NS-infó: a Honvédtól távozó csatár visszatér korábbi csapatához

Kispesti szerződésbontása után Kundrák Norbert a héten már a soroksári stadionnál tűnt fel. Úgy tudjuk, tárgyalni érkezett, sőt, azóta az orvosi vizsgálatokon is átesett és hamarosan bejelenthetik a szerződtetését – már be is kapcsolódott a munkába a Lipcsei Péter vezetőedző irányította csapatnál.

A szakember számára nem ismeretlen a 25 éves Kundrák, aki 2018 januárjától másfél évet már futballozott Soroksáron, akkor a Ferencváros kölcsönjátékosaként. Eddigi legeredményesebb idénye is Soroksárhoz kötődik: a 2018–2019-es évadban 38 NB II-es meccsen 14 gólt szerzett. Azóta játszott Debrecenben az NB I-ben is, illetve futballozott az NB II-ben Szegeden, az előző idényt pedig a Honvédban töltötte.