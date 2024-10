A Paks győzelmével kialakult a Magyar Kupa a 32-es táblájának mezőnye

Bővebben hamarosan...

MAGYAR KUPA

A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

Mezőörs KSE (megyei I.)–Paksi FC 0–3 (Tóth B. 26., Ötvös 50., Gyurkits 78.)

Mezőörs, 1200 néző. Vezette: Molnár Attila (Szécsényi István, Aradi József)

MEZŐÖRS: Somogyi Cs. – Gergely (Roll, 83.), Papp Sz., Vári, Zámbó – Molnár T. (Végh T. 59.), Böröczki – Szántó M. (Nagy K., a szünetben), Tóth L., Kerékgyártó – Dávid (Simon A., a szünetben, Kreicz, 63.). Vezetőedző: Bohner Roland

PAKS: Simon B. – Kinyik, Lenzsér (Ötvös, 24.), Silye – Kovács K., Varga R., Mezei, Papp K. (Windecker, 61.) Földi (Horváth K., 72.) – Tóth B. (Pesti, 72.), Zimonyi (Gyurkits, 61.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Tóth B. (0–1) a 26., Tóth B. (11-esből, 0–2) az 50., Gyurkits (0–3) a 78. percben

MESTERMÉRLEG

Bohner Roland: – Az első félidőben tisztességesen helyt álltunk, bár voltak lehetőségeink akár az egyenlítésre is, a hatvanadik perc környékén elfáradtunk és kijött a két csapat közötti osztálykülönbség.

Bognár György: – Nagy koncentrációt igényelt csapatom számára a mérkőzés, nem becsültük le ellenfelünket. A szezonban eddig kevesebb lehetőséget kapó játékosokat is szerepeltettem, de azért Ötvös Bencét és Windecker Józsefet is pályára küldtem. Készülünk a Honvéd elleni kupameccsre.

A 32-es tábla programja

Október 29., kedd

20.00: Mezőkövesd (NB II)–Debreceni VSC

Október 30., szerda

12.30: Mosonmagyaróvár (NB III)–ETO FC Győr

12.30: BVSC-Zugló (NB II)–Újpest

12.30: Gödöllő (megyei I.)–Dorog (NB III)

12.30: ESMTK (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB II)

12.30: Tarpa (megyei I.)–Iváncsa (NB III)

12.30: Karcag (NB III)–Kecskeméti TE

12.30: Balatonalmádi (megyei I.)–Kisvárda (NB II)

12.30: Szentlőrinc (NB II)–Zalaegerszeg

17.00: Ajka (NB II)–Nyíregyháza

18.00: Tatabánya (NB II)–Puskás Akadémia

18.00: Szeged-Csanád GA (NB II)–MTK Budapest

18.30: FC Sopron (NB III)–Soroksár (NB II)

20.00: Fehérvár FC–DVTK

Október 31., csütörtök

12.30: Tiszafüred (NB III)–Ferencváros

Még nincs pontos időpontja

Budapest Honvéd (NB II)–Paks