Ferencváros: távozik a válogatott középpályás

Úgy tudjuk, a 27 éves Amer Gojak megállapodott a Ferencváros vezetőivel jövő nyárig tartó szerződésének felbontásáról és hamarosan hazatérhet az NK Rijekához.

Erről ír mai cikkében a novilist.hr is, amely szerint az NK Rijeka csütörtökön, a horvátországi átigazolási időszak utolsó napján be is jelentheti Gojak szerződtetését. A bosnyák válogatott középpályás két év után távozik a Ferencvárostól, melynél 38 tétmeccsen három gólt szerzett, négy gólpasszt adott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Kady Borges (Kady Iuri Borges Malinowski, brazil, FK Krasznodar – Oroszország), Stefan Gartenmann (dán, FC Midtjylland – Dánia), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, Corinthians – Brazília), Virgil Misidjan (suriname-i, Al-Tai – Szaúd-Arábia), Isaac Pappoe (ghánai, FC Aarau – Svájc), Philippe Rommens (belga, Go Ahead Eagles – Hollandia), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Partizan Beograd – Szerbia), Szalai Gábor (Lausanne-Sport – Svájc)

Kölcsönből visszatért: Fortune Bassey (nigériai, Hapoel Petah Tikva – Izrael), Gruber Zsombor (Zalaegerszegi TE FC), Mats Knoester (holland, Aarhus – Dánia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Farkas Ádám, Lestál Szilárd, Nemes Márton, Tóth Zalán

Kiszemeltek: –

Távozók: Myenty Abena (Leo Myenty Janna Abena, suriname-i, Szpartak Moszkva – Oroszország), Muhamed Besic (bosnyák-német, szabadon igazolható), Amer Gojak (bosnyák, NK Rijeka – Horvátország), Iyinbor Patrick (kecskeméti kölcsön után Vasas FC), Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország), Marquinhos (José Marcos Costa Martins, brazil, Szpartak Moszkva – Oroszország), Samy Mmaee (belga-marokkói, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolhatóként), Redzic Damir (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Henry Wingo (amerikai, Toronto FC – Kanada, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Halmai Ádám (Soroksár), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Gaziantep – Törökország), Mergl Szabolcs (Soroksár, ismét kölcsönbe), Nagy Olivér (kecskeméti kölcsön után Soroksár), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Anderson Esiti (nigériai), Amer Gojak (bosnyák), Stjepan Loncar (bosnyák), Owusu Kwabena (ghánai), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Lokomotiv Moszkva – Oroszország)