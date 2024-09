A Diósgyőr nagy csatában legyőzte odahaza a Zalaegerszeget

Hogy mi történt szünetben a ZTE öltözőjében, nem tudható, de az egerszegiek hatalmas elánnal estek a hazaiaknak, s ennek eredményeként remek akció végén az egyenlítés is összejött (1–1). A vendégek szemernyit sem vettek vissza a lendületből, sőt a gyors csatárok a középpályáról kapott, belőtt labdákkal rendre veszélyt teremtettek a hazai kapu előtt. Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője is érezte a veszélyt, ezért a vendéggól után hármas cserére határozta el magát, a második félidő elejére elszürkülő szélsők, Gera Dániel és Jurek Gábor helyére Mohammed Rarszallát és Elton Acolatsét küldte pályára. Bejött a húzás, a 68. percben ugyanis – Szatmári Csaba révén – újra vezetést szerzett a DVTK.

Szó se róla, jó kis meccs kerekedett a találkozóból, a ZTE-t nem törte meg az, hogy újból hátrányba került, a kék-fehérek mentek előre, ráadásul Márton a hajrára bevetette a csapat legképzettebb játékosát, a sokáig sérült Yoan Croizet-t is, ám a diósgyőriek megoldották a rutinos francia légiós semlegesítését is. Jó iramú, eseményekben is gazdag összecsapást hozott a találkozó, a DVTK a győzelmének köszönhetően még jobban felzárkózott a tabellán, és kellő önbizalommal utazhat a következő bajnokira, a Nyíregyháza elleni keleti rangadóra, amelyre már különvonatot is szerveznek. 2–1

Az október 4-i állatok világnapja közeledtével a DVTK szeretné felhívni a figyelmet a felelős állattartásra. A klub évek óta együttműködik a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal, így azok, akik támogatni szeretnék a kezdeményezést, a ZTE elleni bajnokin a játékosok és stábtagok által kivonuláskor viselt pólókat vásárolhatták meg jótékony céllal a mérkőzés lefújását követően. A DVTK már korábban az ügy mellé állt, és kérte, kéri, hogy a futballrajongók (is) a felelős állattartás mindennapi gyakorlása mellett látogassák és támogassák a közelükben lévő állatmenhelyeket, sőt, ha tehetik, vásárlás helyett fogadjanak örökbe egy-egy gazdára váró állatot. Fotó: Kovács Péter Nemes ügyet képviselhetnek a futballrajongók is

