Az NK Mariborban folytatja a Puskás Akadémia szélsője, Komáromi György – hivatalos

A klub tájékoztatása szerint a 22 éves játékos 2027 nyaráig szóló szerződést kötött a Mariborral, amely jelenleg a szlovén élvonal 4. helyén áll. Komáromi idén öt meccsen két gólt szerzett az NB I-ben, és 2019 óta már száz találkozón lépett pályára a felcsúti együttes színeiben a magyar élvonalban.

„Amikor hallottam a Maribor ajánlatáról, a projekt megismerése után beszéltem a szüleimmel, és habozás nélkül eldöntöttem, hogy a legnagyobb hagyományú szlovén klubban fogok szerepelni – idézte Komáromit a Maribor hivatalos honlapja. – Huszonkét évesen már száz meccsem van a magyar élvonalban, és úgy érzem, most már készen állok arra, hogy magasabb szinten is megmutassam a képességeimet. Válogatott szinten is van már némi tapasztalatom, eddig ötvenháromszor szerepeltem a junior-válogatottban és ott voltam a tizenhét éven aluliak világbajnokságán is. Meggyőződésem, hogy a Mariborral közösen el tudjuk érni a céljainkat, amelyekhez gólokkal és gólpasszokkal szeretnék hozzájárulni. Már megnéztem a csapat néhány meccset, és biztosíthatom a klub szurkolóit, hogy együtt sok szép dolgot fogunk elérni. Együtt!”

Tan Kesler, a Maribor futballprojektekért felelős igazgatója is elmondta a véleményét Komáromi érkezését követően: „Izgatottan várjuk, hogy bemutassunk egy olyan játékost, akit egy ideje már figyelemmel követünk. Komáromi egy rangos klubhoz fog csatlakozni, és úgy gondoljuk, hozzá tud majd tenni a csapathoz a bajnoki címért folytatott küzdelem során.”

Komáromi átigazolását a Puskás Akadémia is megerősítette hivatalos honlapján: „A transzfernek köszönhetően Sallai Roland játékjogának 2017-es értékesítése után Komáromi Györgyért kapta eddig klubunk a második legnagyobb összeget története során” – írták a közleményükben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Laros Duarte (Laros Michael D'Encarnacao Duarte, zöld-foki szigeteki-holland, FC Groningen – Hollandia)

Kölcsönbe érkezők: Kerezsi Zalán (Budapest Honvéd)

Kölcsönből visszatértek: Kocsis Dominik (Tiszakécskei LC), Major Marcell (Csákvár), Radics Márton (Mosonmagyaróvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Auerbach Martin (Budafoki MTE), Babós Levente (csákvári kölcsön után Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Batik Bence (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Corbu Marius (román-magyar, APOEL FC – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Ganbold Ganbayar (mongol, Komáromi FC – Szlovákia, kölcsön után végleg), Kern Martin (Sturm Graz – Ausztria), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Jevhenyij Kicsun (ukrán-magyar, Gyirmót FC Győr, kölcsön után végleg), Luciano Slagveer (holland-suriname-i, szabadon igazolható), Tóth Balázs (Fehérvár FC, kölcsön után végleg, onnan Blackburn Rovers – Anglia)

Kölcsönbe távozók: Bakti Balázs (Vasas-kölcsön után Zalaegerszegi TE FC), Bévárdi Zsombor (Budapest Honvéd), Dusinszki Szabolcs (román-magyar, ismét Csákvár), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Ominger Gergő (csákvári kölcsön után Fehérvár FC), Posztobányi Patrik (siófoki kölcsön után Mezőkövesd)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –