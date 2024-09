NS-infó: a DAC újabb játékost nézett ki a Fradiból

A héten már jeleztük, hogy a Ferencvárosnál folynak tárgyalások több játékos mellett a Matheus Saldanha érkezésével létszámfölöttivé váló, legutóbb kölcsönben Izraelben szerepelt nigériai csatár, Fortune Bassey távozásáról is.

Azóta felvidéki forrásból megtudtuk, Bassey iránt a DAC érdeklődik, amely az elmúlt években több játékost is szerződtetett már a Ferencvárostól. Legutóbb a magyar U-válogatott Redzic Damir került a Fradiból Dunaszerdahelyre, először kölcsönbe, idén nyáron pedig kivásárolták szerződéséből a középpályást. Úgy tudjuk, Bassey is egy évre kölcsönbe kerülhet először a szlovák élvonalban szereplő csapathoz. Bassey 2022 januárjában érkezett az FTC-hez, de a Fradiban csak 21 tétmeccsen szerepelt (négy gólt szerzett), többször is kölcsönadták, legutóbb a Petah Tikvának, melytől nyáron visszatért, játszott három tétmeccsen a zöld-fehéreknél, most pedig ismét kölcsönadhatják.



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Kady Borges (Kady Iuri Borges Malinowski, brazil, FK Krasznodar – Oroszország), Stefan Gartenmann (dán, FC Midtjylland – Dánia), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, Corinthians – Brazília), Virgil Misidjan (suriname-i, Al-Tai – Szaúd-Arábia), Isaac Pappoe (ghánai, FC Aarau – Svájc), Philippe Rommens (belga, Go Ahead Eagles – Hollandia), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Partizan Beograd – Szerbia), Szalai Gábor (Lausanne-Sport – Svájc)

Kölcsönből visszatért: Fortune Bassey (nigériai, Hapoel Petah Tikva – Izrael), Gruber Zsombor (Zalaegerszegi TE FC), Mats Knoester (holland, Aarhus – Dánia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Farkas Ádám, Lestál Szilárd, Nemes Márton, Tóth Zalán

Kiszemeltek: –

Távozók: Myenty Abena (Leo Myenty Janna Abena, suriname-i, Szpartak Moszkva – Oroszország), Muhamed Besic (bosnyák-német, szabadon igazolható), Amer Gojak (bosnyák, NK Rijeka – Horvátország, szabadon igazolhatóként), Iyinbor Patrick (kecskeméti kölcsön után Vasas FC), ifj. Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország), Stjepan Loncar (bosnyák, Lech Poznan – Lengyelország), Marquinhos (José Marcos Costa Martins, brazil, Szpartak Moszkva – Oroszország), Samy Mmaee (belga-marokkói, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolhatóként), Redzic Damir (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Henry Wingo (amerikai, Toronto FC – Kanada, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Halmai Ádám (Soroksár), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Gaziantep – Törökország), Mergl Szabolcs (Soroksár, ismét kölcsönbe), Nagy Olivér (kecskeméti kölcsön után Soroksár), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Anderson Esiti (nigériai), Owusu Kwabena (ghánai)