesdi idény nem a karrierem csúcspontja, de kellett ahhoz, hogy most Pakson lehessek – folytatta Kovácsik Ádám. – Akinek kétségei voltak, az is láthatta, egészséges vagyok, lehet rám számítani, én pedig nagyon élvezem, hogy olyan csapathoz tartozom, amely képes legyőzni a Fradit, amelyben ilyen jó a közösség! Hogy mikor voltam ezt megelőzően a Ferencváros ellen győztes csapat tagja? Juhász Roland búcsúmeccsén, kétezerhúsz nyarán. Nem gondoltam volna, hogy a következő alkalomra több mint négy évet kell várnom. Már ment az idény, amikor Paksra kerültem, a címvédő elleni bajnoki csak egy volt a harmincháromból, bár kétségtelenül jól sikerült a bemutatkozásom. Úgy vagyok vele, felszálltam a vonatra, fenn is akarok maradni, azaz, szeretnék minél több mérkőzésen védeni. Szombaton Debrecenbe megyünk, és mert a DVSC az utóbbi három bajnokiját elvesztette, feszült találkozóra számítok. Mindig szerettem ott védeni, ha minden igaz, Debrecenben még nincs vesztes meccsem, és bár a Paks nem győzni jár a Lokihoz, nyerni akarunk. Ki kell használnunk, hogy az ellenfelünk gödörben van.”

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

SZOMBATON

15.00: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

13.00: Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.15: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Ferencvárosi TC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!