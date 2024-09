A Diósgyőr nagy csatában legyőzte odahaza a Zalaegerszeget

NB I, 8. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 2–1 (Rakonjac 10., Szatmári 68., ill. Mim 55.)

Diósgyőr, DVTK Stadion, 4107 néző. V: Antal P.

Úgy kezdett a DVTK, ahogy azt a miskolci futballrajongók szeretik: az első tíz percben levegőhöz sem jutottak a ZTE FC játékosa, a vendégcsapat a kapuja elé szorult. Mi több, mire a fanatikusabb drukkerek igazán belelendültek a buzdításba, addigra Marko Rakonjac látványos fejessel juttatta a labdát a zalaegerszegi kapuba. Tíz perc alatt hátrányba került a ZTE, pedig Márton Gábor vezetőedző igyekezett taktikailag tartást adni a csapatnak: három belső védővel kezdett a ZTE, ám a nagy diósgyőri nyomás miatt, s mivel a hazai akciók rendre a széleken bontakoztak ki, ötvédősre módosult a hátsó alakzat. Ám a nagy lendülettel kezdő DVTK-t nem lehetett feltartóztatni, a jobb oldali vonal mellett Jurek Gábor, míg a balon Gera Dániel bontotta meg a vendégek védekezését, sőt a vezető gól is ez utóbbi oldalon vezetett akció eredménye volt. Csaknem húsz perc kellett ahhoz, hogy felébredjen a ZTE, ám Mim Gergely hiába varázsolta a labdát a tizenkilenc éves Dénes Vilmos elé, a hét meccsen két gólt jegyző csatár ezúttal a kifutó kapusba, Karlo Senticbe lőtte a labdát. A helyzet is jelezte, magára talált a vendégegyüttes, s ez némi óvatosságra intette Szatmári Csabáékat, ugyanakkor ez a félidő hajrájára némi félelmet is szült, és a 40. percben csaknem egyenlített a ZTE, azonban Sajbán Máté négy méterről a kapu fölé lőtte a labdát, két perccel később pedig Dénes Vilmos hatalmas lövése nyomán csupán centik hiányoztak a gólhoz.

Hogy mi történt szünetben a ZTE öltözőjében nem tudható, de az egerszegiek hatalmas elánnal estek a hazaiaknak, s ennek eredményeként remek akció végén az egyenlítés is összejött.A vendégek szemernyit sem vettek vissza a lendületből, sőt a gyors csatárok a középpályáról kapott, belőtt labdákkal rendre veszélyt teremtettek a hazai kapu előtt. Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője is érezte a veszélyt, ezért az egerszegi gól után hármas cserére határozta el magát, a második félidő elejére elszürkülő szélsők Gera Dániel és Jurek Gábor helyére Mohammed Rarszallát és Elton Acolatsét küldte pályára. Bejött a húzás, ugyanis a 68. percben újra vezetett a DVTK.

Szó se róla, jó kis meccs kerekedett a találkozóból, ugyanis a ZTE-t nem törte meg az, hogy újból hátrányba került, a kék-fehérek mentek előre, ráadásul Márton Gábor a hajrára bevetette a csapat legképzettebb játékosát, a sokáig sérült Yoan Croizet-t is, ám a diósgyőriek negoldották a rutinos francia légiós semlegesítését is. Jó iramú, eseményekben is gazdag összecsapást hozott a találkozó, a DVTK a győzelmének köszönhetően még jobban felzárkózott a tabellán, s a csapat kellő önbizalommal utazhat a következő bajnokira, a Nyíregyháza elleni keleti rangadóra, amelyre már különvonatot is szerveznek.