A diósgyőri Gera Dániel nagy csatára számít a lila-fehérek ellen

Remek hangulatú mérkőzések lesznek a hétvégén: a Nyíregyháza–Debrecen keleti rangadóra napokkal ezelőtt elkelt minden jegy, de a légkör Újpesten is hasonlóan forró lehet. A lila-fehérek ismét maguk mögött tudhatják a szurkolótáborukat, a Diósgyőrt is szenvedélyes drukkerhad követi idegenbe is, a két klub találkozója mindig kiemelt figyelmet vonz mindkét oldalon.

A hazaiaknál főszereplő lehet Geiger Bálint, aki ebben az idényben valósággal berobbant az újpesti csapatba, az U21-es válogatottban is számítanak rá. A klub honlapján arról beszélt, nagyon élvezi a sok játéklehetőséget, és mert jó futballisták veszik körbe, minden edzésen van lehetősége fejlődni, tanulni. A húszéves, gyerekként a Puskás Akadémiáról Újpestre kerülő fedezet hozzátette, hiába volt hétfőn százhúsz perces kupameccse a Diósgyőrnek, annak nem lehet már hatása a szombati bajnokira.

„Semmiképp sem hivatkoznánk a Kazincbarcika elleni kupamérkőzés fáradalmaira – mondta lapunknak Gera Dániel, a DVTK futballistája. – Ennyi idő alatt bőven volt időnk regenerálódni. Annak örülünk, hogy sorozatban négy tétmérkőzésen vagyunk veretlenek, stabilabb a játékunk ebben az idényben, kevesebb gólt kapunk, nyilván az a célunk, hogy mindezt folytassuk. Az Újpest építkezik, jó úton indult el, izgalmas, intenzív összecsapásra számítunk, úgy tudjuk, szurkolóink közül sokan elutaznak, hogy a Megyeri úton buzdítsanak bennünket. Élvezem a futballt, csak a gól hiányzik, pedig nem voltam ettől messze, a Ferencváros és a Debrecen ellen is eltaláltam a kapufát – emiatt van bennem hiányérzet, de az a fontos, hogy a védekezésünk legyen rendben.”

NB I

7. FORDULÓ

14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!