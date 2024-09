Felkészülés: spanyol próbajátékossal a soraiban nyert a KTE

A KTE e héten igazolt új játékosai közül Berki Marcell és Rjaskó Mihály is kezdőként szerepelt a Szentlőrinc elleni edzőmeccsen és ott volt a csapatban a tesztelésre érkezett spanyol próbajátékos, Tófol Montiel is – derül ki a kecskemetite.hu tudósításából. A mérkőzés első helyzetét éppen utóbbi hagyta ki.

A meccs egyetlen gólja egy öngól volt: Kotula Máté beadására Lukács Dániel érkezett középen, de a labda a szentlőrinci Papp Csongorról pattant a kapuba.



„A mérkőzés elérte a célját – nyilatkozta csapata honlapjának a meccs után Szabó István, a KTE vezetőedzője. – A Szentlőrinc nem véletlenül vezeti az NB II-t, tele vannak rutinos, élvonalbeli tapasztalattal rendelkező játékosokkal is. A első félidő jó iramot hozott, taktikailag is elégedett voltam, új dolgokat is gyakoroltunk. A második félidőben már elég kevert csapattal játszottunk, nem mindenki a saját pozíciójában kapott szerepet, akadtak is kisebb megingások. Ettől függetlenül, amit játékidő terén elterveztünk, az megvalósult, nem mellesleg nyertünk is, ami mindig jót tesz azért az önbizalomnak. Hibák voltak, ezeket ki akarjuk javítani.”

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Kecskeméti TE–Szentlőrinc (NB II) 1–0

KTE: Varga B. – Nagy K., Rjaskó, Belényesi, Katona L., Kotula – Bocskay, Meszhi, Katona B., Montiel – Lukács. Csere: Kersák (k), Polyák, Vattay, Kovács K., Szabó A., Zeke, Vágó, Berki, Zsótér, Pálinkás.

Szentlőrinc: Gyurján – Szekszárdi T., Szekszárdi M., Dinnyés, Papp Cs., Medgyesi, Hajdú, Nagy R., Bőle, Tóth-Gábor, Rab. Csere: Héninger (k), Sebestyén, Tamás, Novák, Stifter, Keresztes, Helesh, Kiss-Szemán, Ambach, Bíró, Poór.

Gól: Papp Cs. (36. – öngól)