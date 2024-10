NB I: Paks–Ferencváros

NB I

9. FORDULÓ

Paksi FC–Ferencvárosi TC 2–0 (Osváth 2., Böde 35.) – élőben az NSO-n!

Paks, Paksi FC Stadion. V: Berke

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

♦ Telt ház előtt, kereken 40-edszer mérkőzik meg egymással bajnokin az előző pontvadászat második és első helyezettje. Eddig a ferencvárosiak több mint 3-szor annyi élvonalbeli találkozót nyertek meg, mint a tolnaiak, az örökmérleg ugyanis 22 FTC-siker, 10 döntetlen, 7 paksi diadal.

♦ Legutóbb, áprilisban az Üllői úton Adama Traoré 89. perces góljával 1–0-ra nyert a Fradi, így megszakadt az a sorozat, hogy 17 egymás elleni tétmérkőzésükön mindig legalább 3 gól született. Az előző 4 bajnokijukat felváltva nyerték meg – rendre az éppen aktuális hazai csapat bizonyult jobbnak.

♦ Érdekesség, hogy az FTC idegenben kevesebbszer – 8-szor – vesztett pontot a Paks ellen (a mérlege 11 győzelem, 3 döntetlen, 5 vereség), mint vendéglátóként, ahol 9-szer nem tudott nyerni ellene (11–7–2). Az atomvárosban az előző két alkalommal egyformán 3–2-re győztek a tolnaiak, előtte viszont sorozatban 4-szer a ferencvárosiak diadalmaskodtak.

♦ A két gárda legutóbb májusban, a Magyar Kupa döntőjében csapott össze és a Paks a 38. perctől emberhátrányban játszva, hosszabbítás után 2–0-ra nyert. Ezzel a tolnai gárda az egyetlen a hazai mezőnyben, amely az előző másfél évben tétmérkőzésen 3-szor is meg tudta verni a Ferencvárost!

♦ A Paksra továbbra is igaz, hogy minden őszi NB I-es meccsén rúgott is és kapott is gólt, az előző 4 bajnokiján pedig egyaránt 3 gól esett – háromszor Bognár György csapata nyert, míg egyszer – két fordulóval ezelőtt – az ETO győzött.

♦ Miközben a Tottenham elleni 1–2-vel a nemzetközi porondon már 6 találkozó óta nyeretlen az FTC, addig az NB I-ben 6 mérkőzés után is hibátlan. Utóbbihoz hasonlóan legutóbb két éve, Sztanyiszlav Csercseszovval rajtolt. Ennél is hosszabb győzelmi sorozattal pedig előtte a 2015–2016-os idényt kezdte, amikor Thomas Dollal a kispadon zsinórban 9 mérkőzést nyert meg az őszi idény elején, majd a 10. körben Felcsúton vesztett először pontokat (0–0).

♦ Az atomvárosiak az előző 5 otthoni bajnokijukat kivétel nélkül 2–1-re nyerték meg, ezekből kettőt még az előző, hármat pedig ebben a kiírásban. Előtte kétszer 1–2-re végeztek, így zsinórban már 7 olyan hazai találkozójuk zárult 3 góllal.

♦ A Fradi még csak két idegenbeli meccsen van túl, előbb 2–0-ra nyert Diósgyőrben, majd 3–1-re az MTK otthonában. Ebben a naptári évben 10 házon kívüli bajnokijából 9-et megnyert és egyedül a DVTK-tól kapott ki még májusban (0–2), amikor már bajnokként lépett pályára.

