Tóth Ákos: Bizonyítottuk, hogy Kecskemétről is lehet szintet lépni

– Szalai Gábor után Szűcs Kornélt is erős külföldi bajnokságba adta el a Kecskemét, ráadásul Szuhodovszki Soma értékesítésével is jó üzletet kötött a klub a DVSC-vel. A jövőben is kitartanak amellett, hogy magyar tehetségeknek adnak lehetőséget?

– Klubfilozófiánk, hogy próbálunk tehetségeket felkarolni, és ez nem csak üres beszéd – mondta lapunknak Tóth Ákos, a KTE sportigazgatója. – Igaz, nem mindig sikerül, de elég jó százalékban találjuk meg azokat, akik többre vannak hivatva. Továbbra sem tékozoljuk el az értékeinket, de nem állunk azok fejlődésének az útjába, akik magasabb szintről kapnak ajánlatot. Szűcs Kornél esetében is ez történt, az angol másodosztályban szereplő csapat előrelépés a Kecskeméthez képest. Remélem, a Plymouthban is megállja a helyét, és tovább viszi jó hírünket, egyúttal utat mutat a többi magyar fiatalnak. Korábban többször elhangzott, hogy Kecskemétről nem lehet külföldre szerződni, ezt az utóbbi időben sikerült megcáfolnunk.

– Az említett három üzlet simán ment vagy akadoztak a tárgyalások?

– Sok mindenen múlik egy-egy tárgyalás kimenetele. Az említett három játékos kapcsán az ügynökök profi módon végezték a dolgukat, illetve a vevő kluboknak valós vételi szándékuk volt, onnantól pedig nem volt túl nehéz. Előfordul időnként, egy-egy klub úgy próbál vásárolni, hogy nem akar pénzt költeni, de szerencsére nálunk ez nem fordult elő. Ahogyan mi, a vevő is tudta, mit akar, ezenkívül a játékos szándéka is fontos nekünk. Ha szeretné kipróbálni magát magasabb szinten, mi nem gördítünk akadályt elé. Mindig elmondom, ha nem sikerül megegyeznünk a vevővel, nem szabad bánni a történteket, hiszen akkor nem is gondolta komolyan. Be kell árazni, kit mennyiért lehet eladni; kis klub vagyunk, a fenntarthatósághoz értékesíteni kell. Nem örültünk Szuhodovszki Soma, Szalai Gábor és Szűcs Kornél távozásának sem, mert szeretjük őket, és mindhárman a mi fiaink, de nem szabad a fejlődés útjába állni.

– Habár nem hozták nyilvánosságra, az eladások után vélhetően jelentős összeg került a kasszába: a játékoseladás mekkora részét teszi ki a klub költségvetésének?

– Pontos számot nem szeretnék mondani, de fontos része a büdzsének.

– Az utóbbi időszakban Marco Rossi szövetségi kapitány Kecskemétről több játékost hívott be a válogatottba, Horváth Krisztofer az idei Európa-bajnokságra is elutazott a keret tagjaként.

– Marco Rossi szövetségi kapitány rendszeresen látogatja a mérkőzéseinket, nem rest megnézni a lehető legtöbb NB I-es meccset, és kiderült, hogy igenis futballoznak nálunk játékosok, akik képesek megállni a helyüket válogatott szinten. Az eladásainkban is fontos szerepet játszott, hogy a válogatott az utóbbi időben jól szerepelt, kijutott a legutóbbi három Eb-re, a légiósaink kiválóan teljesítenek, és annak is, hogy a Ferencváros több éve ott van valamelyik nemzetközi kupa csoportkörében. Ez mind jó reklám a magyar labdarúgásnak.

– Szűcs Kornél angliai szerződése a legújabb sikere a KTE-nek: mit gondol, a védő mire viheti az angol másodosztályban?

– Nagyszerűek a fizikai adottságai, ritka, hogy ilyen magas játékos ennyire gyors legyen. Ráadásul több poszton bevethető, és a mentalitását is ki kell emelni. Hiszem, hogy megállja a helyét a Championshipben. Nem lesz könnyű dolga, ám ha sikeres lesz, az megnyithatja az ajtót a többi magyar játékos előtt. Sőt, ha minden jól megy, idővel válogatott meghívót is kaphat, ám ezért keményen meg kell küzdenie. Azt szoktam mondani, ha valaki magasabb szintre lép, segítünk és örülünk, majd később a tiszteletjegyet elfogadjuk.

– Van olyan játékos a keretben, aki a közeljövőben szintén külföldre kerülhet?

– Igen, de nevet nem mondanék, mert senkit sem akarok kihagyni. Hogy lesz-e még nyári érkező? Zajlanak a tárgyalások, remélem, hamarosan megegyezések is születnek, mert megcsappant a létszám, nekünk viszont bő keretre van szükségünk a célunk eléréséhez, ami minimálisan a bennmaradás kiharcolása. Folyamatosan kutatjuk a piacot, és ahogy az ránk jellemző, nézzük azt is, hogy kit lehetne idővel az NB II-ből felemelni, ahogy például éppen Szűcs Kornélt, még ha ez nem is egyszerű.

– Két forduló után egy pontot szerzett a KTE, pénteken pedig a DVSC elleni meccs következik. Hogyan értékeli az idénykezdetet?

– A Vidi elleni döntetlen és a Fradi elleni vereség nem tragikus kezdés, a játék bizakodásra ad okot, de ez nem ér semmit, ha a pontokat nem gyűjtjük. A Debrecen az egyik legjobb magyar csapat, nehéz meccs vár ránk, viszont nagyon bízom benne, hogy otthon tartjuk a három pontot.

A Loki edzője, Szrdjan Blagojevics óvatos: A KTE-nél mindig sikerrel építik fel az új csapatot Az előző idényben inkább a DVSC örülhetett a KTE elleni mérkőzések után, Kecskeméten 1–1-es döntetlent játszott a Loki, míg hazai pályán kétszer is nyert (2–0, 1–0). A debreceniek vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics szervezett ellenfélre számít pénteken. „Csak most kezdődött a bajnokság, a második lépésnél tartunk – idézi a dvsc.hu az 51 éves szerb szakembert. – A bajnokság olyan, mint egy maratoni, nem pedig mint egy százméteres sprint. Néhány játékosunk még nem áll teljesen készen, vagy nem teljesen tudja, mit is várunk el tőle. Voltak távozók, akikkel sokáig dolgoztunk együtt, és ott vannak az újonnan érkező labdarúgók, akiknek időre van szükségük a beilleszkedéshez és a felkészüléshez, több sérültünk pedig még nem épült fel. Ebben a helyzetben is igyekszünk felvenni a versenyt, de nehéz feladat vár ránk Kecskeméten. Függetlenül attól, milyen csapattal vágnak neki a bajnokságnak, vannak nagyon jó játékosaik, és valahogy mindig sikerül jól felépíteniük az új gárdát. Mindig nehéz ellenük játszani, így most is megterhelő mérkőzésre számítok. Örülök, hogy új a pályájuk, így várhatóan sokkal jobb lesz Kecskeméten pályára lépni.”

NB I

3. FORDULÓ

18.50: Kecskeméti TE–Debreceni VSC (Tv: Duna Tv) – élőben az NSO-n!