A Nyíregyháza védője úgy tartja, számukra a DVSC elleni lesz az év meccse

Ez több hagyományos bajno­kinál: szombaton a Nyíregyháza Spartacus a keleti rangadón telt ház előtt fogadja a DVSC-t. A szabolcsi megyeszékhelyen az első osztályban legutóbb több mint tíz éve, 2014. július 25-én találkozott a két csapat, a mérkőzés 1–1-es döntetlennel ért véget, a hazaiaknál Pekár László, a vendégeknél L’Imam Seydi volt eredményes. A Spartacus védője, Baki Ákos akkoriban még az MTK Budapest játékosaként az első lépéseket tette meg az élvonalban (négy NB I-es meccse volt), ám van sejtése arról, milyen hangulatban futballozhat.

„Mindenki nagyon várja a városban ezt az összecsapást, az ország keleti részén ennek ugyanolyan presztízse van, mint a Ferencváros–Újpest mérkőzésnek, de zalai gyerekként mondhatom a ZTE–Haladás párosítást is – mondta csapata pénteki edzése előtt Baki Ákos. – A Fehérvár FC elleni stadionavató után ismét telt ház lesz, a jó hangulat garantálva van, s az is érdekessé teszi a párharcot, hogy Máté Csabának ez lesz az első bajnokija a DVSC kispadján. Szeretnénk a saját futballunkat játszani, agresszívan letámadni az ellenfelet, meg akarjuk akadályozni, hogy a Loki elképzelése érvényesüljön. Három hét telt el az előző bajnokink óta, igaz, azóta a Magyar Kupában pályára léptünk a Vasas ellen. Az első félidőben az angyalföldiek jobbak voltak nálunk, aztán megmutattuk, miért is vagyunk jó csapat: amit szerettünk volna, elértük – továbbjutottunk.”

Való igaz, az Illovszky Rudolf Stadionban az első játékrészben az történt a pályán, amit a Vasas eltervezett, több góllal is vezethetett volna, ám a szünet után Eppel Márton egyenlített, a hosszabbítást követő tizenegyesrúgásoknál pedig senki, így Baki Ákos sem hibázott a Spartacusból. A következő lépést a sorozatban október végén majd Ajkán teheti meg Tímár Krisztián vezetőedző együttese, ám addig még a bajnokságban kell a lehető legtöbb pontot megszereznie.

„A szurkolóink minden meccsen nagyon sokat segítenek, ezt idegenben is tapasztaljuk, hazai pályán pedig hatványozottan igaz – folytatta Baki Ákos. – Számítottunk rá, hogy az NB I és az NB II között óriási a szakadék, ám jól kezdtük az idényt, legyőztük az ETO-t, aztán az MTK elleni meccsünk nem sikerült. Ezután élcsapatokkal játszottunk, az előző bajnokság első négy helyezettjével, úgy érzem, fordulóról fordulóra vesszük fel a ritmust. Az elsődleges cél a bennmaradás kiharcolása, ha az megvan, tovább lehet tervezni. Most nekünk az év meccse következik, a szurkolók és mi is nagyon várjuk, csak az a fontos, hogy itthon tartsuk a három pontot!”

NB I

7. FORDULÓ

14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n